Dnevni horoskop za srijedu 27. svibnja: Bik je umoran, Djevice čeka promjena u ljubavi

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Koliko god bili ponosni ili uvjereni da sve možete sami, ne odbacujte savjete dobronamjernih pojedinaca jer ćete od toga imati dosta koristi. Za puni ljubavni uspjeh bit će nužno staviti točno do znanja što želite i očekujete. Igrajte otvorenih karata i recite partneru kako zamišljate vašu zajedničku budućnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Umor i zasićenje radnom sredinom rezultirat će vašom smanjenom pronicljivošću i objektivnošću. Ne oklijevajte s kolegama podijeliti probleme, osobito ako želite njihovu potporu. Ma koliko vam rokovnik bio ispunjen obavezama, ne zanemarujte izlaske i druženja. Uz dobru organizaciju vremena i aktivnosti to će vam pomoći za rukom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Doživite li nesporazum s ukućanima ili partnerom, nemojte se previše živcirati jer neće doći do svađe. Svojim ćete optimizmom sve preokrenuti na šalu, pa će u vašem okruženju brzo zavladati sklad. Poznanstvo s osobom suprotnog spola osvježit će vam dan, osobito kad spoznate da imate šansi kod druge strane.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

U obiteljskim odnosima doći će do nesporazuma za kojeg ćete, pokušavajući ga riješiti, sav teret morati podnijeti sami. Financijska situacija iziskuje oprez. Ne podliježite olako kupnji i ne zaboravite da će računi doći na naplatu. Upišite radionicu ili tečaj na kojemu ćete zadovoljiti potrebu za kreativnim izričajem.

Foto: GOLUBOVY

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Moguće su nesuglasice s ljubavnim partnerom i to u vezi novca. No nemojte biti sigurni da vaš partner nije u pravu. Olako ćete trošiti pa je bolje da pripazite. U svim segmentima života ostvarivat ćete ciljeve uz malo napora. Zbivanja u ljubavnom životu bit će poticajna. Zavodite, uživajte u flertu i dopustite nekome da vas zavede.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Osjetit ćete želju za promjenom i poboljšanjem kvalitete života. Nećete biti sramežljivi pa će komunikacija sa suprotnim spolom biti otvorena, stoga neke očekuju pozitivne promjene na ljubavnom planu. Financijskom se situacijom nećete moći pohvaliti, što ne znači da novca neće biti, ali će situacije nalagati oprez.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je dan pojačane komunikacije i druženja, a učvrstit ćete i prijateljske ili ljubavne spone. Sve će vam polaziti za rukom. Nećete se trebati previše truditi kako biste se istaknuli ili kako bi šefovi primijetili koliko vrijedite. Niste li zadovoljni u vezi, ono što vam nedostaje mogli biste potražiti u pustolovini.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partnera ćete živcirati svojom neodlučnošću. Od njega ćete često tražiti pomoć, zanemarujući pritom njegove obaveze, misleći kako bi on trebao svoje cijelo vrijeme posvetiti vama. Koncentracija vam je u padu pa ćete biti skloni propustima, zaboravljanju i gubljenju papira. Provjeravajte sadržaj dokumenata koje potpisujete.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Tijekom cijelog dana bit ćete odlično raspoloženi i uveseljavati sve koji nisu tako optimistični kao vi. Pratit će vas osjećaj da su svi problemi koji vas opterećuju barem privremeno nestali. Uživat ćete naklonost osoba do čijeg mišljenja držite, a netko bi vam mogao ponuditi i otvorenu pomoć vezanu uz zaposlenje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

U vašoj ljubavnoj vezi vladat će neizvjesnost s kojom ćete se teško nositi, pa će biti potrebno mnogo samokontrole kako se ne biste posvađali. Kontrolirajte se kako na ljubavnom planu, tako i na onom poslovnom, jer od kolege od kojeg ste to najmanje očekivali možete doživjeti veliku neugodnost.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je pogodan za ljubavne i društvene kontakte pa će rijetki ostati kod kuće. Pratit ćete i biti nazočni gradskim događanjima, a mlađi će putovati i kontaktirati različite ljude. U ljubavi ćete biti željni dokazivanja i pustolovina. Zračit ćete šarmom i staloženošću pa ćete s partnerom uspjeti riješiti veliki obiteljski problem.

Foto: Dreamstime

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odlučite li nešto u svom životu promijeniti, intuicija vas neće prevariti. Budite sigurni da će odluke koje ćete donijeti biti ispravne, čak i dugoročno gledajući. Mogli biste obaviti dogovore vezane uz novu poslovnu suradnju ili će vam biti odobren kredit. Netko nepouzdan bi vas mogao tražiti posudbu novca – dobro promislite!