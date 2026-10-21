Dnevni horoskop za srijedu 21. listopada: Blizanci će putovati, a Jarci biti u centru pozornosti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Nepogrješivo ćete procjenjivati ljude i donositi prave odluke. Oni koji su u braku planirat će obiteljsko putovanje ili se već sada raspitivati o odredištu za novogodišnje i zimske praznike. Poticajni planetarni utjecaji na vaš znak otvaraju vam putove prema inozemstvu, osiguravaju poslovni ugled i donose ljubavnu sreću.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Već dulje vrijeme razmišljate o potezima i koracima koji bi mogli preokrenuti vašu svakodnevicu, ili joj dati drugi smisao. Dobro razmislite što je to što vas čini nezadovoljnima. Ne donosite odluke pod utjecajem osjećaja jer nećete dobro napraviti. Imate li problema u ljubavnoj vezi, nešto ćete morati partneru oprostiti kako biste dalje mogli zajedno.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste otputovati u drugi grad, bilo poslovno ili privatno. Oni koji ostaju kod kuće, posjet prijatelja ili rodbine mogao bi vam poremetiti planove. No sve će završiti na obostrano zadovoljstvo, pa ćete se i dobro zabaviti. Ljubavne prilike koje su bile na čekanju počet će se razvijati. Neki među vama planirat će vjenčanje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nećete se miriti s postojećim stanjem stvari, pa će vas potreba za boljitkom i promjenom potaknuti da učinite nešto za sebe. Položaj Mjeseca u vašem polju zdravlja, predstavlja odličan početak za sve koji žele prestati pušiti, krenuti na dijetu ili se podvrgnuti tretmanima za uljepšavanje.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte dan provesti u kući – iziđite van, prošećite se i družite. Obnovite kontakte koje ste zanemarili. Ako vam se netko sviđa, bez razmišljanja preuzmite inicijativu i pokušajte organizirati susret. Pritom nemojte biti previše izravni, nego pokušajte malo i strateški odigrati i biti tajnovitiji. Stariji bi mogli imati nestabilan krvni tlak.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Morat ćete se više truditi i odricati, a i loše raspoloženje će vam otežati izvršavanje obaveza. Muče li vas ljubavne dvojbe, dobro odvagnite što želite. Slijedite svoja uvjerenja, no budite otvoreniji za partnerove potrebe. Zatraži li vas šef da ostanete prekovremeno raditi, bit ćete ljuti jer će vam to pokvariti neke planove.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Ulazite u odlično poslovno i ljubavno razdoblje, koje će svakim danom biti sve istaknutije. I danas ćete biti u dobroj psihofizičkoj formi. Ugodna čavrljanja s poznanicima, prepričavanje zanimljivih događaja i općenito komunikacija s drugima, bit će vam najomiljenija zabava. Ipak, ako putujete ili ste za upravljačem, budite što oprezniji.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Dan je kao stvoren za novi ljubavni početak ili intimne razgovore s osobom koja vam se sviđa. Iz prijateljskog druženja sve će se brzo pretvoriti u ljubavno iskustvo. No što se obiteljskih odnosa tiče tu ćete morati „zasukati rukave“ i napraviti reda. Pojačajte disciplinu prema mlađima, stanite na kraj njihovom neposluhu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Lijep Mjesečev utjecaj sjajan je za nove poslovne i ljubavne početke. Stoga ako želite poslati molbu za posao, šefu predočiti novu ideju ili simpatiji iskazati osjećaje, iskoriste za to današnji dan. Bit ćete u centru pozornosti, pa bi vas se mogle sjetiti i osobe koje dugo nisu prisutne u vaše životu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Planetarni utjecaji podržat će vas u privatnim planovima i nastojanjima, dok ćete u poslovnoj sredini osjetiti pomanjkanje kolegijalnosti ili doživjeti zavist od osobe od koje ste se najmanje nadali. Morat ćete riješiti neke situacije iz prošlosti koje će vam idućih dana pokucati na vrata. Moguć je povratak bivšeg partnera u vaš život.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Više ćete se posvetiti sportu, prijateljima i slobodnim aktivnostima. Birat ćete društvo zabavnih i duhovitih osoba koje vas ne opterećuju. Služit ćete se dosjetkama kako biste osvojili osobe koje vam mogu pomoći u poslovanju. Iako ćete poslovima pristupati ležerno, sve ćete rješavati odgovorno i pravovremeno.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imate li zategnute odnose s ukućanima, povedite konstruktivan razgovor. Mogli biste pomiriti posvađane strane ili sami postignuti dogovor oko nečeg što je izvorom frustracije. Bit ćete usmjereni na druge i žrtvovati se više nego što treba. Pritom može trpjeti vaše psihofizičko zdravlje pa je dobro ne pretjerivati u dobročinstvima.