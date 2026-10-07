Dnevni horoskop za srijedu 7. listopada: Vage se moraju proveseliti, Ribe idu u shopping

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Istaknut ćete se snalažljivošću i vještinom komunikacije. Sa svima ćete se dobro slagati, inicirati dogovore ili pomiriti posvađane strane. Poboljšat ćete i odnose s roditeljima i djecom, a mlađi među vama primit će od rodbine dar ili pohvalu za dobre školske ocjene. Ako ste u koga zaljubljeni, moglo bi doći do veze.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ljubavna situacija vas nimalo ne zadovoljava, no nije vrijeme za promjene. Dobro razmislite o svemu i pokušajte pronaći način da održite svoju vezu. Na radnom mjestu dolazi do promjena koje vas guraju u bližu suradnju s kolegama, što će samo povremeno biti ugodno. Potrošit ćete mnogo energije u svladavanju današnjih zapreka.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pozitivna planetarna energija spašavat će vas od rutinske svakodnevice i poticati vaše stvaralačke talente. Bavite li se privatnim poslom, planeti će u vašem smjeru poslati nove klijente, dok će studentima donijeti naklonost profesora i sreću na ispitima. Putem poruka približit ćete se osobi koja vam se sviđa.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Naginjat ćete promjenama, od sitnih i naoko nevažnih životnih situacija, pa do onih značajnijih kojima biste mogli promijeniti svoju budućnosti. Strpljivo radite na ostvarenju planova jer bi mogli postati stvarnost. Vaša ljubavna energija bit će raspršena pa nećete biti sigurni u svoje osjećaje. Partner će svojom ljubavlju otkloniti vaše sumnje.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuju vas brojni susreti i ugodna druženja. Među ljudima snalazit ćete se kao u svom prirodnom okruženju. Okolina će na vas gledati sa simpatijama, uključujući i osobu do čijeg vam je dobrog mišljenja stalo. Bit ćete spretni i okretni ne samo na riječima nego i u praktičnim poslovima. I zdravstveno stanje vam se poboljšalo.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Potiskujete li želje i potrebe već neko vrijeme, mogući su nesanica ili gubitak apetita. Budite fleksibilniji u kontaktima s ljudima. Imajte sluha za različitosti, tuđe probleme i promjene raspoloženja. Razočara li vas ljubavni partner, nemojte se odmah naljutiti jer možda i on ima samo svoj loš dan.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Slobodnima bi se moglo dogoditi nešto više od znakovitih pogleda u simpatijinom smjeru. Potaknite susret jer će druga strana to jedva dočekati. Poslušajte sugestiju prijatelja - izađite, proveselite se, udaljite se od problema. Ipak, pazite kome se povjeravate jer ima pojedinaca koji vole zadirati preduboko u nečiju intimu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Skloni ste kritici. Mogli biste se naljutiti na šefa, smatrajući njegove odluke nepravednima. Nije isključeno da vam neke osobe nešto obećaju, a zatim vas izigraju. Bit ćete izloženi partnerovim lošim raspoloženjima pa se manje svađajte, ali nemojte prešutno podnositi njegovu sklonost predbacivanju i kritici.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Lako ćete svladavati sve zadatke intelektualnog tipa, dobro se snalaziti u komunikaciji, sastancima ili s nepoznatim ljudima. Ulazite u bolje razdoblje koje će nagraditi sva vaša trpljenja i napore. Želite li pravu ljubavnu vezu, okrenite se osobi koju već simpatizirate. Potrudite se zadobiti njezino povjerenje i naklonost.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nalazite se na raskršću, a odnosi s okolinom otežavaju vaše ljubavne odluke. Neka ovakvo stanje pomogne da se pokrenete i napravite potrebne promjene u životu. Moguć je doticaj s tuđim novcem, raspolaganje imovinom drugih ili korištenje povoljnih okolnosti. Imate li ambicija ubrzati svoju karijeru, činite to taktično i nenametljivo.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako ćete biti željni mira, danas ga nećete imati. Bit ćete u centru pozornosti, imat ćete osjećaj da vas drugi ogovaraju ili poprijeko gledaju. Nemojte se obazirati čak i ako je to istina. Izbjegavajte razgovore i rasprave jer će vam netko zamjeriti izgovorene riječi. Izbjegavajte i večernje izlaske na bučna mjesta – više će vam odgovarati mir.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Zvijezde podupiru zasnivanje novih ljubavnih veza, ali i napretku već postojećih odnosa. Telefonski pozivi ili susreti povećat će vaše ljubavne šanse. Vodit ćete računa o svom izgledu i zagledavati se u izloge trgovina s kvalitetnom robom. Možete li si priuštiti kakav lijep komad odjeće, to će zasigurno podići vaše raspoloženje.