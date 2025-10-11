Kad suza, suzu stiže: Kako se znakovi Zodijaka nose s tugom?

Tuga je dio života i može biti emocija s kojom se teško nositi. Različiti ljudi mogu imati različite reakcije na tugu. Neki znakovi Zodijaka je ne priznaju, a neki znakovi zbog nje postanu destruktivni
U nastavku doznajte kako se vaš horoskopski znak nosi s tugom.
OVAN - Ovan je poznat po svojoj hrabrosti, optimizmu, samopouzdanju i strastvenosti. U razdobljima tuge, njihova vatrena narav može ih učiniti sklonima donošenju impulzivnih odluka, što im služi kao način prikrivanja njihove boli gorućom ljutnjom.
Ovnu bi koristilo da se prije donošenja odluke zapita: “Hoće li mi ova odluka ili postupak stvarno donijeti nešto dobro?”. Na taj način će donositi bolje odluke za sebe. Još jedan način kojim se mogu bolje uskladiti sa svojim emocijama je – meditacija.
To im može omogućiti bolji kontakt sa svojim emocijama. Ukoliko je tišina previše zastrašujuća, možda možete planirati avanturu gdje ćete moći preusmjeriti svoju energiju.
BIK - Bik je poznat po svojoj pouzdanosti, praktičnosti, odanosti i odgovornosti. Kada doživljava tugu, on želi biti sam. Iako je poznat po svojoj strpljivost, u vrijeme tuge njegovo strpljenje nestaje.
Druga situacija koja se može dogoditi Biku za vrijeme tugovanja – mogao bi nepravilno spavati i jesti, te se “upuštati u svoje poroke za borbu”.
Iako Bik u svojoj tuzi voli biti sam, moglo bi im pomoći dijeljenje svojih misli i osjećaja s pouzdanim prijateljima ili s profesionalnim savjetnikom. To im može pomoći da se bolje nose sa svojom boli.
Tijekom tog vremena, treba biti suosjećajan prema sebi i realizirati da smo svi prošli kroz bolna iskustva i tugu i to s vremena na vrijeme može pomoći.
Još jedna preporuka bi bila – zadržati rutinu, to nas može sačuvati od pada u dublje osjećaje tuge, koji nam na niti jedan način ne služe. Još jednom, ako se pitamo “Hoće li ovo pridonijeti mom najboljem interesu?”, to nas može spriječiti da donesemo loše odluke.
BLIZANCI - Blizanci su srdačni ljudi i znatiželjni mislioci. U razdobljima tuge, njihova sposobnost razmišljanja je u punoj brzini. Ponekad mogu pasti u depresiju.
Kada se suočavaju s razdobljem prekomjernog razmišljanja, njihovom mozgu je zapravo potrebno samo opuštanje. Znam da je to lakše reći nego učiniti, no praksom to postaje moguće. Kada prolaze kroz razdoblje tuge, Blizancima može pomoći vođenje dnevnika.
Ovo je odličan način kojim svojim mislima možemo dati drugi dom i vrijeme da ih sredimo. Vjerojatno ćete nakon te aktivnosti osjetiti veliko olakšanje.
Kada ste spremni, također bi vam mogao biti od koristi razgovor s pouzdanim prijateljem, u čiji savjet imate povjerenja. On vam može pomoći da bolje razumijete situaciju.
RAK - Rak ima vrlo aktivnu maštu, nevjerojatan osjećaj lojalnosti i urođenu vještinu uvjeravanja. Jako duboko doživljavaju emocije.
Iz tog razloga, razdoblje tuge im može biti iznimno teško. Obično kroz njega prolaze s puno suza i s osjećajem apsolutne osamljenosti.
Priključivanje grupi za podršku može biti korisno, jer omogućuje komunikaciju i razmjenu snažnih osjećaja.
Vježbe uzemljivanja, također, mogu biti od pomoći. Povezivanje s prirodom, Svemirom ili višom silom može produbiti osjećaj podrške.
To nas, također, može podsjetiti na to da nismo sami i da smo povezani jedni s drugima i nečim većim na neki način. Vođenje dnevnika, prakticiranje vježbi uzemljivanja i bavljenje umjetnošću može biti vrlo korisno.
LAV - Lavovi su kreativni, strastveni i imaju toplo srce. U razdobljima tuge, Lav može biti vrlo transparentan sa svojim emocijama.
Neki mogu izraziti svoje emocije oblicima pretjerivanja. Oni također mogu izreći stvari koje povrjeđuju ljude oko njih.
Lavovi brzo odbacuju osjećaje tuge. Jedan od načina na koji se nose s tugom je stvaranje umjetnosti. To može biti pisanje pjesama, slikanje, pisanje knjige u kojoj mogu predstaviti sebe.
