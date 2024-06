Dnevni horoskop za srijedu 19. lipnja: Ovan je raspoložen za opasne rizike, Bika sve živcira

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Nemojte previše riskirati i ulagati novac u neprovjerene poslove. Više se informirajte jer su mogući gubici i dugovanja. Znatiželja i želja za uzbuđenjem navodi vas da se upustite u ljubavnu pustolovinu neizvjesnog ishoda. Budite oprezni osobito ako ste vi ili osoba koja vam se sviđa oboje zauzeti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog zahtjeva i očekivanja drugih ljudi osjećat ćete se sputano. Nezadovoljni ste i u ljubavi. Pomišljat ćete na odvajanje od partnera, no ako vaše nezadovoljstvo samo prolazni trenutak, pričekajte s odlukom. Sutra ćete drukčije razmišljati i shvatiti da ste bili neobjektivni. Posvetite više vremena djeci i uključite se u njihove aktivnosti.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Zateći će vas gomila neobavljenih poslova, a vremena da im se posvetite nećete imati. Bit ćete primorani prekovremeno ostati na poslu, a neki će kod kuće raditi na računalu do kasno u noć. Nesuglasice s članom obitelji dodatno će vas opterećivati. Nemojte se upuštati u rasprave, previše ste nemirni za to.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Venera u vašem znaku pozitivno će se odraziti na raspodjelu energije i slobodnog vremena. Obavit ćete poslove i posvetiti se onima koji čeznu za vašom blizinom. Večernji su sati stvoreni za izlazak i zabavu. Dobit ćete priliku riješiti odnos s prijateljem ili osobom s kojom ste se nedavno posvađali.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Suzdržite se od odlučivanja u ljutnji jer ćete svašta izgovoriti, a poslije se pokajati. Samci će prema nekome osjećati snažnu tjelesnu privlačnost, no nedorečenost tog odnosa bit će obilježje i idućih dana. Platite račune, podmirite dugovanja i zahvalite se malim darom osobi koja vam je nedavno učinila uslugu ili pružila pomoć.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mnoštvo kontakata s poznanicima i prijateljima učinit će vam dan zanimljivim. S partnerom ćete se dobro razumjeti i prebroditi razlike. Ako ste poduzetnik, uložite u obrazovanje ili širenje posla. Poznanicima ne pružajte obećanja, jer ćete se u trenucima dobrog raspoloženja zaletjeti i obećati nešto što nadilazi vaše mogućnosti.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bit ćete druželjubivi i željni aktivnog provoda. Možda ćete posjetiti prijatelje, rodbinu, krenuti na put ili izlet. Slobodni će ispunjenje pronaći u neobaveznom flertu ili zanimljivom razgovoru. Ugodno ćete se osjećati u društvu osobe koju ste tek upoznali pa ćete joj predložiti izlazak udvoje. Sigurno je da vas neće odbiti.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit će vam važan lijep izgled pa ćete mnogo pozornosti poklanjati frizuri, garderobi, a osobito detaljima. Bit ćete sređeni u svakoj prilici. Spretno i s mnogo elana prionut ćete na kućne poslove, čišćenje ili pripreme za putovanje na more. Pronaći ćete vremena za svakog, pa i za kavu s kolegama ili telefonski razgovor s prijateljima.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Prag tolerancije bit će vam nizak pa ćete burno reagirati čim vam se partner obrati. Iako ćete polučiti uspjeh u ljubavi, izbjegavat ćete osobe koje su previše dostupne i lako ih se može zavesti. Trebat će vam više uzbuđenja, stoga će vašu pozornost zaokupiti netko tko je samozatajan i često je u vašoj blizini.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Organizirajte vrijeme tako da dobro rasporedite obaveze, a da vas pritom ne prati osjećaj da niste ništa napravili. Pokušajte dobiti na vremenu ili biti korak ispred drugih. Pri donošenju ljubavnih odluka budite objektivniji. Unatoč razlikama između vas i partnera, nećete se moći oduprijeti strasti koja podgrijava vaš odnos.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne prihvaćajte obaveze za koje ste prilično sigurni da će vam odnijeti mnogo energije. Dobra organizacija vremena i aktivnosti bit će nužna, želite li izbjeći stres i kašnjenje. Strpljivo izdržite izazove kojima ste izloženi i uspjeh će već pokucati na vaša vrata. Izbjegavajte svađe jer bi one mogle ugroziti bračni mir.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Slobodni će biti željni ljubavnih pustolovina pa ćete s nekim razmijeniti brojeve mobitela. Društvenim i sportskim sadržajima upotpunit ćete slobodno vrijeme. Dobro ćete se zabavljati, bilo da ste kod kuće ili izvan mjesta prebivališta. Surfajući po internetu mogli biste sasvim slučajno otvoriti stranicu vezanu uz problem koji vas muči.