Dnevni horoskop za srijedu 9. rujna: Raku ide na poslu, a Lav pomaže svojim najbližima...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete se opušteno i zadovoljno pa se nećete živcirati zbog sitnica. Družit ćete se s osobama s kojima vam je uvijek ugodno provoditi vrijeme. Bit ćete zadovoljni postignutim, osobito bavite li se poslom koji iziskuje kreativnost i komunikaciju. Posvetite se omiljenim aktivnostima i hobijima. Ljubavni vam je život sve kvalitetniji.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaše bi riječi i poruke mogle biti pogrešno shvaćene, osobito u krugu žena. Ne podižite glas na klijente i one koji traže od vas pomoć, makar i neutemeljenu. Ne ustručavajte se izložiti svoje argumente, čak i ako ste novi na poslu. Osoba iz obiteljskog okruženja ima veliki utjecaj na vaše životne odluke, što će vas početi smetati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Planeti upućuju na važnost suradnje s bliskom rodbinom i značajnijih promjena vezanih uz vašeg brata ili sestru. Mogli biste primiti goste ili ćete nekome izići ususret i pružiti pomoć. Rodbina i znanci iz drugog grada mogli bi prespavati kod vas, što će vas inkomodirati. Samci će strastvenim SMS porukama zavoditi simpatiju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Poslovna promaknuća i novčane nagrade mnoge će stimulirati da još energičnije krenu u poslovna osvajanja i nove pobjede. Imat ćete puno posla, ali nećete požaliti. Kratkotrajno zahlađenje u ljubavnoj vezi ne uzimajte ka srcu, jer nakon krize slijedi osjećajni procvat i nezaboravni zajednički trenuci.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku čini vas toplima i ljubaznima, pa ćete se požrtvovno predati potrebama najbližih. Partnera ćete obasipati posebnom pažnjom pa će u vašoj blizini brže zaboraviti na teret svakidašnjice. Trošit ćete mnogo novca na stručno obrazovanje, profesionalno usavršavanje, hobije te raznu literaturu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pojedinci neće imati povjerenje u vaše poslovne odluke. Neki će smatrati da niste dosljedni, no osoba na višem položaju dat će vam potporu. Ne lišavajte sami sebe ljubavnih užitaka, smognite više samopouzdanja i predajte se osjećajima. Sami sebe ćete sputavati, što vas može sprječavati u sklapanju ljubavne veze, no partner će imati strpljenja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bliski kolega dat će vam povjerljive informacije koje će vam biti od velike koristi. Nećete dopustiti da netko umjesto vas odlučuje, što će se pokazati dobrom odlukom. I najzahtjevnije zadatke s lakoćom ćete obaviti. Ne odbijajte pozive na zabave i posjećujte intelektualne skupove – provest ćete se odlično.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Budite oprezni prilikom obavljanja administrativnih obveza, potpisivanja ugovora i financijskih procjena. Od vas će se očekivati da učinite nešto protiv svoje volje i protivno svom životnom svjetonazoru. Kako biste očuvali posao, morat ćete pristati i na one ustupke koji vam neće biti po volji.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moguće je rađanje ljubavnog odnosa iz prijateljske veze. Ako ste u braku, očekuju vas nesuglasice oko financijskih pitanja, koje ćete riješiti ponajviše strpljivim i dugim razgovorom, a ne svađom. Doći ćete u posjed zanimljivih informacija ili upoznati osobe koje vam mogu pomoći u poslu. Zdravlje vam se stabilizira.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Tražit ćete skrivenu poruku u svojim snovima ili susretima s nekim ljudima. Ne bavite se toliko sobom, nego slobodno vrijeme provedite u šetnji i društvu partnera – treba vam što više opuštanja. Vodite više računa o svojoj unutarnjoj ravnoteži. Sklad duha i tijela bit će nužan želite li izbjeći napetost i nervozu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Energija će vam biti u porastu, ali isto tako i nervoza. Bit će istaknuta vaša želja za dominacijom i sklonost raspravama s neistomišljenicima. Oštro ćete reagirati na kritiku jer neće podnositi laž i prijetvornost. Poželjet ćete više slobode u ljubavnoj vezi ili braku. No ako to donosi zamorne rasprave s partnerom, prihvatit ćete postojeće stanje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat će više posla nego inače. Uza svoja redovna zaduženja, preuzet ćete i zadatke nekog od kolega pa će vam se obaveze udvostručiti. No odlazak na posao neće vam teško pasti, osobito ako tamo srećete osobu koja vam se sviđa. Oni koji imaju zdravstvenih tegoba mogli bi biti zadovoljni terapijom ili novim lijekovima.