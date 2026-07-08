Dnevni horoskop za srijedu 8. srpnja: Djevica ima sreće u financijama, Rak je diplomat!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Na poslovnim sastancima ili prilikom pregovora brzo ćete uočavati dobre i loše strane ideja ili prijedloga. Upadat ćete u oči sigurnim nastupom, načinom hoda i odjećom. Ugodno ćete čavrljati s neznancima pa biste mogli sklopiti novo prijateljstvo, a možda i nešto više od toga. Sa svojom djecom vodit ćete ozbiljan pedagoški razgovor.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nesporazumi s okolinom i nerazumijevanje od strane bliskih ljudi, učinit će vas ranjivima i nesigurnima. Obuzet će vas sjeta i nostalgija za boljim vremenima. U ljubavnoj vezi ili pri udvaranju doći će do prikrivanja istine s vaše ili partnerove strane. No danas bi se moglo dogoditi baš suprotno – da se neke tajne ipak razotkriju.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zbog Venere u Lavu, sve je više strasti u brakovima i vezama. Ni samci neće ostati uskraćeni uzbudljivih prilika, pa dan može otvoriti put ka novoj vezi. U poslu se dobro snalazite, svakom hoćete pomoći pa vas mnogi cijene upravo radi te osobine. Navečer se prepustite se ugođaju glazbe, knjiga ili filma omiljenog sadržaja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osobni problemi ili nedoumice umanjit će vašu radnu učinkovitost. Bit će vam se teško usredotočiti na posao, a osobe u koje inače imate povjerenje pružit će vam nedostatnu potporu. Pred očima javnosti ponašajte se razborito i diplomatski. Povećana je mogućnost da kažete nešto što ne želite ili nekoga uvrijedite.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Unatoč mogućim zastojima ili odgodama, ne gubite nadu. Upornošću ćete sigurno stići do cilja i riješiti se bremena financijskih briga. Ako ste netom ušli u vezu, začudit će vas partnerova spremnost da vas što bolje razumije. Razgovarat ćete o svemu, ohrabrivati jedno drugo i dobro se upoznati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 3

Imat ćete sreće u novčanim ulaganjima i poslovanju s bankama. Društveni život bit će raznovrstan, a nova poznanstva pridonijet će poslovnoj uspješnosti i informiranosti. Naći ćete se u pravo vrijeme na pravom mjestu, pa nije isključena nova poslovna ponuda. Bližnji će vam iskazivati mnogo pažnje i nježnosti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vaš partner neće biti najbolje raspoložen pa ga nemojte prisiljavati na razgovor. Učinkovitost vaših poslova ovisit će o drugima. Morat ćete odgovoriti na mnogo pitanja i razgovarati s osmijehom na licu, iako biste najradije rekli nešto što ne smijete. Čut ćete nešto zanimljivo u razgovoru s djecom.

Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zdravstveni problemi bit će izraženiji, što će vas zabrinuti. Ne gubite vrijeme nego se naručite za liječnički pregled. Pripremite se na pojačani intenzitet zbivanja i promjena u domu i obitelji, što će vam oduzimati koncentraciju potrebnu za posao. Moguće su odgode dogovora, promjene planova ili kašnjenja.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izvjesna su romantična zbivanja, razgovori udvoje i nježni zagrljaji. Ne propuštajte prilike za izlaske, druženja i tulume. Netko će se zaljubiti u vas ili se diviti vašim postignućima. Na prekid loše veze mogao bi vas ohrabriti netko privlačan, tko će vas obasipati pažnjom i pokazati vam što je prava ljubav.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nigdje nećete naći svoga mira, pa ni kod kuće. Netko vama blizak iživcirat će vas svojim konzervativnim i nepokolebljivim načelima. Odustanite od daljnje rasprave, osobito ako i sami uviđate da druga strana tjera inat. Posvetite se neodgodivim zadacima, makar to značilo i ostati prekovremeno na radnom mjestu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Iskazat ćete zavidnu spretnost u zadacima koji podrazumijevaju prepisku i sposobnosti pregovaranja. Telefonski razgovori ili sklapanje poznanstava putem interneta unijet će element zabave u svakodnevicu. Verbalni flertovi, sam čin upoznavanja i prilaženja osobi koja vam se sviđa, bit će vam najvažniji dio ljubavne priče.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Brzina i odlučnost djelovanja bit će ključni za ostvarivanje ciljeva, osobito ljubavnih. Stavite do znanja simpatiji da ste spremni učiniti ono što od vas traži. Primit ćete mnogo poruka, telefon će vam često zvoniti, a mogući su i uzbudljivi susreti. Pripremite se na povećane troškove vezane uz osobno vozilo, bliske rođake ili računalo.