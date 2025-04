Dnevni horoskop za srijedu 9. travnja: Vage muči ljubomora, a u Ribama se budi stara ljubav

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Priuštite sebi više odmora i opuštanja. Predstoji li vam poslovni sastanak, smognite snage da se izborite za sebe. Blizina veselih ljudi bit će ključna za vaše dobro raspoloženje. Bit ćete šarmantni i komunikativni, dotjerani i lijepo odjeveni, a svijest o tome da ostavljate dobar dojam na druge pridonijet će unutarnjem zadovoljstvu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni inspiracije i kreativnog duha. Dan je pogodan za umjetničko izražavanje, putovanja ili pokušaj da dođete do osoba koje su nedostupne. Trebate li obaviti neke do sada odlagane obaveze, učinite to danas. Uspjet ćete se nametnuti šarmom i rječitošću. Neki među vama proslavit će svoj ili djetetov rođendan.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pokušat ćete svoje ljubavne želje ostvariti preko noći, što će se pokazati pogrešnom taktikom. Suspregnete li brzopletost, uvidjet ćete da se situacija razvija u vašu koristi. Razgovarajte, komunicirajte s partnerom, ne držite osjećaje u sebi. Imate li radove u kući, pomno nadzirite rad majstora.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Lakoća izražavanja i komuniciranja te nove ideje osigurat će vam uspjeh u mnogim aktivnostima. Obiteljska pitanja zahtijevaju da im posvetite više pozornosti i vremena, no bit će vam draže iskoristiti slobodne trenutke za neke ugodnije stvari. Pomno ćete se uređivati za susret sa simpatijom ili za izlazak u većem društvu.

Foto: 123RF

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zabavljat ćete prisutne, bilo na poslu ili u društvu. Znat ćete uputiti pravu riječ i snalaziti se u različitim temama. Lakše ćete osvajati druge i uživati u obostranim simpatijama. Razveselit ćete partnera ljubavnom izjavom, znakom pažnje ili manjim darom, a neki među vama bi to isto i sami mogli doživjeti od partnera.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostavljat ćete snažan dojam na osobe do čijeg mišljenja držite. Dobit ćete kompliment ili priznanje koji će vam mnogo značiti. Planirate li adaptaciju stana, prije nego se upustite u radove zatražite savjet stručnjaka. Dan je povoljan za razmišljanje o svojim ljubavnim željama, ali i za iskren razgovor s partnerom o prešućivanim temama.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Malo toga će vam danas ići od ruke pa ne započinjite s većim poslovima. Ljubomora će nagrizati odnos s partnerom. Osjećat ćete kao da niste jedno za drugo, no čim ostanete nasamo shvatit ćete koliko vam partner nedostaje i koliko vam je bitan. U poslovnom životu očekujte zastoj u pregovorima i kašnjenje plaće ili honorara.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Plijenit ćete pozornost dobrim raspoloženjem i izravnim nastupom. Bit ćete intelektualno nadmoćni u raspravi s kolegama ili šefom. Uspješno ćete štititi svoju ljubav od znatiželje javnosti. Izgled i ljepota bit će vaši prioriteti. Vodit ćete računa o detaljima, više vremena posvetiti dotjerivanju i posjećivati salone ljepote.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Već na početku dana odredite prioritete, kako ne biste gubili vrijeme i energiju. Ne prepirite se s ljudima koji razmišljaju drukčije od vas, osobito ako su u pravu. Oslabljena koncentracija iziskuje veću pozornost u obavljanju poslovnih obaveza. Mogli bi vam promicati bitni detalji pa udvostručite oprez.

Foto: Ihor Pukhnatyy

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuje vas mnogo uzbuđenja i pozitivnih događaja. Moguće je putovanje ili poznanstvo sa zanimljivom osobom. Neki će poduzeti aktivnosti vezane uz selidbu. Osjetit ćete poriv za učenjem i širenjem znanja, čak i ako ste davno završili s obrazovanjem. Mogli biste upisati tečaj stranih jezika, računalstva ili otići na poslovni put.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuje vas pojačana intelektualna aktivnost. Često ćete razgovarati na telefon. Mogli biste se odlučiti na kupnju na rate, otvoriti novi bankovni račun ili potrošiti previše novca. Možda vas unutarnje nezadovoljstvo tjera da kupnjom stvorite osjećaj ugode. Na ljubavnom planu postižete uspjeh – nekog ćete uspješno osvojiti.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Kontrolirajte naglost i imajte više povjerenja u partnerove namjere. Izbjegavajte tračeve s kolegama jer bi sve moglo poprimiti problematične razmjere. Očekuju vas uzbudljiva događanja na ljubavnom planu. Moguć je susret s osobom koja vam je nekada mnogo značila i koji će raspiriti potisnute osjećaje i privlačnost.