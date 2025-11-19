Dnevni horoskop za srijedu 19. studenoga: Rak je verbalno spretan, Lav pati od grizodušja

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uzet ćete stvari u svoje ruke i odrješito stati na kraj onima koji vas iskorištavaju. Iako će vas to stajati živaca, laknut će vam kada to obavite. Moguć je razgovor s partnerom oko selidbe, kupoprodaje stana ili rješavanje situacija s nasljedstvom. Tu će se neke stvari napokon pomaknuti s mrtve točke.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete nestrpljivi u ophođenju s osobama koje od vas drukčije razmišljaju. Čak biste i partnera mogli ugledati u drugom svjetlu – iznenadit će vas svojim stavovima koji će vam djelovati pogrešnima. Bit će vam potreban večernji izlazak, razgovori s prijateljima i više životne slobode kako biste lakše podnijeli stres.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Porast odgovornosti i obaveza izlagat će vas stresu. Nemojte pretjerivati s ambicijama, neka psihičko zdravlje ipak bude prioritet. Ne silite se pod svaku cijenu poslove obaviti u što kraćem vremenu, jer ćete se iscrpiti. Imate li simpatiju na radnom mjestu, a netko od vas dvoje nije slobodan, budite što diskretniji.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Krasit će vas verbalna spretnost i domišljatost. Odlično ćete se snalaziti u kreativnim i umjetničkim zanimanjima. Ideje će vam spontano navirati, pa će pisci s lakoćom dovršiti svoje pisano djelo, a slikari i glazbenici biti puni inspiracije. Plijenit ćete tuđe poglede pa ni kakav flert ili usputna simpatija nisu isključeni.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nagomilane obaveze ostavit će vam malo vremena za ljubav. Patit ćete od grizodušja zato što ste premalo vremena s partnerom. Bit ćete skloni stresu, a zbog preosjetljivosti pretjerano ćete reagirati na sve što se događa oko vas. Smetat će vas sitnice pa ćete se ukućanima obraćati povišenim tonom. Zadržite prisebnost pred djecom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Osjećajni život postat će sadržajniji za što će se pobrinuti Venera, otvarajući vam putove prema novoj ljubavi. Komunikacijske nesporazume s partnerom, prijateljima ili kolegama uspješno ćete izgladiti. Ako ste rođeni u kolovozu, velike su vam šanse da osvojite onog tko vam se sviđa ili uredite poremećene osjećajne odnose.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pitanja vezana uz preuređenje stana, preseljenja ili kupoprodaje nekretnine zadavat će vam glavobolje, no dobra je vijest da ste u razdoblju njihova rješavanja. U ljubavi ne očekujte od druge strane da učini prvi korak, osobito ako ste je nečim uvrijedili. Želite li nešto reći ili postići, pristupite vi njoj i ne žalite truda.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Puni ste inicijative. Odvažno ćete pristupiti simpatiji ili šefu predložiti neku od ideja. Shvatit ćete koja područja života treba očistiti od problema i negativnih pojedinaca. No bitno je da ne počnete raditi sve odjednom, jer planeti upozorava na iscrpljenja i gubitak energije. Dakle samo polako i organizirano!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte se pretrpati obavezama, jer nećete imati dovoljno energije za njihovo obavljanje. Dan je bolji za planiranja nego za akciju. Nemojte inzistirati da se partner izjašnjava o svojoj osjećajnoj prošlosti. Zadržite se na temama koje su vezane uz vašu zajedničku budućnost. Samce će simpatijino ponašanje obeshrabrivati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dan je odličan za sklapanje poslovne suradnje i pregovore bilo koje vrste. Imate li kakvih planova koje treba ostvariti, primite se posla jer zastoja neće biti. S partnerom ćete moći iskreno razgovarati o svemu što vas tišti. Čak i ako ne spada u one koji voli takve razgovore, iznenadit će vas njegova lakoća sudjelovanja.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Neke glasine koje ćete čuti o sebi izbacit će vas iz takta. Nemojte se s takvima raspravljati jer se radi o tuđoj zavisti. Tražit ćete priliku da se istaknete i nametnete, no nije pravi trenutak za to. Odložite bitnije poslovne kontakte i odluke za dane nakon srijede. Tada ćete imati više energije, a i okolnosti će vam ići u prilog.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Učenje, studiranje i sve zahtjevnije intelektualne aktivnosti ići će kao podmazane. Mogli biste nekoga zadiviti svojim znanjem i tako još jednom potvrditi svoju stručnost. Nije isključeno da se zateknete u društvu osobe koju krasi posebna životna filozofija. Razgovor s njom mogao bi bitno utjecati na promjenu vaših svjetonazora.