Važno je da steknu odgovornost za svoje osjećaje i da ne reagiraju na način kojim mogu povrijediti druge ljude kada se osjećaju loše.
DJEVICA - Djevice su lojalni, ljubazni i vrijedni ljudi. Kada doživljavaju tugu, najviše vole biti sami. Oni također mogu izgubiti dodir sa svojim emocijama zbog kompulzivnog djelovanja.
Kada doživljavaju bijes i tugu, mogu postati pesimistični i tupi, možda čak i pomalo pakosni.
Vođenje dnevnika je zdrav način za povezivanje s našim emocijama. Meditacija ili molitva također može pomoći.
Kako ne bi povrijedili druge ljude, kada se ne osjećamo dobro, možemo našim voljenima ispričati kako se osjećamo.
“Danas se ne osjećam najbolje.” – to je sve što je potrebno reći. Možemo odabrati biti sami na takve dane ili voditi neobavezne razgovore.
VAGA - Vage su poznate po svom osjećaju za pravdu, po svojoj diplomaciji i po svojoj društvenoj prirodi. Kada doživljava tugu, Vaga se može osjećati vrlo ćudljivo i nestabilno.
Ponekad ne žele drugima otkriti kako se stvarno osjećaju, dok ljudi misle kako su puni života i pozitivnosti. Oni ne žele ugroziti svoj imidž.
U takvim vremenima vrlo je važno biti suosjećajan prema sebi. Pomaže kada znate da je tuga ljudsko iskustvo i da mi ne postajemo niža bića kada smo tužni. Sve prolazi, ako mi to dopustimo.
Razgovor o našim problemima s pouzdanim prijateljem ili savjetnikom može biti od pomoći. Isto tako, nemojte se bojati povući iz društvenog života kada je to potrebno.
ŠKORPION - Škorpioni imaju reputaciju hrabrih, snalažljivih i upornih osoba. Kada doživljavaju tugu, oni to ne skrivaju. Oni mogu imati promjene raspoloženja i njihove emocije mogu utjecati na druge.
Kada osjećate tako snažan naboj emocija, korisno je odvojiti vrijeme za sebe. Ako u samoći sredimo svoje emocije, izbjeći ćemo puno sukoba i povrijeđenih osjećaja.
Meditacija i vođenje dnevnika također može pomoći. Kada doživljavate snažne emocije, strahovito vam može pomoći razgovor sa savjetnikom.
STRIJELAC - Strijelci su idealisti, zabavni i velikodušni ljudi. Oni mogu doživjeti vrlo teške emocije i zbog toga znaju postati vrlo depresivni.
Međutim, oni također mogu biti snalažljivi u pronalaženju rješenja koje će im pomoći da se osjećaju bolje. Ponekad to može dovesti do zloupotrebe droga.
Iako Strijelci nisu skloni tražiti pomoć kada se osjećaju tužno, razgovor s pouzdanim prijateljem ili savjetnikom može biti vrlo koristan za njih.
JARAC - Jarci su poznati po dobroj samokontroli, disciplini i odgovornosti. Kada doživljavaju tugu, mogu se osjećati beznadno i pesimistično.
Kao i Blizanci, Jarci također mogu početi pretjerano razmišljati kada se suočavaju s tugom.
Kada doživljavaju takve emocije, važno je doprijeti do ljudi kojima možemo vjerovati. Pomaže ako se okružite pozitivnim timom koji će vam pružiti podršku.
Dobar savjetnik također vam može pomoći, on vam može predložiti vježbe koje možete koristiti kako bi se osjećali pozitivnije i optimističnije i kako bi bolje razumjeli situaciju u kojoj se nalazite.
VODENJAK - Vodenjaci su jedinstveni, progresivni i neovisni ljudi. U razdobljima tuge, oni izbjegavaju govoriti o svojim osjećajima.
Vodenjacima može biti korisno zapisivati svoje misli i tražiti načine kojim se mogu povezati sa svojim emocijama na zdrav način.
Mogu koristiti svoja iskustva kako bi postali razvijeniji na svom putu, a također mogu pomoći i drugim ljudima.
RIBE - Ribe su mudre, suosjećajne i umjetničke duše. U razdobljima tuge, oni mogu zaglaviti u negativnim emocijama i oživljavati boli iz prošlosti. Mogu postati vrlo pesimistični.
Prakticiranje meditacije, razgovor sa savjetnikom i vođenje dnevnika može nam pomoći da ono što već znamo dobije smisao, da se pomirimo s onim što ne znamo i krenemo naprijed na našem putovanju.
