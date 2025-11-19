Obavijesti

Dnevni horoskop za srijedu 19. studenoga: Rak je verbalno spretan, Lav pati od grizodušja

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 19. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Uzet ćete stvari u svoje ruke i odrješito stati na kraj onima koji vas iskorištavaju. Iako će vas to stajati živaca, laknut će vam kada to obavite. Moguć je razgovor s partnerom oko selidbe, kupoprodaje stana ili rješavanje situacija s nasljedstvom. Tu će se neke stvari napokon pomaknuti s mrtve točke.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Bit ćete nestrpljivi u ophođenju s osobama koje od vas drukčije razmišljaju. Čak biste i partnera mogli ugledati u drugom svjetlu – iznenadit će vas svojim stavovima koji će vam djelovati pogrešnima. Bit će vam potreban večernji izlazak, razgovori s prijateljima i više životne slobode kako biste lakše podnijeli stres.

Woman and man doing paperwork together, paying taxes online on n
Foto: MandicJovan

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Porast odgovornosti i obaveza izlagat će vas stresu. Nemojte pretjerivati s ambicijama, neka psihičko zdravlje ipak bude prioritet. Ne silite se pod svaku cijenu poslove obaviti u što kraćem vremenu, jer ćete se iscrpiti. Imate li simpatiju na radnom mjestu, a netko od vas dvoje nije slobodan, budite što diskretniji.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Krasit će vas verbalna spretnost i domišljatost. Odlično ćete se snalaziti u kreativnim i umjetničkim zanimanjima. Ideje će vam spontano navirati, pa će pisci s lakoćom dovršiti svoje pisano djelo, a slikari i glazbenici biti puni inspiracije. Plijenit ćete tuđe poglede pa ni kakav flert ili usputna simpatija nisu isključeni.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nagomilane obaveze ostavit će vam malo vremena za ljubav. Patit ćete od grizodušja zato što ste premalo vremena s partnerom. Bit ćete skloni stresu, a zbog preosjetljivosti pretjerano ćete reagirati na sve što se događa oko vas. Smetat će vas sitnice pa ćete se ukućanima obraćati povišenim tonom. Zadržite prisebnost pred djecom.

Could this day get any worse. a young businesswoman looking stressed out while working on a laptop in an office.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Osjećajni život postat će sadržajniji za što će se pobrinuti Venera, otvarajući vam putove prema novoj ljubavi. Komunikacijske nesporazume s partnerom, prijateljima ili kolegama uspješno ćete izgladiti. Ako ste rođeni u kolovozu, velike su vam šanse da osvojite onog tko vam se sviđa ili uredite poremećene osjećajne odnose.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Pitanja vezana uz preuređenje stana, preseljenja ili kupoprodaje nekretnine zadavat će vam glavobolje, no dobra je vijest da ste u razdoblju njihova rješavanja. U ljubavi ne očekujte od druge strane da učini prvi korak, osobito ako ste je nečim uvrijedili. Želite li nešto reći ili postići, pristupite vi njoj i ne žalite truda.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Puni ste inicijative. Odvažno ćete pristupiti simpatiji ili šefu predložiti neku od ideja. Shvatit ćete koja područja života treba očistiti od problema i negativnih pojedinaca. No bitno je da ne počnete raditi sve odjednom, jer planeti upozorava na iscrpljenja i gubitak energije. Dakle samo polako i organizirano!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nemojte se pretrpati obavezama, jer nećete imati dovoljno energije za njihovo obavljanje. Dan je bolji za planiranja nego za akciju. Nemojte inzistirati da se partner izjašnjava o svojoj osjećajnoj prošlosti. Zadržite se na temama koje su vezane uz vašu zajedničku budućnost. Samce će simpatijino ponašanje obeshrabrivati.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Dan je odličan za sklapanje poslovne suradnje i pregovore bilo koje vrste. Imate li kakvih planova koje treba ostvariti, primite se posla jer zastoja neće biti. S partnerom ćete moći iskreno razgovarati o svemu što vas tišti. Čak i ako ne spada u one koji voli takve razgovore, iznenadit će vas njegova lakoća sudjelovanja.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Neke glasine koje ćete čuti o sebi izbacit će vas iz takta. Nemojte se s takvima raspravljati jer se radi o tuđoj zavisti. Tražit ćete priliku da se istaknete i nametnete, no nije pravi trenutak za to. Odložite bitnije poslovne kontakte i odluke za dane nakon srijede. Tada ćete imati više energije, a i okolnosti će vam ići u prilog.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Učenje, studiranje i sve zahtjevnije intelektualne aktivnosti ići će kao podmazane. Mogli biste nekoga zadiviti svojim znanjem i tako još jednom potvrditi svoju stručnost. Nije isključeno da se zateknete u društvu osobe koju krasi posebna životna filozofija. Razgovor s njom mogao bi bitno utjecati na promjenu vaših svjetonazora.

