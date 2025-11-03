Studeni je mjesesc dubokih emocija i strasti, dok retrogradni Merkur od 9. do 29. studenog vraća neriješene situacije i podsjeća na ljude iz prošlosti, pogotovo Djevice koje čeka rješavanje jedne situacije...
Ovna čekaju avanture, Jarcu treba odmora, a Ribama mir
Vladavina Škorpiona i retrogradno kretanje Merkura ukazuje da će ovo biti mjesec samorefleksije, rješavanja zaostalih problema i povratka na neriješene situacije iz prošlosti.
