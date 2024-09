Dnevni horoskop za srijedu 4. rujna: Ovan je u zavodničkom raspoloženju, Raka čeka novac

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspiju li vas prijatelji nagovoriti na izlazak, nećete požaliti jer ćete se dobro zabaviti, a i steći neka nova i zanimljiva iskustva. Večer je kao stvorena za ljubavne igre i osvajanja. Samci bi se svakako trebali zaputiti u večernji izlazak, koji će ispuniti sva njihova očekivanja i priskrbiti im nečije simpatije.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

S partnerom ćete razmijeniti misli o bliskoj budućnosti i o potezima od velikog značenja za vašu vezu. Razgovor će u početku biti konstruktivan, ali će završiti svađom. Oboje ćete pridavati važnost prošlim situacijama, zamjerajući jedno drugome izgovorene riječi ili postupke. Budite prvi koji će malo popustiti, pa će i partner.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dobri kontakti s okolinom ispunit će vašu svakodnevicu, a moguće je i druženje s osobom iz druge sredine. Zračit ćete iznimnom privlačnošću, pa nećete proći nezapaženo od strane suprotnog spola. Ako ste slobodni, večernji bi izlazak mogao donijeti novo poznanstvo. Dobar razvoj poslovnih prilika veselit će zaposlene.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Društveni život bit će raznovrstan, a nova poznanstva pridonijet će poslovnoj uspješnosti i odličnoj informiranosti. Izvjesni su financijski dobici i pojačano veselje zbog dobre kupnje ili ulaganja u vanjski izgled. Odnosi s bližom okolinom uglavnom će biti povoljni - iako ćete znati i povisiti glas, malo tko će vam to zamjeriti.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Na pragu ste nove veze - zabavljat ćete se u društvu vesele i komunikativne osobe s kojom ćete dijeliti slične interese. Bavite li se javnim ili kreativnim poslom, dajte maksimum od sebe kako biste bili zapaženi. Nemojte se prepustiti lijenosti. Prisilite se na barem deset minuta lagane tjelovježbe ili polusatne šetnje u večernjim satima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Neće vam nedostajati samopouzdanja pa ćete mnoge iznenaditi svojim nepokolebljivim stavom. Odlučno ćete osvajati osobu u koju ste zaljubljeni, ne strahujući od mogućeg odbijanja. Vaš šarm i spontani pristup iznenadit će drugu stranu i zainteresirati je za vas. Briga za zdravlje navest će vas na proučavanje drukčijih načina prehrane.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Unutarnji nemir ili napetost bit će prolazni, stoga nemojte preuveličavati neke situacije ili nečije riječi. Očekuje vas razgovor s bivšom simpatijom koji nećete moći izbjeći, ali koji će vam pomoći da se riješite velikog osjećajnog tereta. Iritirat će vas nekorektni postupci kolega, ali njihovi propusti neće proći nezamijećeno ni od strane šefova.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Imat ćete zavidne intelektualne sposobnosti, no nepovoljne okolnosti sputavat će vas da ih iskoristite do kraja. Većina će komplikacija biti povezana s poslovnim partnerima ili nadređenima. Rok za dovršenje nekog posla bliži se brže nego što vama odgovara. No nemojte paničariti, sve ćete obaviti na vrijeme.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlično ćete se snaći na poslovnim sastancima, pregovorima, putovanjima i javnim nastupima. Godit će vam nečije pohvale i komplimenti. Na pomolu je rješavanje složene ljubavne situacije. Druga će strana biti inicijator tih pozitivnih promjena, pa nemojte okolišati ako vas pozove na intimni razgovor.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Od partnera nećete dobivati razumijevanje, što će biti povod svađama. Objasnite li mu kako se osjećate, shvatit ćete da ste dobro postupili. Izbjegavajte bilo kakav oblik zaduživanja. Mogli biste se prenagliti i ući u financijski složenu situaciju. Ne ostavljajte ništa nedorečeno jer ćete partneru poslije teže objasniti svoje namjere.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete loše raspoloženi. Zatomite razdražljivost prema onima koji vam ništa nisu krivi. Ni bračni partner neće biti pošteđen vaše ironičnosti. Nesigurni ste u svoje i njegove osjećaje pa pazite da svađe ne prerastu u krupniji problem. Bavite li se preciznim poslom, mogli biste nehotičnim propustom prouzročiti štetu.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ma koliko vam rokovnik bio ispunjen obavezama, nećete zanemariti izlaske, druženja i razgovore s prijateljima. Dobra organizacija bit će zaslužna za uspješno plivanje u poslovnim vodama. Hobiji će djelovati poticajno na vaše neraspoloženje, no nekima će više pomoći kupnja i druženje sa starim društvom.