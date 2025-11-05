Dnevni horoskop za srijedu 5. studenoga: Ribe unašaju duh vedrine, Vaga se nadmudruje...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Briljirat ćete u poslu i komunikaciji sa strankama. Tražite li posao, ispostavit će se da ste poželjan kandidat. No što se financija tiče nećete biti zadovoljni. Prihodi će biti neredoviti, a uložena sredstva sporo će se vraćati. U ljubavi ste puni inicijative, a vaša intuitivnost omogućit će da dokučite partnerove želje i potrebe.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogo ćete se koristiti internetom u potrazi za informacijama i nalaziti na sadržaje koji će vam širiti vidike. Uživat ćete u ljubavnim zbivanjima. Osoba s kojom ste bili u svađi i prepirali se, počinje se s vama zbližavati na drukčiji način. Odjednom ćete shvatiti da vaše prepirke postaju zabavne, ali i da stvaraju energiju privlačnosti.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslujte na miroljubiv i popustljiv način, jer će vam rasprave nepotrebno oduzimati vrijeme i energiju. Teže ćete se koncentrirati, a uzrok će biti umor. Ljubavni usponi i padovi oduzimat će vam smirenost i prisiljavati na akciju, pa ćete ustrajati na razjašnjavanje nejasnoća s partnerom. Njegovi razlozi djelovat će vam neozbiljni.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Izvjesne su poslovne promjene, osobito ako ste privatni poduzetnik. Mogli biste naplatiti potraživanja ili modernizirati radni proces. U društvu ćete biti traženi i rado viđeni, a bit će i onih koji će tražiti vaš savjet i prijateljsku potporu. Probavne tegobe bit će uzrokovane stresom, no bitno je i što jedete. Pijte više tekućine.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Previše ste oprezni prema osobi koja vam se sviđa. Dopustite simpatiji da vas osvoji, mogli biste se iznenaditi lijepim razvojem odnosa. Prihvatite poziv prijatelja za večernji izlazak, jer će vam to pomoći da zaboravite na probleme. Ne gubite vrijeme na one koji vas ne razumiju, a niti energiju da im objasnite suprotno.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Mijenjat ćete raspoloženja. Jutarnji ritual pijenja kave oduljit će se jer će vam više nego inače trebati vremena da se razbudite i pripremite za posao. Partner će vam izlaziti ususret, osobito ako ste prezaposleni i imate malu djecu. Svakako mu dajte do znanja da cijenite njegov trud i pomoć.

Foto: Alex Presa/Unsplash

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete raspoloženi za nadmudrivanja, pa ćete biti najsretniji naiđete li na sugovornika u sličnom raspoloženju. Osoba iz obiteljskog okruženja ima veliki utjecaj na vaše životne odluke, što vas sve više smeta. Mlađi će se žaliti da im se roditelji previše upliću u život, a oni stariji morat će mnogo toga žrtvovati u ime obiteljskog mira.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne povjeravajte intimne probleme kolegama s posla, jer će pojedinci jedva dočekati da o vama šire priče. Nećete imati strpljenja za obavljanje rutinskih obaveza. Iscrpljenost i umor bit će razlog vašoj preosjetljivosti. Manje bitne dogovore i zadatke prebacite za sutra, jer ćete biti koncentriraniji i nećete biti toliko izloženi stresu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Mogući su neočekivani troškovi i ulaganja. Tražite li zajam, ostvarit ćete svoj naum. Uradit ćete sve što je u vašoj moći i dokazati nekome svoje sposobnosti. Predstoji li vam poslovna prezentacija, pripremite je pravodobno. U ljubavi budite oprezniji. Skloni ste kompliciranim ljubavnim partnerima s kojima je odnos teško ostvariv.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Naiđete li na bilo kakve zapreke, neće vam nedostajati ideja za njihovo rješavanje. Možda se pojavi problem koji će se činiti veći nego što jeste, ali promjenom nekih okolnosti riješit ćete ga s manje živciranja. Razmislite o novim načinima zarade ili prihvatite ponudu za nekoliko mjeseci rada u inozemstvu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ulazit ćete u nesporazume s bližnjima. Bit će vas teško pratiti i razumjeti. Parovi koji već dulje vrijeme ne uspijevaju uskladiti interese, morat će razgovarati u četiri oka. Izbjegavajte raspravu s osobom koja vam je nanijela nepravdu, osobito ako ste povezani poslovnim sponama. Vaša šutnja bit će joj dovoljna kazna.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Unijet ćete duh vedrine u dnevne aktivnosti, pa će sve koji se zateknu u vašoj blizini oduševiti vaša spontanost. Mnogima ćete pomoći savjetom, bilo da je riječ o kolegi ili prijatelju. U ljubavi ćete nešto spoznati. Unatoč tome što vas mnogo toga smeta kod partnera, shvatit ćete da i kroz suprotnosti možete dobro nadopunjavati.