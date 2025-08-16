Obavijesti

ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za subotu 16. kolovoza: Lav obnavlja stara poznanstva, Vaga uređuje dom

Piše Vesna Narat,
Dnevni horoskop za subotu 16. kolovoza: Lav obnavlja stara poznanstva, Vaga uređuje dom
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 16. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Možda ćete biti pritisnuti financijskim brigama ili otplatom zajma - štednjom se borite protiv troškova. Nemojte ići u novčani minus ako za to nema većeg razloga. Na vaš ljubavni život prevelik utjecaj imaju roditelji. Partner će vam za to prigovoriti, no proći će još vremena dok to i sami uvidite.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Pruži li vam se prilika da u nečemu dokažete svoje sposobnosti, odmah se prihvatite posla. Organizirajte se tako da odgodite sve što nije prioritet. Niste li zadovoljni bračnim odnosom, stavite partneru to obzirno do znanja. Možda druga strana ni ne sluti kakve vas dvojbe muče. Razgovarajte u četiri oka.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Odgovarat će vam inventivni i dinamični poslovi, a sretne ruke bit ćete i ako razmišljate o promjeni radnog mjesta. Druželjubivi ste i lako pronalazite zajednički jezik s različitim ljudima. Zahvaljujući tim osobinama, doznat ćete mnoge korisne informacije. Vaša originalnost i kreativnost privući će osobe koje prepoznaju kvalitetu.

Young leader gives advice to young woman worker.
Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 3

Mogući su problemi s roditeljima, pa će mlađi otežano uspostaviti skladne odnose. Roditeljske savjete doživljavat ćete kao naređenja pa ćete ima zamjerati na strogoći. Društveni život bit će buran, ali i zamoran. Možda vam neće odgovarati društvo u kojem ćete se zateći ili mjesto na kojem ćete se zabavljati.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Obnovit ćete poznanstva, posjećivati razna mjesta i dobro se zabavljati. Većina poslovnih briga polako će nestajati, a vi postajati sve odgovorniji i ispunjavati obećanja. Ukućani će vas pohvaliti da mnogo pridonosite miru u kući. Dovršite započete poslove, makar zbog toga morali odgoditi dogovore s prijateljima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Ako ste nezadovoljni partnerovim ponašanjem, ne provocirajte ga nego mu to dajte do znanja na miran način. Odlučite li se na ozbiljan razgovor, neka to bude negdje gdje ćete biti sami. Kako sati budu odmicali, u vama će biti sve više mira i vedrine. Već sutra ćete zaboraviti na mrzovolju ili nečije postupke koji su vas uvrijedili.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ne dopustite da vam tuđe primjedbe naruše samopouzdanje. Strpljenje i predani rad na kraju će vam donijeti željeno priznanje. Posvetite se stvarima u kojima će vaša kreativnost i šarm doći do izražaja. To može biti i uređenje vašeg doma, ali i zavođenje osobe koja vam se sviđa. Imat ćete uspjeha u svemu čega se primite.

back view of man and woman with backpacks talking outside
Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Iskažite otvorenost u osjećajima. Iako će vaša ljubavna situacija prolaziti kroz velike promjene, u svemu tome naći ćete svoje pravo mjesto. Neki će biti osjetljivi, ali i intuitivni, što će vam koristiti u ispravnom procjenjivanju ljudskih karaktera. Bliskom radnom kolegi je stalo da vas zaštiti od ogovaranja i djelovanja iza vaših leđa.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Smetat će vas formalni razgovori ili nečiji problemi koje ćete smatrati preuveličanima. Najdraži će vam biti trenuci samoće u kojima ćete se prepustiti razmišljanju i bavljenju omiljenim aktivnostima. U napetim situacijama očuvajte prisebnost i ne govorite baš sve što vam padne na pamet. Nekom biste se mogli zamjeriti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Žudjet ćete za nekoliko dana odmora, promjenom okoline i priželjkivati više sna. Porast obaveza neće vam dopustiti da se posvetite dragim ljudima i omiljenim aktivnostima. Smatrat ćete da prijatelj ne cijeni dovoljno trud koji ste uložili u želji da mu pomognete riješiti problem. No možda ste cijelu situaciju pogrešno shvatili.

Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Prihvaćat ćete pozive na kavu i rado se odazivati društvenim događanjima. Ono što se vama događa, bit će manje bitno od zbivanja u životu vaših prijatelja ili partnera. Vaša nesebičnost činit će vas dragom osobom. Korisne informacije doznat ćete prateći oglase i razgovarajući s ljudima. Netko vam u nečemu iskreno pomaže.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Trošit ćete energiju na rješavanje nesuglasica s kolegama. Nemojte biti drski prema šefovima, radije prešutite. Pazite da svojim nastupom ne ugrozite bitne odnose. Dobar lijek protiv prolaznog neraspoloženja, bit će pažnja koju ćete posvetiti sebi. Razveselite se nečim lijepim i ugodnim, makar bila u pitanju masaža ili posjet frizeru.

Foto: 123RF

