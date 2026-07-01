Dnevni horoskop za srijedu 1. srpnja: Blizanci komuniciraju otvoreno, Strijelac je pozitivan!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Poboljšat će vam se imunitet, imat ćete više energije i biti ispunjeni pozitivnim mislima. S novcem ćete rukovati savjesno i odgovorno, pa će se i ukućani povesti vašim primjerom. Omiljeni ste u društvu pa ćete lako uspostavljati nove kontakte. Zaustavite li se na smiješku ili flertu, svejedno ćete se dobro provesti.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pazite što kupujete ii dobro promislite koliko možete potrošiti. Dnevni raspored uredite tako da stignete obaviti i poslovne i obiteljske obaveze. Drsko ćete reagirati na pokušaje kolega koji vam se miješaju u posao, a ni kritike nadređenih nećete mirno podnijeti. Prije nego bilo što kažete, razmislite kakve to posljedice može imati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve što ste si zacrtali da ćete napraviti odvijat će se nesmetano. Komunicirat ćete otvoreno i spontano pa ćete lako sklapati poznanstva. Zahvaljujući savjetu prijatelja, poći će vam za rukom dokučiti rješenje ljubavne situacije. Rodbina bi vam mogla najaviti svoj dolazak ili ćete se vi naveliko spremati na put.

Foto: Dreamstime

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bez obzira na vrijeme i obiteljske prilike, posvetite dio dana prijateljima, osobito onima koji trebaju vaš savjet i potporu. Očekujte priljev novca na računu. Moguća je uplata honorara ili podmirenje duga. Večernji izlazak pokrenut će lavinu neočekivanih događaja, a možda se pomirite s bivšim partnerom.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Izbjegavajte otvorena sučeljavanja, smireno podnesite današnja zbivanja. Moguću napetost shvatite kao privremeno stanje, a situacijama ne pridajte nezasluženi značaj. Ne ostavljajte ništa za posljednji trenutak, jer bi vam neplanirane obaveze mogle sve poremetiti. Budite oprezni pri rukovanju oštrim i zapaljivim predmetima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dan je pogodan za poslovanje s bankama, osiguravajućim društvima ili rješavanju problematike s poreznim upravama. Neki od vas neuspješno će se baviti pitanjem nasljedstva. Lomit ćete se između potrebe za ugodnim životom i želje za napredovanjem. Financijski uvjeti mogli bi presuditi vašoj odluci.

Foto: PROFIMEDIA

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sposobnost brzog pronalaženja izlaza iz složenih situacija, pridonijet će osjećaju zadovoljstva. Istaknut ćete se ako radite posao vezan uz medije, organizaciju i umjetnost. Probudite svoje talente, budite kreativni i maštoviti. Ako vam se netko sviđa, ali ne možete dokučiti što osjeća prema vama, angažirajte prijatelje da vam pomognu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Poželjet ćete obnoviti raskinutu ljubavnu vezu, ali druga strana neće biti spremna na taj korak. Suzdržite se od takvih akcija, jer će vam malo toga polaziti od ruke. Nepredviđene okolnosti u bližem okruženju, susjedstvu ili na radnom mjestu poremetit će vam planove. Morat ćete priskočiti u pomoć prijatelju, rođaku ili kolegi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete puni pozitivne energije i htjeti odmah promijeniti sve što vam smeta. Iako vam konačni uspjeh izmiče, svaki novi korak čini ga dostupnijim i bližim. Budite spremni na ustupke u bračnom životu i roditeljstvu. Na radnom mjestu ćete briljirati. Vaše poslovne procjene pokazat će se točne pa ćete sa zadovoljstvom primati pohvale.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poslužite se lukavošću ako je to jedini način da osvojite simpatiju. Nemate što izgubiti, a moglo bi se dogoditi da se drugoj strani svidi vaša inicijativa. Posao obavljajte predano i s mnogo ambicije jer rezultati neće izostati. Uveseljavat će vas posjet mjestima koja pružaju dobru zabavu ili gdje si možete nešto lijepo kupiti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je pogodan za razgovore s ljubavnim partnerom i pronalaženje raznih životnih rješenja. Bit ćete jaki na riječima, djelovati ozbiljno i buditi povjerenje drugih. Ne dopustite da ogovaranja utječu na dojam koji imate o svojoj simpatiji. Ako se vama sviđa, neka to bude najvažnije. Pripazite na što trošite novac!

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Suočit ćete se sa situacijama koje će testirati vašu osjećajnu izdržljivost i snagu. Provjeravajte točnost i vjerodostojnost informacija - mogli bi vam promaknuti detalji zbog kojih će vas netko kritizirati. Ako ste u dugoj ljubavnoj vezi, moguće su svađe zbog problema s kojima se ni vi, a ni vaš partner niste htjeli suočiti.