Ove greške znakovi Zodijaka ne toleriraju na prvom spoju

Prvi spojevi mogu biti stresni. No, mogli biste se osjećati spremnije i sigurnije ako znate nekoliko stvari o horoskopskom znaku svoje osobe - na primjer, što mrze na prvim spojevima. Tako ćete smanjiti šansu da zabrljate odmah na početku
Evo fatalnih pogrešaka koje biste mogli napraviti na spoju. Saznajte kako impresionirati, a ne otjerati svaki od horoskopskih znakova.
OVAN - Ne shvaćajte njihove uvrede ozbiljno: Kao prvi znak zodijaka, Ovan je pomalo djetinjast i naivan. Kada su zaljubljeni, pokazuju to kao mala djeca - neumoljivo zadirkivanje koje može izgledati kao maltretiranje umjesto kao naklonost. Ali šaliti se i ismijavati vas je upravo ono što Ovan radi kada mu se svidite. Zapravo, ako je na spoju prepristojan, to znači da se ne osjeća dovoljno ugodno da bude svoj.
BIK - Nemojte biti škrti: Osobe u znaku Bika vole luksuz, pa ih ne plaši prvi spoj u luksuznom restoranu ili skupa operna predstava - zapravo, obožavaju to! Ako imate sredstava, potrošite dosta novca na spoj s Bikom. Ili barem isplanirajte jeftin izlazak s otmjenim detaljima, poput piknika s prekrasnom pletenom košarom punom domaćih ili pažljivo odabranih pekarskih proizvoda i pristojnom bocom vina. Uostalom, zaslužili su to.
BLIZANCI - Ne dosađujte im: Zadnje što Blizanac želi, na spoju ili bilo gdje drugdje, jest dosada. Pobrinite se da na prvi spoj ponesete zabavu. Ponekad je tišina znak utjehe, ali Blizanci vole razgovarati, stoga nemojte dopustiti da predugo traje. Dođite spremni sa zanimljivim pričama ili novim činjenicama koje ste naučili. Razgovarajte o predavanjima koja pohađate, zanimljivoj vijesti koju ste čuli ili bilo čemu što će razgovor učiniti stimulativnim i tekućim.
RAK - Nemojte ih zadirkivati: Vrlo su osjetljivi i žele partnera koji im daje osjećaj sigurnosti i zaštite. Razigrano zadirkivanje ili igranje s nedostupnim ne prolazi dobro kod ovog horoskopskog znaka. Budite slatki i iskreni na prvom spoju i dajte im do znanja koliko vam se sviđaju. Promišljene geste poput pridržavanja vrata ili pomaganja da obuku kaput puno znače Rakovima.
LAV - Ne zaboravite ih pohvaliti: Obožavaju pažnju i uživaju u komplimentima, stoga obavezno obasipajte svog Lava pohvalama na prvom spoju (i svakom sljedećem). Ovaj horoskopski znak voli kada primijetite male detalje o njemu, stoga se potrudite pohvaliti im odjeću, kosu, duhovitost, posao ili bilo što drugo što vam padne na pamet. Ako osjećaju da im se divite, ali i sami mnogo doprinosite, sigurno ćete dobiti drugi spoj.
DJEVICA - Ne zanemarujte svoju higijenu: Potpuni perfekcionisti i sklone su čistoći. Možda biste mogli proći bez pranja zubi ili preskakanja parfema na nekom drugom spoju, ali ne i s ovim horoskopskim znakom. Obratite posebnu pozornost na svoju njegu prije nego što krenete u grad s Djevicom. Vi i vaša odjeća morate biti svježe oprani i predivno mirisni od glave do pete ako ih želite ponovno vidjeti.
VAGA - Dajte pažnju odijevanju: Vagu vodi Venera, planet umjetnosti, ljepote, novca i ljubavi. Zahvaljujući tom utjecaju, Vage cijene ljepše stvari u životu i posebno brinu o svom izgledu. Vaš spoj s Vagom bit će odbijen ako se pojavite u staroj zgužvanoj majici i trenirci. Ali ako odvojite vrijeme da se lijepo odjenete u usklađenu odjevnu kombinaciju, primijetit će i cijeniti trud.
ŠKORPION - Nemojte im previše reći: Neki horoskopski znakovi rado će čuti cijelu vašu životnu priču na prvom spoju, ali ključno je pokazati određenu suzdržanost sa Škorpionom. Oni vole ući duboko u razgovore, ali također žele uživati u upoznavanju vas. Mogu vam postaviti mnogo pitanja dok sami šute. Dajte im tek toliko da pokažete da ste iskreni i otvoreni, ali zadržite neke intrigantne detalje kako biste ih otkrili kasnije kada ih bolje upoznate.
STRIJELAC - Ne bojte se isprobati nešto novo: Prirodni su istraživači i vole isprobavati nove stvari. Bilo da se radi o novom popularnom baru ili uzbudljivoj aktivnosti poput bungee jumpinga, ovaj horoskopski znak je spreman na sve na prvom spoju. Ako vi pravite planove, predložite nešto uzbudljivo - čak i ako je to neuspjeh, nasmijat ćete se tome, a oni će cijeniti što ste riskirali (imaju odličan smisao za humor). Ako oni prave planove, budite spremni na nešto potpuno neočekivano i prepustite se.
JARAC - Nemojte biti nepristojni: Važno je biti pristojan na svakom prvom spoju, ali to je posebno potrebno s Jarcem. Elegantni su, profinjeni i tradicionalni. Cijene osobu koja se dobro odijeva, poznaje pravila ponašanja i poštuje osoblje. Ako jedete s laktovima na stolu ili tražite stvari od konobara bez da kažete "molim", vaš spoj u znaku Jarca mogao bi završiti tako da zatraže račun prije deserta.
VODENJAK - Nemojte biti tradicionalni: Možda najekscentričniji i najbuntovniji horoskopski znak. Ne vole ništa uštogljeno i tradicionalno, stoga isplanirajte neobičan i jedinstven prvi spoj koji će odgovarati njihovoj osobnosti. Umjesto uobičajene večere i filma, odvedite ih u sobu za bijeg ili na izložbu moderne umjetnosti. Ako možete osvojiti njihov um i pobuditi njihov interes, možete im ukrasti srce.
RIBE - Ne opirite se naklonosti: Senzualne i romantične, sklone su brzom razvoju veza i mogu biti osjetljive. Možda će htjeti držati vas za ruku ili sjediti blizu. Nemojte se opiriti njihovoj naklonosti pokušavajući se praviti nedostupnima, jer će se osjećati kao da ih odbijate. Međutim, ako vam je stvarno neugodno slobodno se odmaknite ili napustite situaciju. Ali ako vam se sviđaju i provuku ruku kroz vašu dok hodate ulicom, prihvatite tu gestu kako biste im dali do znanja da im uzvraćate osjećaje.
