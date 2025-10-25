Dnevni horoskop za subotu 25. listopada: Vage vode zanimljive razgovore, Jarci opustite se...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Unutarnja snaga i smirenost ponajprije će vam omogućiti da se dobro osjećate sami sa sobom, a potom bez teškoća uspijevate u onome što ste naumili. Sreću zbog romanse s osobom koju svakodnevno susrećete željet ćete podijeliti sa svima, no bolje je da je prešutite. Povjerite se onima za koje znate da neće odmah razglasiti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Potreba za drukčijim iskustvima i novim izazovima mogla bi vas skrenuti na stranputicu. Ako već niste sigurni što želite, budite sigurni u ono što ne želite. Moguće nesporazume u odnosu s partnerom i članovima obitelji rješavajte hladne glave. Prije nego im kažete sve što vas ljuti, otiđite na kavu s prijateljem da vas smiri.

Foto: Canva

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vlastitim ćete snagama postići mnogo i nećete posustajati pred teškoćama. Shvatit ćete što trebate učiniti i na koji način izići nakraj s onim što vas opterećuje. Krećete li na put, predstoji vam ugodno iznenađenje. Moguć je poziv ili posjet drage osobe iz drugog grada ili inozemstva. Obratite pozornost na snove i predosjećaje!

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Dan će biti intenzivan na društvenom planu. Širit ćete pozitivnu energiju, tražit ćete ljude i oni vas. Predstoji vam razgovor o novcu, novim ulaganjima, posudbi ili zajmu. Dogovor koji postignete mogao bi dugoročno biti povoljan. Ne zanemarujte partnera. Barem danas imate više vremena pa nadoknadite propušteno.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ne obazirite se na trenutačna ograničenja, početne neuspjehe ili razilaženje s dojučerašnjim istomišljenicima. Imate razloga biti zadovoljni, a to će i vrijeme pokazati. Ljubomorni ste i nesigurni u partnerove osjećaje. Ako vas traži više slobode, dajte mu je. Možda ste ga počeli gušiti prevelikim zahtjevima pa popustite malo.

Foto: Iakov Filimonov

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odmorite se od napornog tjedna, pronađite ljude koji vas smiruju i aktivnosti koje vas raduju. Bračni parovi koji prolaze razdoblje krize, pronaći će rješenje za mnoge probleme u razgovoru s prijateljima, rodbinom ili roditeljima. Uz njihove savjete i problemi će biti manji. Odlazite li na put, vodite računa o prtljazi, novcu i dokumentima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Iako povremeno nailazite na objektivne okolnosti koje usporavaju izvršenje planova, nemate razloga za nezadovoljstvo. Najveća zapreka zapravo se nalazi u vašoj glavi, na što će vam partner s pravom ukazati. Zanimljivi razgovori, susreti i kave u gradu obilježit će dobar dio dana mlađih Vaga.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Javno ćete izraziti svoje mišljenje o svemu što vas okružuje, pa vaša nepromišljenost može uvrijediti blisku osobu. Ako je i sama tvrdoglava, očekujte zahlađenje odnosa ili prekid komunikacije. Provjeravajte ono što radite, u stanju nemira moguće će su greške, čak i sitnije ozljede. Promislite o načinima uštede novca i vremena!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Partner bi se mogao osjećati zanemarenim i opterećenim obavezama. Imate sve manje vremena za zajedničke intimne trenutke, a to drugoj strani nedostaje. Pokušajte naći vrijeme samo za vas dvoje. Posvetite dan poslovima koje ne stignete obaviti tijekom tjedna. Operite automobil, popravite sitne kvarove po kući ili počistite dvorište.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Krećete li u kupnju, poći će vam za rukom pronaći kvalitetne proizvode po znatno nižim cijenama. Oni u braku rješavat će partnerove probleme, pomagati starijima u kućnim poslovima, pisati domaće uratke s djecom ili savjetovati prijatelje. Ostavite vremena i za odmor. U posljednje vrijeme previše ugađate drugima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Komunikacija s partnerom neće biti na zavidnoj razini. Previše ćete ustrajati na ispravnosti svojih postupaka, ne misleći pritom da možda niste u pravu. Nemojte nasjedati situacijama u koje nemate potpuni uvid i vodite računa da o svojoj intimni ne pričate pred drugima! Krenite ranije na počinak, treba vam odmora.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iscrpljivat će vas brojne društvene obaveze ili blizina pojedinih ljudi. Nećete se moći opustiti, često ćete šutke trpjeti kako druge ne biste povrijedili. Budite oprezni s novcem, informacijama i tuđim tajnama. Vaše skrivene simpatije prema osobi iz kruga prijatelja neće promaknuti partneru, što može biti povodom za svađe.