Dnevni horoskop za srijedu 24. lipnja: Strijelac osvaja šarmom, a Bik se mora malo više urediti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Obim poslova će se naglo povećati, no način provedbe zamisli u djela bit će otežan. Nailazit ćete na ograničenja koja ćete moći prevladati jedino uvjerljivošću i dosljednošću. Ljubavna situacija postaje sve zamršenija. Partner će se opirati razgovoru, dok ćete vi ustrajati baš na tome, ali vjerojatno bez uspjeha.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Povedite malo više računa o svom izgledu, osobito ako imate kakav sastanak i trebate ostaviti dobar dojam. Zadržite li mir i samokontrolu u napetoj poslovnoj situaciji, spriječit ćete da se oštrice nečije ljutnje usmjere prema vama. Ako ste šef, možda ćete biti nezadovoljni zbog neodgovornog ponašanja podređenih.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovni sastanak rezultirat će ručkom ili večerom. Shvatit ćete da ste u društvu zanimljivih ljudi i da s njima imate o čemu razgovarati. Dan je osim za poslovna zbivanja, odličan i za ljubavna. Netom zaljubljeni prepustit će se osjećajima, a i one koji su u dugoj vezi partnerove će riječi uvjeriti u snagu njegovih osjećaja.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaši će ljubavni kriteriji biti strogi, a očekivanja velika. Ne žurite s ljubavnim počecima, osobito ako upoznate nekoga tko je nedavno prekinuo dugogodišnju vezu. Prijateljska potpora je ono što drugoj strani najviše treba. Posvetite se sebi, makar to značilo i odgoditi neke obaveze. Godit će vam masaža ili kozmetički tretman.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Naići ćete na osobe koje niste dugo vidjeli i uz čavrljanje na kavici obnoviti odnose. Bit će vam zanimljivo slušati o promjenama i događajima u njihovom životu. Dijeli li vas razdaljina s voljenom osobom, predstoji vam duga telefonska komunikacija. Boravite li na moru, ženskim pripadnicama znaka mogao bi se udvarati stranac.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nametnuli ste i sebi i drugima visoke kriterije i nepotrebno se preopteretili brojnim obavezama. U poslovnom smislu trebali biste zapeti jer ćete u protivnom propustiti dobru priliku. Intenzivnije ćete se pozabaviti financijskom problematikom i dogovoriti s ukućanima nov način štednje i potrošnje. Nekima će se zaposliti njihov potomak.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je povoljan za razgovore o ljubavi, braku, djeci. Zato ne pričajte o poslovnim problemima nego se pozabavite obiteljskim pitanjima. Mlađe će mučiti ljubavna dvojba. Shvatit ćete da su osjećaji koje gajite prema poznaniku dublji nego što ste bili spremni povjerovati. Iskoristite povoljne planetarne utjecaje za zbližavanje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odgovarat će vam mir i tišina pa ćete odlaziti na mjesta gdje nema mnogo ljudi. Na moru će vam goditi sunčanje i kupanje na kakvoj osamljenoj uvali. Vaša druželjubivost bit će umanjena, što neće promaći bližnjima. Ljubavni partner zapitat će se što se s vama događa, jer vas nije navikao gledati kako ste u svom filmu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Prijatelji na utjecajnim položajima i simpatije moćnih uvelike će vam koristiti. Šarmom ćete pridobivati tuđe simpatije i zabaviti se u društvu koje će biti po vašem ukusu. Bit ćete zadovoljni razvojem poslovne situacije, a osobito spremnošću nadređenih da vam iziđu ususret. Večer posvetite zabavi, društvu i plesu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte neodgovornošću izigrati povjerenje nadređenih. Brojni razgovori i kolege koji će navraćati na vaše radno mjesto odvući će vas od posla, pa bi vas šef mogao kritizirati. Partner će pokazati koliko mu je stalo do vas. Odlučite li se na romantični izlazak udvoje, uspjet ćete zaboraviti probleme koji vas opterećuju.

Foto: FaustFoto

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Komunikacija će vam biti izravna pa će okolini biti vrlo jasno što želite reći ili postići. Bit ćete poduzetniji i uspješno rješavati zaostale poslove. Neki među vama danas će putovati na more, za što ste izabrali savršen dan jer ćete na odredište stići bez zastoja. No kako ste u zdravstveno osjetljivom razdoblju, ne pretjerujte sa sunčanjem.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zbog rastresenosti mogli biste zaboraviti nešto što možda vama nije bitno, ali nekome vama bliskom jeste. Nemojte si zbog malog propusta ili pasivnosti pokvariti dan. Nađete li se u novom društvu, ne upadajte im u riječ i ne ističite sebe i svoje uspjehe jer će o vama steći krivu sliku, što će im dati povoda za ogovaranje.