Dnevni horoskop za srijedu 20. svibnja: Bik skreće pozornost izgledom, Riba zna što želi!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Uznemirenost i loši predosjećaji činit će vas nemirnima cijeli dan. Intuitivno ćete izbjegavati blizinu osoba za koju osjećate da šire negativnu energiju. Napeti obiteljski odnosi narušavat će vaš unutarnji mir, što će vas prisiliti na neke odgađane odluke. Patite li od alergije, izbjegavajte štetne utjecaje iz okoliša.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Skretat ćete pozornost privlačnim izgledom. Mogli biste promijeniti stil odijevanja ili boju kose i tako još više istaknuti ono što je na vama najljepše. Oporavit ćete se od ljubavnih briga, a vjera i samopouzdanje će vam se vratiti. Veliku potporu pronaći ćete u prijateljima, a od rodbine možete očekivati moralnu ili financijsku pomoć.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

S Venerom u vašem znaku bit ćete spremniji na ustupke, a u osjećajnim odnosima romantičniji i senzualniji. Snaga vaše ambicije i težnja ka uspjehu neće proći nezamijećeno. Šefovi će prepoznati u vama osobu u koju vrijedi ulagati. Dan je dobar i za kupnje – na internetskim oglasima mogli biste naći nešto po svom ukusu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete prisutni na zabavama i općenito na mjestima javnog okupljanja. Uživat ćete u malim stvarima, razgovorima i susretima s prijateljima koji će pridonijeti dobrom raspoloženju. Mlađi će se nadati susretu sa simpatijom i svi su izgledi da se to danas i dogodi. Jedan problem financijske prirode napokon bi mogao biti riješen.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nedostajat će vam strpljenja za bližnje. Željet ćete svoga mira, no stalno će vas netko ometati svojim zahtjevima ili pitanjima. Htjet ćete previše toga odjednom i tako se preopteretiti s previše poslova. Neki će se živcirati zbog poslovnih teškoća, a sva ta nervoza negativno će se odraziti na vaše raspoloženje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Dobro ćete se osjećati i uživati u svakodnevnim aktivnostima. Veselit će vas susret sa starim prijateljem i prisjećanja na vaše zajedničke dane djetinjstva. Neke među vama zabrinjavat će nestabilna financijska situacija u kući, pa nemojte ulaziti u nove dugove ako se prije toga niste posavjetovali s ukućanima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Dokažite da ste sposobni uraditi ono što se od vas očekuje. Nemojte se prepuštati tmurnim raspoloženjima i malodušnosti, a da prije toga niste dali sve od sebe. Više samokontrole i promišljenosti olakšat će vam održavati dobre odnose s ljudima. Odgodite poslove koji mogu pričekati i usmjerite se na tekuće zadatke.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogla bi vas iznenaditi nova ljubav ili barem naznake nečeg što će se uskoro pretvoriti u vezu. Imat ćete odličnu suradnju i razumijevanje s kolegama. Dijelit ćete informacije o novim tehnologijama, mogućnostima napredovanja i znanstvenim dostignućima. Dan je odličan za putovanja – na odredište ćete stići spretno izbjegavajući gužve.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Vaše će potrebe i troškovi biti neracionalni. Morat ćete početi više štedjeti. Razmišljajte ozbiljnije o svojoj budućnosti i raspitajte se o kakvoj štednji koja će vam osigurati mirnu starost. Skladni ljubavni odnos donijet će vam unutarnji mir, koji će omogućiti da se lakše usredotočite i na druge obaveze.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Žalit ćete se na poslovni život i odnos nadređenih prema vama. No ako se natječete za kakvo radno mjesto, mogli biste ući u uži izbor kandidata. Neki među vama mogli bi upoznati zanimljivu osobu koja će u vama probuditi oprečne osjećaje. Osvajajte je oprezno i polako, najbolje bi bilo da se sve razvija na prijateljskoj osnovi.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Poslovni ritam bit će ubrzan, čemu će pridonijeti odsustvo šefa ili kolege. Burni događaji koje ćete proživljavati odrazit će se na vaše psihofizičko stanje. Popodnevni odmor prijeko vam je potreban, a još više večernji raniji odlazak na spavanje. Dan je povoljan za sve oblike liječničkih terapija, ali i za tretmane uljepšavanja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Znat ćete što želite i kako do toga doći. Nećete dopustiti da bilo tko utječe na vaše odluke. Budite aktivni i u privatnom životu. Osobu koja vam se sviđa iznenadite romantičnom gestom, pa osmislite maštovitu večeru u dvoje. Imate li osjećaj da vaš pubertetlija nešto krije od vas, pokušajte dokučiti što ga muči.