Dnevni horoskop za srijedu 25. ožujka: Vaga spontano iskazuje šarm, Rakovi, opustite se!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Postavit ćete se kao dobar domaćin, kojega ni nenajavljeni gosti ne mogu iznenaditi. Rado ćete svakog ugostiti, a žene ovog znaka bavit će se poslovima oko kuće i uređivati vrt. Mlađima je moguće poznanstvo posredstvom interneta ili prijatelja. Dugo ćete razmišljati o osobi koju ste upoznali jer će vas nečime jako dojmiti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat ćete sreće u novčanim pothvatima i ulaganjima. Uspješno ćete riješiti stare probleme i suočiti se s novim izazovima. Ljudi će vam biti skloni, a kontakti česti. Izvrsno ćete se snalaziti u poslovima koji zahtijevaju verbalnu spretnost. Manje ćete se zamarati sumnjama i strahovima, i biti spremni prihvatiti situacije koje su vas prije živcirale.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Naklonost koju gajite prema osobi koja vam se sviđa je obostrana. Napravite prvi korak i pozovite je na kavu – dan će mnogim Blizancima označiti početak ljubavne veze. Rado ćete izlaziti bližnjima ususret i tolerirati dječje nestašluke. Slobodno ćete vrijeme iskoristiti za uljepšavanje doma, pa će nova boja zidova unijeti željeno osvježenje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete napetost i nervozu, a razlog tome mogli bi biti poslovni zaostaci. Izbjegavajte pretjerane napore. Pokušajte se opustiti uz šetnju ili sport, a ne bi uopće bilo loše da si priuštite stručnu masažu. Najbitnije je da se previše ne odvajate od ljudi jer vas samoća nikamo ne vodi. Ljubavna situacija zahtijevat će više prilagodbe.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Sve vrste komunikacije jako će vas privlačiti. Obavit ćete bitan razgovor u dvoje ili doznati informaciju koja će vam otvoriti oči. Osjećaj da partner savršeno poznaje vaše mane i najskrivenije misli, još će vas više vezati uz njega. Planirate li poslovni projekt s prijateljem, bit će jako dobrih vijesti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nepovoljan Mjesečev utjecaj loše će se odraziti na komunikaciju, brzinu poslovanja i novčana ulaganja. Potrošit ćete mnogo vremena za pronalazak nekih stvari, dokumenta ili osoba. Nećete dobro funkcionirati ako je vaš rad praćen budnim okom javnosti. Ni timski rad vam neće odgovarati pa ćete se ograditi od kolega

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Spontano ćete iskazivati šarm, rješavati bračne trzavice, a slobodni osvajati nečije simpatije. Mogli biste doživjeti ushit i uzvraćene osjećaje, osobito ako se radi o vezi na daljinu. Poslovni partneri obraćat će vam se u potrazi za rješenjima ili savjetima. Ostavit ćete upečatljiv dojam na nekoga kome ne manjka životnog iskustva.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nećete pristajati na ustupke niti ćete dopustiti bilo kome da vas iskorištava. Neke odluke koje ćete donijeti u ljutnji stajat će vas određenih pogodnosti, no to vas neće pokolebati. Nepravde i nepovoljne okolnosti prilično su vas ojačale. Sada imate snage mijenjati okolnosti i raditi po svome pa ćete prštati samopouzdanjem.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Bit ćete tema tuđih priča – vaše ponašanje ima velik odjek. Promislite prije nego što nešto kažete ili odlučite. Mogli biste dobiti diskretnu pomoć važne osobe pa se ne libite prihvatiti je. Poradite na odnosu s kolegama jer neki pogrešno tumače vaše ponašanje. Nemojte se toliko opterećivati tuđim mišljenjima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Nedostajat će vam takta i popustljivosti prema partneru. Uspijete li sputati nervozu i partner će biti opušteniji, a time i vaš odnos ugodniji. Ne zanemarujte društveni život koji će biti pun ugodnih iznenađenja i novih simpatija. U poslu će doći do izražaja vaša pronicavost i sposobnost komunikacije.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mašta i kreativnost obojit će današnje aktivnosti. Uživat ćete u bavljenju hobijima, kupnji ukrasa za dom i druženju s dragim ljudima. Odnos sa simpatijom polako kreće u sigurnije vode, što vas čini sretnijima i sve više zaljubljenima. Redovno kretanje i izlaganje svježem zraku imat će izvrsnog učinka na vaše zdravlje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neće vam se svidjeti način na koji se šef odnosi prema vama. Nemojte burno reagirati jer možda je u svojim kritikama u pravu. Postavite se mudro i ne dajte se uvući u raspravu. Nezadovoljstvo poslovnom situacijom prenijet ćete na ukućane. Bit ćete skloni prigovaranju, pa bi partner mogao biti neugodno iznenađen vašim ponašanjem.