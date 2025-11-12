Dnevni horoskop za srijedu 12. studenoga: Ovna zabavlja flert na poslu, Bik se nadmeće...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve više se sviđate nekom s kime imate poslovne kontakte. Ni vi nećete ostati nezainteresirani, pa je pravo vrijeme da nešto poduzmete i približite se jedno drugom. Vodite računa o zdravlju jer se prilično iscrpljujete. Imunitet će vam oslabiti pa usporite dnevni i poslovni ritam. Možda se jednolično hranite – jedite više voća!

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Partner će biti nemiran, čak i otresit. Radije ga ostavite na miru nego da započinjete razgovor. Primijeti li vašu uviđavnost, nagradit će vaše razumijevanje pogledom punim ljubavi. Nečije kritike nepotrebno će vas živcirati. No i sami ćete tome pridonijeti svojom potrebom da se nadmećete i uvijek budete u pravu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Učvrstit ćete i ojačati svoja uvjerenja i svjetonazore te postati bogatiji za nova saznanja. Nemojte bez ikakvih pravila usvajati sve što čujete ili doznate. Ljubavni život bit će pun preokreta. Nije isključeno da se nalazite između “dvije vatre“, odnosno između dva partnera ne znajući naći rješenja za zapetljanu ljubavnu situaciju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Polako ali sigurno koračate stazama uspjeha. Bit ćete otvoreni za timski rad, spremni kolege iznenaditi svojom unutarnjom snagom i osobinama vođe. Oko vas, ali i u vama samima događaju se velike promjene. Sve vam je jasnije i stavovi su vam mekši, što pozitivno djeluje na međuljudske, ali i ljubavne odnose.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Narasla kreativna energija bit će “krivac“ za vašu veću posjećenost kreativnim radionicama i tečajevima. Na takvim okupljanjima mogli biste upoznati zanimljive ljude, pa i potencijalnu simpatiju. Na radnom mjestu nametnut ćete se verbalnim sposobnostima i promišljenim izjavama. Poremećeni odnosi s kolegama vratit će se u normalu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Povlačeći se u sebe i baveći se pretjeranim analiziranjem, mogli biste dublje zaroniti u neraspoloženje. Takvi ćete biti u prijepodnevnim satima, no kako će Mjesečev utjecaj slabiti prema večernjima satima, tako će vaše raspoloženje početi rasti. Stoga ne čudi što ćete se veselo odazvati pozivu prijatelja na izlazak.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Kreativna energija neće vam dati mira. Poželjet ćete se poigrati bojama i svoj životni prostor oživiti nečim novim. Neki će se primiti bojanja zidova ili razmještajem namještaja dobiti željenu promjenu. S novcem nećete mudro postupati. Što ga više budete imali, to će se kraće zadržavati u vašem džepu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zbog nekih obiteljskih događaja mogli biste se osjećati bezvoljnima. Sve što će vas obvezivati i sputavati, predstavljat će vam velik teret. Domaćice će biti zasićene rutinskim kućnim poslovima, a roditelji ovog znaka muku mučiti s neposluhom svoga tinejdžera. Možda ga mući nešto što vam uporno promiče.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Na ljubavnom planu dogodit će se promjene koje će vas osloboditi brige. Vodit ćete otvoren razgovor s partnerom i osjetiti da pritom nailazite na njegovu ljubav i razumijevanje. Planovi o poslovnom partnerstvu s prijateljem doživljavaju uzlet. Iskoristite povoljno razdoblje u kojem ste sada za sve bitnije stvari i odluke.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nije isključeno da budete nepravedno optuženi i kritizirani. Iskoristite iz trenutačnih situacija najviše što možete – ono što je sada loše u budućnosti će se pokazati dobrim. Ne zamjerajte se ljudima nego se naoružajte strpljivošću. Večernji sati donose opuštene trenutke, osobito ako ćete ih provesti s nekime tko vam je jako drag.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete nepopustljivi i smatrati da u svemu imate pravo. Komunikacija s partnerom bit će otežana i puna nesporazuma. Ako ste usred brakorazvodne parnice, nemogućnost dogovora s drugom stranom dodatno će komplicirati situaciju. No sutra i prekosutra moguće je da na tom planu nešto krene u povoljnijem smjeru.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Vrckastim humorom izvlačit ćete se iz nesporazuma s partnerom. No i sami znate da takvim ponašanjem iritirate drugu stranu. Osim prema partneru, ponašajte se odgovorno prema ljudima i zadacima, osobito na poslu. Netko od nadređenih tražit će vas objašnjenje ili vam povjeriti nove, teže zadatke.

