Dnevni horoskop za srijedu 27. kolovoza: Lavovi će pamtiti s lakoćom, Bika čeka novi posao

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Preispitivat ćete osjećaje prema nekim ljudima, ali i njihov utjecaj na vaš život. Intuitivno ćete osjetiti što trebate učiniti ili nekome reći da biste iz svega izašli čiste savjesti. Nekim Ovnovima moguća je ljubavna pustolovina koja će podignuti puno prašine i pokrenuti tračeve. Požalit ćete što ste nekom povjerili svoje intimne tajne.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Većinu slobodnog vremena provest ćete družeći se s prijateljima. Kolege ćete zabavljati i prepričavati im zgode iz svoga života, pa će na radnom mjestu vladati veselo ozračje. Dobri planetarni utjecaji bit će pokretači korjenitih životnih promjena, pa nije isključeno da nakon dugog razdoblja nezaposlenosti dobijete posao.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Predstoji li vam izlazak s partnerom, uzbuđenje će vas pratiti cijeli dan. Bit ćete neodlučni kako se odjenuti, no partnerovi komplimenti bit će znak da niste pogriješili. Ne oklijevajte zamoliti nekoga za uslugu, osobito ako vam je potreban novac. Danas će vam malo toga biti odbijeno ili onemogućeno.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako vam je stalo do opstanka veze, nemojte se ponašati kao da se ništa lošeg ne događa. Izbjegavanje suočavanja s partnerom oko nastalih problema, samo će vas udaljiti jedno od drugog. Ne dopustite da vas svlada malodušnost – prisilite se na sport i tjelesne aktivnosti kojima ćete izbaciti negativnu energiju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Najviše vremena provodit ćete u kretanju, telefonskim razgovorima i na kavama s prijateljima. Učit ćete i pamtiti s lakoćom, a putovanja, pismena i usmena komunikacija odvijat će se neometano. Imate li neriješenih problema u odnosima s bratom ili sestrom, dan je savršen za pokušaj pomirenja. Prvi ćete ponuditi ruku pomirenja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

U jutarnjim satima poželjno je da budete poduzetni i komunikativni, no tijekom poslijepodneva radije se posvetite obitelji i bliskim ljudima. Partner će vam predložiti nešto što će vas razveseliti. Možda će se raditi o rješenju stambene situacije ili selidbi. Neke očekuje novčani dobitak ili uplaćeni honorar.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S prijateljima ćete poslovati ili razgovarati o bitnim životnim pitanjima. Uključit ćete se u neke grupe, društva ili timske projekte. Nekima će neplanirani susret sa starom ljubavi oduzeti unutarnji mir. Ako ste već u novoj vezi, nećete biti sigurni u svoje osjećaje jer će vas privlačnost vući prema bivšom partneru.

Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Preuzmite inicijativu u rješavanju problema i ne očekujte od drugih da obavljaju poslove u vaše ime. Nemojte promjene doživljavati kao nešto loše, jer su veliki izgledi da vam donesu poboljšanje. Duboko u sebi osjećat ćete nemir kojem još ne možete odrediti uzrok. No već sutra bit ćete u boljem raspoloženju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit će vam ugodno u društvu kolega, a posla i neće biti previše pa ćete nakon radnog vremena imati druge planove i posvetiti se privatnom životu. Partnera ćete oduševiti svojom bezbrižnošću, pa će pored vas brzo zaboraviti na svoje brige. Vaša znatiželja rezultirat će spoznajama koje će ubrzati donošenje jedne odluke.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zbog brzopletosti ćete činiti pogreške. Morat ćete riješiti stare probleme i shvatiti da njihovom odgađanju nema mjesta. Održite obećanje koje ste nekome dali, jer ćete u protivnom ostaviti dojam osobe na koju se ne može računati. Osjetite li se tjeskobno, zapitajte se kakve ste to stresne situacije trpjeli i potiskivali u sebe.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Možete mnogo više postići uz manja odricanja. Stoga iskoristite planetarnu naklonost i ugrabite ponuđene prilike. Bit ćete svjesni svojih slabosti. Mane ćete pretvoriti u prednosti i u trenu osvojiti neke ljude te svaku prigodu okrenuti u svoju korist. Lakše ćete uvjeriti partnera u ispravnost svojih stavova i planova.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Nezadovoljni ste financijskom situacijom. Svjesni ste da ste si dopustili nepotrebne troškove u trenucima slabosti. Sada vam ne preostaje drugo nego više štedjeti. Ne dopustite da partnerova dobronamjerna kritika pokvari vaš odnos. Možda vam je samo htio pomoći da problem sagledati i s druge strane.

Foto: 123RF