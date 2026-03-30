Dnevni horoskop za ponedjeljak 30. ožujka: Bikovi šarmiraju, a Lav neka se posveti izgledu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Na pomolu su pozitivni iskoraci u osjećajnom životu, a vaš trud oko partnera daje željene rezultate. Predložite izlazak osobi koju simpatizirate i pokažite da mislite ozbiljno. Na radnom mjestu više ćete se isticati. Ustrajat ćete na vlastitom mišljenju, suprotstavljajući se onima koji uvijek žele voditi glavnu riječ.

VIDEO Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša rječitost i smisao za šalu oduševit će sugovornike, a najviše osobe suprotnog spola. Djelovat ćete odlučnije i samopouzdanije, imat ćete dosta energije i više osobne inicijative. Očekuje vas uspjeh u zavođenju i pri sklapanju novih poznanstava. Slobodnima se smiješi uzbudljivi flert s nekim koga od prije poznaju.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Prije nego što napravite nepromišljen korak, razmislite što ustvari želite. Budete li strpljivi i otvoreni, možete riješiti mnogo toga. Problema ćete se lakše osloboditi podijelite li ih s prijateljima. Nemojte gubiti vrijeme na isprazne razgovore i ljude koji vam nepotrebno crpe energiju. Ne svađajte se s ukućanima oko banalnih stvari.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Izađite s društvom i zaboravite na probleme. Ne dajte da vam ljudi koji misle drukčije pokvare raspoloženje. Jedna obaveza mogla bi nenadano iskrsnuti i poremetiti vam planove, no brzo ćete se snaći. Ako ste u vezi, dobro ćete se zabavljati s partnerom i starim društvom, a steći ćete i nova poznanstva.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Podmirite dugovanja, platite režije i počnite više novca odvajati za ljetovanje. Nudi li vam tko posao ili dodatni izvor prihoda, mudrim ćete se nastupom izboriti za dobre uvjete. Posvetite više pozornosti izgledu. Pomno odabrana odjeća i frizura pridonijet će vašem samopouzdanju, ali i komplimentima kojima će vas obasipati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 5

Mjesečev utjecaj u vašem znaku činit vas osjetljivima i promjenljivog raspoloženja. Nečije ćete upućene riječi shvatiti previše osobno, pa nećete prepoznati da su izrečene u najboljoj namjeri. No u ljubavi će vam krenuti. Netko bi mogao zauzeti bitno mjesto u vašem srcu, iako će početak veze biti nepredvidljiv i pomalo nejasan.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Razmišljat ćete o prošlosti, događajima i ljudima te analizirati svoje postupke. Uzrok nekim životnim situacijama pokušat ćete pronaći u razgovoru s prijateljem, koji će se pokazati odličnim savjetnikom. Na ljubavnom planu muče vas sumnje – ne možete se oteti dojmu da partner nije iskren prema vama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Radno okruženje bit će ugodno, a moguća je i vesela proslava povodom nečijeg rođendana. U ljubavi vam se smiješi sreća - možda će to biti novo poznanstvo koje će vas nadahnuti ili pomirenje sa simpatijom. Uživat ćete u roditeljskoj ulozi, a djeca će vas razveseliti svojim očitim napretkom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neće vam nedostajati energije, ali hoće volje da nešto napravite. Sve što ste izbjegavali morat ćete odraditi. Neki poslovi čekat će samo na vas. Stres koji će biti rezultat toga mogao bi vas iscrpiti, pa ćete jedva čekati da dođete kući. Partner će zatražiti da se izjasnite o budućnosti vaše veze, a vi ćete pokušati izbjeći odgovor.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete otvoreni za nova iskustva i spremni na promjene. Poslovi će biti u porastu, vaš rad izložen oku javnosti, a većina zbivanja bi se mogla ispreplitati i s privatnim životom. Izvjesnu korist donose vam stranci ili poslovi povezani s inozemstvom. Imate li teškoća u ljubavnom životu, prihvatite dobronamjeran savjet osobe koja vam želi pomoći.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Neočekivani troškovi primorat će vas na traženje dodatnih izvora prihoda. Ne podcjenjujte partnerov utjecaj jer će njegovi postupci i odluke u velikoj mjeri utjecati na vaše raspoloženje. Odlutate li mislima predaleko, mogući su propusti u poslu. Ako ste u potrazi za partnerom, velike su šanse da postignete uspjeh u zavođenju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

U poslovnoj sredini smetat će vam mnoge stvari. Osjećat ćete želju za promjenom, no nećete moći napraviti konkretne korake. Još nije nastupilo vrijeme za oštre rezove. Vezane Ribe tražit će više slobodnog prostora za izlaske s prijateljima, što će partner popratiti ljubomornim ispadima i kritikom.