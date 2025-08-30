Pročitajte dnevni horoskop za subotu 30. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za subotu 30. kolovoza: Bik će biti usmjeren na sebe, Lavovi uređuju dom...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Mozak će vam raditi punom parom pa ćete s lakoćom pamtiti mnoštvo informacija. Dio dana posvetit ćete istraživanju ili surfanju po internetu, tražeći informacije koje vas zanimaju. Pobrat ćete simpatije ljudi s kojima ćete dolaziti u kontakt. Mogli biste kontaktirati s osobom iz daljine, koja će vas uskoro i posjetiti.
POGLEDAJ VIDEO: horoskop
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2
Manjak zanimanja udaljit će vas od društvenih zbivanja. Bit ćete usmjereni na sebe i svoje interese. Lako ćete zaploviti svijetom mašte, prepuštajući se sanjarenjima. Imate li djecu, morat ćete žrtvovati svoj mir radi njih. Sanjat ćete intenzivne i vrlo živopisne snove koji bi vam mogli i uznemiriti.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Izbjegnite obiteljske rasprave jer vas nikamo neće voditi. Možda ste premalo s ukućanima pa su vam neke stvari promakle. Kućne obaveze ćete zanemarivati, a kritike ukućana uopće nećete doživljavati. Razmišljat ćete kako namaknuti novac za popravke u kući ili za nadogradnju nove prostorije.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Ne osjećate li se potpuno sigurni u svoj ljubavni izbor, prepustite se osjećajima koji su vam najbolji vodič. Razmišljat ćete o preuređenju stana ili kupnji namještaja. Nemojte se upuštati u troškove niste li prije toga dobro proanalizirali svoju financijsku situaciju. Zaljubljeni bi mogli dobiti mali dar od svoje simpatije.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Potreba za lijepim okruženjem potaknut će vas na manje zahvate u domu. Svoje vještine iskazat ćete domišljatim razmještajem namještaja ili zanimljivo obojenim zidovima. Mlađima će odgovarati druženja i izlasci, osobito na ona mjesta gdje mogu biti u blizini osobe koja im se sviđa.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Partner će se u vašoj blizini osjećati sputano. Poželi li izreći svoje mišljenje, uskakat ćete mu u riječ povišenim glasom. Izgubit će strpljenje, pa pazite da se sve ne pretvori u žučnu svađu. Mlađi će naići na roditeljsko neodobravanje kada su posrijedi večernji izlasci. Možda niste ispoštovali neke vaše ranije dogovore.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Dan je odličan za rješavanje nesporazuma s rodbinom ili prijateljima. Raspravite o onome što muči vas ili nekog od njih. Samci, imat ćete sreće u osvajanju – krenite u akciju i ohrabrite drugu stranu otvorenijim iskazima naklonosti. Namjeravate li putovati, budite oprezni u večernjim satima kada bi vas mogao shrvati umor.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3
Samo naizgled ćete biti usmjereni na svakodnevne poslove. No najbliži će primjećivati promjene u vama koje će uslijediti nakon donošenja nekih odluka. Promišljenošću i maštovitošću možete unaprijediti odnose s ljudima. Bitna vam je partnerova potpora i bliskost, bez koje nećete moći djelovati ni na kojem drugom životnom području.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Nećete moći ni pomisliti na odmor jer ćete biti pozvani u društvo ili kakvu proslavu. Provodit ćete ugodne trenutke s partnerom, bilo udvoje ili u društvu. Slobodni će se uživati u načinu na koji se odvija novo poznanstvo, a osobito u komunikaciji. Mnogo sličnih životnih situacija stvarat će dojam da se radi o sudbinskoj vezi.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Planovi vam se neće ostvarivati na predviđeni način, a i neraspoloženje ukućana pridonijet će vašem nemiru. Netko bi vam se mogao udvarati ili ćete se spojiti s bivšom simpatijom, što baš i nije preporučljivo. Mogli biste prolaziti kroz iste problematične situacije, koje su jednom već bile uzrokom prekida veze.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4
Bit ćete omiljeni među prijateljima i u obiteljskom okruženju. Dan će biti ispunjen brojnim obavezama, no uspješno ćete ih privesti kraju. Koncentracija i pamćenje bit će vam odlični. Znat ćete se zabavljati, ali i podići raspoloženje onima koji ne dijele vaš entuzijazam. Nekome ćete pomoći nesebičnim djelovanjem i savjetima.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Partneru pružite još jednu priliku, osobito ako se ne radi o nekom većem problemu. Dobro ćete učiniti ako se povučete i ne kontaktirate s ljudima koji vam nisu prijeko potrebni. U protivnom će vas iscrpiti svojim pričama i žalopojkama. Ne dopustite da itko na vas vrši pritisak ili da vas opterećuje problemima osobne prirode.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+