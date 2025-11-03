Obavijesti

Lifestyle

Komentari 10
MJESEČNI HOROSKOP ZA STUDENI PLUS+

Ovna čekaju avanture, Jarcu treba odmora, a Ribama mir

Piše Julijana Oremović,
Čitanje članka: 9 min
Ovna čekaju avanture, Jarcu treba odmora, a Ribama mir

Studeni je mjesesc dubokih emocija i strasti, dok retrogradni Merkur od 9. do 29. studenog vraća neriješene situacije i podsjeća na ljude iz prošlosti, pogotovo Djevice koje čeka rješavanje jedne situacije...

Vladavina Škorpiona i retrogradno kretanje Merkura ukazuje da će ovo biti mjesec samorefleksije, rješavanja zaostalih problema i povratka na neriješene situacije iz prošlosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
FOTO Vila u Makarskoj 'izranja' iz stijene, a pogled oduzima dah
KUK OAZA

FOTO Vila u Makarskoj 'izranja' iz stijene, a pogled oduzima dah

Vila Kuk Oaza u Makarskoj, smještena na litici s pogledom koji ostavlja bez daha, simbol je suvremene mediteranske luksuzne arhitekture i udobnosti. Evo detaljnog osvrta
Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju
RADITE LI I VI ISTO?

Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju

Emocionalna udaljenost u braku ne događa se preko noći. To je često kumulativni učinak ponavljajućih ponašanja ili neriješenih problema koji postepeno grade zid između partnera
Ovi horoskopski znakovi su najveći brbljavci: Ne gase se...
NE SLUŠAJU DRUGE, SAMO SEBE

Ovi horoskopski znakovi su najveći brbljavci: Ne gase se...

Neki znakovi Zodijaka stalno prekidaju sugovornike ili su skloni gurkati ih da shvate da ih baš ne slušate pažljivo. Oni uvijek vode glavnu riječ i mora biti u centru pažnju gdje god da se nalazili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025