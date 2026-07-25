Dnevni horoskop za subotu 25. srpnja: Bik će prekinuti jedan odnos, Strijelac je pun energije

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete mudri i promišljeni te se pravodobno osigurati od nepredviđenih okolnosti, koje bi mogle poslove usmjeriti u neželjenom pravcu. Slobodne će obuzeti pozitivan ljubavni predosjećaj, a vezani će otkriti nove mogućnosti za uživanje udvoje. Dan je sjajan za putovanje na more, osobito zato što vam odmor nužno treba.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

U vašem životu sve je više promjena. Više ćete raditi, prilagođavati se ili donijeti nove odluke. Bilo da su posrijedi posao ili privatni život, moguć je prekid jednog odnosa i početak novog. Bit ćete odlučni u namjeri da slijedite svoje potrebe. Intuicija će biti vaše oružje u poslovnim pregovorima, ali i onda kad budete htjeli nekog zavesti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Izostane li potpora kolega i šefova, nemojte paničariti. U dobrom ste razdoblju, stoga što god se dogodilo nije nešto što vam može dugoročno naštetiti. Sami sebi ćete biti kočnica u uspostavljanju dobrih međuljudskih odnosa, a vaša tvrdoglavost izluđivat će partnera. Danas se pokušajte malo više kontrolirati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Budući da ste u stresnom razdoblju, briga za zdravlje mnoge će potaknuti da poboljšaju kvalitetu života. Ako ste primijetili da se umarate brže nego inače, možda imate višak kilograma pa pripazite na prehranu. Na radnom mjestu dobro pazite što govorite – ne ogovarajte šefa jer će mu to prenijeti netko od kolega.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U vama će javiti zanimanje za umjetničkim izražavanjem. Bez obzira na posao koji obavljate, otkrivat ćete svoje talente. Komunikativni ste i lako stvarate nova poznanstva, a korisni kontakti koje sada sklopite uskoro će vam pomoći u karijeri. Ako ste u nekoga nesretno zaljubljeni, danas drugu stranu pokušajte pozvati na kavu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnos s partnerom trpjet će negativan utjecaj okoline, primjerice prisutnost nekih osoba ili financijskih problema. Najviše problema zadavat će vam ukućani, pa bi obiteljski nesporazumi mogli kulminirati u svađu. Nerado ćete prihvatiti poziv za izlazak na neko bučno mjesto - radije ćete se s prijateljima družiti kod kuće.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zabave i ugodnih trenutaka neće vam nedostajati. Otklonit ćete zapreke u komunikaciji s bližnjima ili poboljšati kvalitetu međuljudskih odnosa. Razmišljat ćete o uzbudljivoj večeri i ljubavnom susretu pa ćete cijeli dan provesti pred ogledalom i pokazati se u svom najljepšem izdanju. Ako ste vozač, ne pretjerujte u brzoj vožnji!

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Iako vam se iza svih poslovnih napora smiješi uspjeh, put do ostvarenja zamisli bit će trnovit. Morat ćete ovladati novim vještinama, nedvojbeno pristajati na ustupke i biti otvoreni za promjene. Netko će vas ugodno iznenaditi pohvalom ili komplimentom. Poveći novčani iznos odnijet ćete na poštu plaćajući račune.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni energije koja će vam pomoći da se riješite pritisaka koji su bili usmjereni prema vama. Lakše ćete komunicirati s okolinom, od čega će najviše koristi imati vaši prijateljski i ljubavni odnosi. Nečije udvaranje podiže vam raspoloženje, ali i navodi na preispitivanje svega što vam se posljednjih dana događalo na osjećajnom planu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Vaše će reakcije biti proturječne i drugima teško shvatljive. Sitnice će vas izbaciti iz takta. Doživjet ćete razočaranja u neke osobe, ali nećete dugo biti ljuti. Rješavanje financijskih pitanja neće ići glatko, stoga ne forsirajte razgovor o povišici. Mogli biste raditi prekovremeno, što će vam pokvariti planove za večer.

Foto: lev dolgachov

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Postat ćete obzirniji i tolerantniji prema drugima te iskazati svoje vrline i kvalitete u međuljudskim odnosima. Zaprekama i zavrzlamama pristupat ćete na mudriji način, a napetost usmjeriti na fizički rad ili razne rekreativne sadržaje. Bitan susret nakon kojeg će se sve ubrzati mogao bi proteći u znaku zaljubljivanja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pozitivni pomaci u ljubavnom životu ispunit će vas samopouzdanjem, ali nemojte se od kraja opustiti. Osoba koja vam se sviđa prilično je prevrtljiva, pa i nepouzdana. Na neke ćete stvari morati malo dulje čekati, možda i odgoditi sastanak s odvjetnikom, poreznikom ili nekom drugom osobom koja vam je bitna za posao i novčana pitanja.