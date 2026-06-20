Dnevni horoskop za subotu 20. lipnja: Blizance sve smeta, a Jarce čeka ljubav u inozemstvu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Imat ćete premalo vremena za sve ono što želite obaviti. Malo tko će moći slijediti vaš tempo pa će vam ukućani priznati da ste iznimno vrijedni. Nedostajat će vam dinamike u ljubavi. Borite se protiv naleta nezadovoljstva aktivnijim pristupom. Povjerite li se prijatelju, shvatit ćete da ste problemu pridali nezasluženi značaj.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je stvoren za ljubav i romantiku. Pružili vam se prilika za izlazak, nemojte je propustiti. Planetarna potpora bit će zaslužna za uspjeh kod suprotnog spola, pa je odličan trenutak da nazovete simpatiju i dogovorite susret. Roditelji će uživati u igri s mališanima i naučiti ih novoj igri ili vještini.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Gomilat će vam se nezadovoljstvo životnim okolnostima, osobito onima na koje ne možete utjecati. Smetat će vas sitnice kod bližnjih pa ćete stvarati napeto ozračje u obitelji. Ljubavne veze bit će ispunjene napetošću, ponajviše zbog vaših prevelikih očekivanja. Prema večernjima satima popustit će svi pritisci.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat ćete osjećaj da između vas i partnera više ništa nije kako je bilo. Možda ste premalo zajedno. Pokažete li samo malo inicijative, sve može krenuti u pravom smjeru. Nekima među vama moguće je poznanstvo s osobom koju odlikuje osobiti stil života ili svjetonazor.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Nemojte biti netaktični prema ukućanima jer biste nekog mogli uvrijediti. Za razliku od kućnog, u društvenom okruženju očekuju vas raznovrsniji i pozitivniji događaji. Izlasci, posjet kinu ili odlazak u diskoteku odagnat će vaše sumorne misli. U većem društvu potrošit ćete mnogo novca na čašćenja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iskoristite pozitivnu energiju i dobro raspoloženje za dovršavanje obaveza. Budite već od jutra aktivni pa ćete mnogo toga napraviti. Slobodnima se smiješi novo poznanstvo, a zaljubljeni će shvatiti da njihov odnos polako ulazi u ozbiljnije vode. Slavite li nečiji rođendan, sjajno ćete se provesti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nastojat ćete zatomiti svoju nesigurnost odlukama koje će biti protivne vašim željama i potrebama. Ići ćete sami protiv sebe. Burni osjećaji koje ćete proživljavati, nepovoljno će se odraziti na vaše psihofizičko stanje. Posrijedi je samo prolazna kriza, pa se prema večernjim satima vraća vaše dobro raspoloženje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Obratite pozornost na znakovite poglede osobe koju dosad niste primjećivali. Ne odbacujete priliku da se upoznate, ne sudite je prema vanjskom izgledu. Osoba iz prijateljskog kruga tražit će vas pomoć. Izađite joj ususret! Uživat ćete u izrazima pažnje i naklonosti kojima će vas poznanici zasipati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte se miješati u tuđe probleme, čak ni dobronamjernim savjetom. Iako vam to nije bila namjera, mogli biste nekome više odmoći nego pomoći. Izbjegavajte razgovore o ozbiljnim temama, ne želite li se posvađati s partnerom ili ukućanima. Objektivnost vas neće najbolje služiti, a nećete biti ni previše tolerantni.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavna zbivanja bit će povezana s inozemstvom. Moguće je poznanstvo preko interneta s nekim tko živi daleko od vas. Najugodnije ćete se osjećati u društvu ljudi spremnih na zabavu. Oni koji će večer radije provesti kod kuće uživat će u čitanju, gledanju filmova ili zanimljivom telefonskom razgovoru s prijateljem.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Budite aktivni od jutra. Završite sve poslove kako biste se prepustili ugodnijim stranama života. Usmjerit ćete ljubavnu situaciju prema obostranom zadovoljstvu, no glavnina osjećajnih problema još nije riješena. Partneru zamjerate preveliku posvećenost prijateljima, zbog čega ste nesigurni i ljubomorni.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Problematičan odnos s ukućanima ili djecom, gurnut će želju za odmorom i zabavom u drugi plan. Morat ćete miriti posvađane strane ili sa neposlušnim djetetom obaviti ozbiljan razgovor. Ako ste u vezi, nećete najbolje komunicirati s partnerom. Neće vam biti do razgovora, a i druga strana će biti u sličnom raspoloženju.