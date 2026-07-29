Dnevni horoskop za srijedu 29. srpnja: Djevica upoznaje nekog zanimljivog, Ribe su usamljene

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uspješno ćete rješavati stare probleme, shvaćajući da imate sve više prostora za manevar. Vezani i u braku bit će nježniji i topliji, što će uljepšati zajednički život s partnerom. Unatoč zdravstvenom poboljšanju, sitne tegobe potrajat će i dalje. One će dijelom biti uzrokom vašega načina života, prvenstveno pretjerivanja u radu.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovne će vas obaveze iscrpljivati. Već od jutra bit ćete mrzovoljni, a možda i neispavani. Životni problemi činit će vam se veći nego što jesu. Porazgovarajte s prijateljem koji će objektivno promotriti vašu situaciju i savjetovati vas. Razgovor poslovnoga predznaka pojačat će neke dvojbe, ali vam i pružiti orijentir za djelovanje.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Britkim izjavama i smislom za humor osvajat ćete ljude oko sebe. Bit ćete lijepo primljeni gdje god da se pojavite. Osamljene će razveseliti ljubavna prilika, a zaljubljene partnerova izjava koja otvara nadu u ljepšu budućnost. Podmirit ćete troškove ili dugovanja, a u tome bi vam mogla pomoći osoba od koje to niste očekivali.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Suočit ćete se s nerazriješenom ljubavnom pričom, ali nećete dopustiti da utječe na vaš sadašnji život, ma koliko vam osjećaji govorili suprotno. Ne prihvaćajte se novih obaveza jer za njih nećete imati snage, a ni motivacije. Radite samo ono što morate i ne opterećujte se tuđim problemima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete zatvoreni i neraspoloženi pa partneru neće biti lako shvatiti što mislite ili osjećate. Tek u večernjim satima vratit će vam se dobro raspoloženje, pa ćete voljenom nadoknaditi manjak nježnosti i pažnje. Netko bi vas mogao okriviti zbog nečega što niste napravili, ili ćete shvatiti da vam je netko nenaklonjen bez razloga.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaše su ambicije sve veće pa biste se mogli prihvatiti novog projekta. Nekima se otvara prilika da se zaposle na određeno vrijeme, dok će drugi dokazati svoje vrijednosti. Ne izbjegavajte društveni život jer vam donosi ugodne kontakte. Upoznat ćete neobičnu i kompliciranu osobu, ali koja će imati ono nešto što će vas privlačiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S lakoćom ćete učiti i stjecati novo znanje. Počet ćete čitati knjige, osobito ako ste tu zanimaciju zanemarili. Bit ćete uspješni u aktivnostima koje traže spretnost ruku i prstiju, zanatskim vještinama ili umješnosti u komunikaciji. Ljubavni partner izjasnit će se glede jednoga problema. Iako će vas to zateći nespremnima, reagirajte brzo.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne računajte na stjecaj povoljnih okolnosti nego se što bolje pripremite za sastanak, prezentaciju ili razgovor za posao. Ne želite li da ljubavna veza krene u neželjenom smjeru, budite odgovorniji. Partner od vas očekuje više zajedničkih trenutaka kojih vi, zbog poslovne zauzetosti, imate sve manje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mnogo ćete otkrivati o sebi i spremno prihvaćati ideje koje će poticati proces osobne promjene. Ne oklijevajte riješiti ljubavne probleme, osobito ako je posrijedi običan nesporazum. Slobodni će pobuditi uočljiv interes kod suprotnog spola, pa nisu isključena nova poznanstva. Večer podredite u romantici i zbližavanju s partnerom.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Imat ćete dovoljno energije uloviti se u koštac sa svim izazovima. Mogli biste obnoviti prekinutu vezu, uspostaviti komunikaciju s osobom koja vam se sviđa ili shvatiti gdje ste činili pogreške. Mnoge će razveseliti povoljne materijalne okolnosti ili dotok novaca na račun. Posvetite više pažnje voljenima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Usmjerite svu svoju energiju na ostvarenje planove, krenite u ostvarivanje nečega što ste odavno željeli. Uživat ćete tuđu potporu. Prihvatit ćete posao koji će od vas zahtijevati sposobnost donošenja odluka i ujedno povećati stupanj odgovornosti. Samci bi mogli uživati u čarima ljubavi preko interneta i s nekime se strastveno dopisivati.

Foto: 123RF

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Osjećat ćete se osamljeno, no vaše je neraspoloženje prolazno. Previše osoba ovisit će o vama i ostavljati vam malo kvalitetnog vremena koje biste rado proveli sami sa sobom. Vjera u neki cilj ili osobu punit će vaše životne baterije, stoga pronađite nešto čime ćete se zaokupiti i barem nakratko zaboraviti na brige.