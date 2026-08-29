Dnevni horoskop za subotu 29. kolovoza: Bik će se uz društvo riješiti stresa, Lavovi su mudri

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Svoje promjenjivo raspoloženje prenosit ćete na bližnje, pa ozračje oko vas neće biti onoliko opušteno i prisno koliko bi moglo biti. Pazite komu se povjeravate i pričate o sebi. Razgovarajte s partnerom o problemima, o onome što osjećate i što vam se događa. Dopustite mu da i on iznese svoje mišljenje o čitavoj situaciji.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Priuštite sebi izlazak ili kavu s prijateljima - u društvu veselih ljudi i problemi će izgledati manji. Ljubavni život bit će bogatiji za novo poznanstvo, no trebat ćete uložiti mnogo napora da se odnos pravilno usmjeri. Možda je druga strana nedavno imala ljubavni prekid, pa još uvijek nije spremna za nešto konkretnije.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte si dan pokvariti nepromišljenim postupcima. Ukućani se neće slagati s vašim stavovima, no priznajte ako ste u nečemu pogriješili. Ljubavna zbrka počet će se odmotavati. Imate li osjećaj da partner od vas očekuje više nego li mu možete dati, objasniti mu da je prešao neke granice i da od vas previše traži.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kako biste objektivno sagledali ljubavnu situaciju, pomoći će vam blizak prijatelj svojim mudrim opažanjima. Poslušajte njegov savjet! Oni koji su odlučili provesti mirnu večer, neće moći odbiti prijateljske pozive i nenajavljene goste. Kućom će vam odzvanjati smijeh i zabava, što će i vas jako oraspoložiti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neće vam se moći osporiti ozbiljnost i mudrost. Bit ćete objektivniji i steći ćete dublji uvid u prirodu vaših i partnerovih osjećaja, što će odnosu dati novu dubinu. U večernjim satima upriličite susret s prijateljima. Poznanstvo kojem ćete kumovati moglo bi prerasti u ljubavnu vezu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Neki će vas ljudi gnjaviti dosadnim razgovorima, ali time neće umanjiti vaš optimizam. Najviše ćete uživati u užem krugu prijatelja i drugih ljudi. Vrijeme koje ćete posvetiti partneru, prijateljima ili obitelji svakako treba biti samo njihovo. Poslove ostavite po strani i iskreno porazgovarajte o svemu što treba razjasniti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Više se krećite u društvu svoje simpatije kako bi vas mogla zamijetiti. No danas i sutra nemojte inzistirati na susretu, jer se situacija neće odvijati kako biste željeli. Neka zasad sve ostane na pogledima. Nekima predstoji dan lišen mira i privatnosti. Netko će se upletati u vaš odnos s partnerom i dovoditi vas u ozbiljne dvojbe.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uzburkat će se vaš osjećajni život, ali u pozitivnom smislu. Doznat ćete da se osoba koja vam se sviđa raspituje o vama kod zajednički poznanika. Ako ste u braku, zajednički trenuci uvjerit će vas u snagu uzajamnih osjećaja. Kvaliteta obiteljskih odnosa bit će na zavidnoj razini, pa ćete se moći u svemu osloniti na najbliže.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Događaju vam se životne promjene u kojima se ne snalazite najbolje. Najviše energije crpe vam obiteljski odnosi i sve što je vezano uz dom i roditelje. Neke situacije morat ćete rješavati s više strpljivosti, a baš je sad nemate dovoljno. Stresa nakupljenog tijekom tjedna riješit ćete se šetnjama, fizičkim aktivnostima i boravkom na zraku.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mlađi članovi obitelji iziskuju više pažnje. Posvetite im više vremena i ponudite im pomoć, osobito ako su u pubertetu. Neće vam nedostajati energije i strastvenosti, pa će odnos s partnerom biti kvalitetan, a bit ćete primijećeni i u društvu. Mogli biste mnogo novca potrošiti za kupnju dara osobi koja uskoro ima rođendan.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Veća pokretljivost i dinamično proveden dan učinit će vas optimističnijima i samopouzdanijima. Na buduće događaje gledat ćete kao na nešto pozitivno, a ni mogući problemi neće vas plašiti. Nećete mnogo razmišljati kad vam pristupi osoba koja vam se sviđa. Što se više budete upoznavali, privlačnost među vama postajat će sve većom.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će vam ispuniti druženja, pojačana tjelesna i mentalna aktivnost te susreti s ljudima koje dugo niste vidjeli. Osjećat ćete veliko uzbuđenje i iznenadni priljev energije koju usmjerite na ljubav. Nemojte samo misliti na posao jer se vrijedi posvetiti partneru, obitelji. Pronađite lijepe strane svoje veze, čak i ako je odnos u krizi.