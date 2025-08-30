Dnevni horoskop za subotu 30. kolovoza: Bik će biti usmjeren na sebe, Lavovi uređuju dom...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mozak će vam raditi punom parom pa ćete s lakoćom pamtiti mnoštvo informacija. Dio dana posvetit ćete istraživanju ili surfanju po internetu, tražeći informacije koje vas zanimaju. Pobrat ćete simpatije ljudi s kojima ćete dolaziti u kontakt. Mogli biste kontaktirati s osobom iz daljine, koja će vas uskoro i posjetiti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Manjak zanimanja udaljit će vas od društvenih zbivanja. Bit ćete usmjereni na sebe i svoje interese. Lako ćete zaploviti svijetom mašte, prepuštajući se sanjarenjima. Imate li djecu, morat ćete žrtvovati svoj mir radi njih. Sanjat ćete intenzivne i vrlo živopisne snove koji bi vam mogli i uznemiriti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegnite obiteljske rasprave jer vas nikamo neće voditi. Možda ste premalo s ukućanima pa su vam neke stvari promakle. Kućne obaveze ćete zanemarivati, a kritike ukućana uopće nećete doživljavati. Razmišljat ćete kako namaknuti novac za popravke u kući ili za nadogradnju nove prostorije.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ne osjećate li se potpuno sigurni u svoj ljubavni izbor, prepustite se osjećajima koji su vam najbolji vodič. Razmišljat ćete o preuređenju stana ili kupnji namještaja. Nemojte se upuštati u troškove niste li prije toga dobro proanalizirali svoju financijsku situaciju. Zaljubljeni bi mogli dobiti mali dar od svoje simpatije.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Potreba za lijepim okruženjem potaknut će vas na manje zahvate u domu. Svoje vještine iskazat ćete domišljatim razmještajem namještaja ili zanimljivo obojenim zidovima. Mlađima će odgovarati druženja i izlasci, osobito na ona mjesta gdje mogu biti u blizini osobe koja im se sviđa.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partner će se u vašoj blizini osjećati sputano. Poželi li izreći svoje mišljenje, uskakat ćete mu u riječ povišenim glasom. Izgubit će strpljenje, pa pazite da se sve ne pretvori u žučnu svađu. Mlađi će naići na roditeljsko neodobravanje kada su posrijedi večernji izlasci. Možda niste ispoštovali neke vaše ranije dogovore.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan je odličan za rješavanje nesporazuma s rodbinom ili prijateljima. Raspravite o onome što muči vas ili nekog od njih. Samci, imat ćete sreće u osvajanju – krenite u akciju i ohrabrite drugu stranu otvorenijim iskazima naklonosti. Namjeravate li putovati, budite oprezni u večernjim satima kada bi vas mogao shrvati umor.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Samo naizgled ćete biti usmjereni na svakodnevne poslove. No najbliži će primjećivati promjene u vama koje će uslijediti nakon donošenja nekih odluka. Promišljenošću i maštovitošću možete unaprijediti odnose s ljudima. Bitna vam je partnerova potpora i bliskost, bez koje nećete moći djelovati ni na kojem drugom životnom području.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete moći ni pomisliti na odmor jer ćete biti pozvani u društvo ili kakvu proslavu. Provodit ćete ugodne trenutke s partnerom, bilo udvoje ili u društvu. Slobodni će se uživati u načinu na koji se odvija novo poznanstvo, a osobito u komunikaciji. Mnogo sličnih životnih situacija stvarat će dojam da se radi o sudbinskoj vezi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Planovi vam se neće ostvarivati na predviđeni način, a i neraspoloženje ukućana pridonijet će vašem nemiru. Netko bi vam se mogao udvarati ili ćete se spojiti s bivšom simpatijom, što baš i nije preporučljivo. Mogli biste prolaziti kroz iste problematične situacije, koje su jednom već bile uzrokom prekida veze.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete omiljeni među prijateljima i u obiteljskom okruženju. Dan će biti ispunjen brojnim obavezama, no uspješno ćete ih privesti kraju. Koncentracija i pamćenje bit će vam odlični. Znat ćete se zabavljati, ali i podići raspoloženje onima koji ne dijele vaš entuzijazam. Nekome ćete pomoći nesebičnim djelovanjem i savjetima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Partneru pružite još jednu priliku, osobito ako se ne radi o nekom većem problemu. Dobro ćete učiniti ako se povučete i ne kontaktirate s ljudima koji vam nisu prijeko potrebni. U protivnom će vas iscrpiti svojim pričama i žalopojkama. Ne dopustite da itko na vas vrši pritisak ili da vas opterećuje problemima osobne prirode.