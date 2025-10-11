Kad suza, suzu stiže: Kako se znakovi Zodijaka nose s tugom?

BIK - Bik je poznat po svojoj pouzdanosti, praktičnosti, odanosti i odgovornosti. Kada doživljava tugu, on želi biti sam. Iako je poznat po svojoj strpljivost, u vrijeme tuge njegovo strpljenje nestaje. Druga situacija koja se može dogoditi Biku za vrijeme tugovanja – mogao bi nepravilno spavati i jesti, te se “upuštati u svoje poroke za borbu”. Iako Bik u svojoj tuzi voli biti sam, moglo bi im pomoći dijeljenje svojih misli i osjećaja s pouzdanim prijateljima ili s profesionalnim savjetnikom. To im može pomoći da se bolje nose sa svojom boli. Tijekom tog vremena, treba biti suosjećajan prema sebi i realizirati da smo svi prošli kroz bolna iskustva i tugu i to s vremena na vrijeme može pomoći. Još jedna preporuka bi bila – zadržati rutinu, to nas može sačuvati od pada u dublje osjećaje tuge, koji nam na niti jedan način ne služe. Još jednom, ako se pitamo “Hoće li ovo pridonijeti mom najboljem interesu?”, to nas može spriječiti da donesemo loše odluke. | Foto: 123RF