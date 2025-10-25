Dnevni horoskop za subotu 25. listopada: Vage vode zanimljive razgovore, Jarci opustite se...

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 25. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Unutarnja snaga i smirenost ponajprije će vam omogućiti da se dobro osjećate sami sa sobom, a potom bez teškoća uspijevate u onome što ste naumili. Sreću zbog romanse s osobom koju svakodnevno susrećete željet ćete podijeliti sa svima, no bolje je da je prešutite. Povjerite se onima za koje znate da neće odmah razglasiti.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Potreba za drukčijim iskustvima i novim izazovima mogla bi vas skrenuti na stranputicu. Ako već niste sigurni što želite, budite sigurni u ono što ne želite. Moguće nesporazume u odnosu s partnerom i članovima obitelji rješavajte hladne glave. Prije nego im kažete sve što vas ljuti, otiđite na kavu s prijateljem da vas smiri.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Vlastitim ćete snagama postići mnogo i nećete posustajati pred teškoćama. Shvatit ćete što trebate učiniti i na koji način izići nakraj s onim što vas opterećuje. Krećete li na put, predstoji vam ugodno iznenađenje. Moguć je poziv ili posjet drage osobe iz drugog grada ili inozemstva. Obratite pozornost na snove i predosjećaje!
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3
Dan će biti intenzivan na društvenom planu. Širit ćete pozitivnu energiju, tražit ćete ljude i oni vas. Predstoji vam razgovor o novcu, novim ulaganjima, posudbi ili zajmu. Dogovor koji postignete mogao bi dugoročno biti povoljan. Ne zanemarujte partnera. Barem danas imate više vremena pa nadoknadite propušteno.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Ne obazirite se na trenutačna ograničenja, početne neuspjehe ili razilaženje s dojučerašnjim istomišljenicima. Imate razloga biti zadovoljni, a to će i vrijeme pokazati. Ljubomorni ste i nesigurni u partnerove osjećaje. Ako vas traži više slobode, dajte mu je. Možda ste ga počeli gušiti prevelikim zahtjevima pa popustite malo.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Odmorite se od napornog tjedna, pronađite ljude koji vas smiruju i aktivnosti koje vas raduju. Bračni parovi koji prolaze razdoblje krize, pronaći će rješenje za mnoge probleme u razgovoru s prijateljima, rodbinom ili roditeljima. Uz njihove savjete i problemi će biti manji. Odlazite li na put, vodite računa o prtljazi, novcu i dokumentima.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Iako povremeno nailazite na objektivne okolnosti koje usporavaju izvršenje planova, nemate razloga za nezadovoljstvo. Najveća zapreka zapravo se nalazi u vašoj glavi, na što će vam partner s pravom ukazati. Zanimljivi razgovori, susreti i kave u gradu obilježit će dobar dio dana mlađih Vaga.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3
Javno ćete izraziti svoje mišljenje o svemu što vas okružuje, pa vaša nepromišljenost može uvrijediti blisku osobu. Ako je i sama tvrdoglava, očekujte zahlađenje odnosa ili prekid komunikacije. Provjeravajte ono što radite, u stanju nemira moguće će su greške, čak i sitnije ozljede. Promislite o načinima uštede novca i vremena!
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Partner bi se mogao osjećati zanemarenim i opterećenim obavezama. Imate sve manje vremena za zajedničke intimne trenutke, a to drugoj strani nedostaje. Pokušajte naći vrijeme samo za vas dvoje. Posvetite dan poslovima koje ne stignete obaviti tijekom tjedna. Operite automobil, popravite sitne kvarove po kući ili počistite dvorište.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Krećete li u kupnju, poći će vam za rukom pronaći kvalitetne proizvode po znatno nižim cijenama. Oni u braku rješavat će partnerove probleme, pomagati starijima u kućnim poslovima, pisati domaće uratke s djecom ili savjetovati prijatelje. Ostavite vremena i za odmor. U posljednje vrijeme previše ugađate drugima.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 5
Zdravlje: 4
Komunikacija s partnerom neće biti na zavidnoj razini. Previše ćete ustrajati na ispravnosti svojih postupaka, ne misleći pritom da možda niste u pravu. Nemojte nasjedati situacijama u koje nemate potpuni uvid i vodite računa da o svojoj intimni ne pričate pred drugima! Krenite ranije na počinak, treba vam odmora.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Iscrpljivat će vas brojne društvene obaveze ili blizina pojedinih ljudi. Nećete se moći opustiti, često ćete šutke trpjeti kako druge ne biste povrijedili. Budite oprezni s novcem, informacijama i tuđim tajnama. Vaše skrivene simpatije prema osobi iz kruga prijatelja neće promaknuti partneru, što može biti povodom za svađe.
