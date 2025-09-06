Dnevni horoskop za subotu 6. rujna: Lav se povlači u samoću, Ribe će biti vođene intuicijom

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Danas radite samo ono što vas odmara i opušta. Nužan vam je mali odmak od svakodnevice i uobičajenog ritma. Nađete li se u situaciji u kojoj biste se najradije posvađali s partnerom, suzdržite se. Osjećate li nemir ili tjeskobu, opustit će vas šetnja ili razgovor s prijateljem.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Nećete imati mnogo vremena za odmor. Nešto u vama i oko vas tjerat će vas na stalnu aktivnost i užurbanost. Moguć je susret s sobom koju niste dugo vidjeli. Ako je to bivša simpatija, nije isključeno zbližavanje. Posvetite najmlađim ukućanima slobodne trenutke i uživajte u igri i zajedničkim aktivnostima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nedostajat će vam ustrajnosti. Glavom će vam se rojiti razne ideje i planovi, a zapravo nećete poduzimati ništa. Telefon će vam zvoniti, stizat će kratke i intrigantne ljubavne poruke. Bit ćete traženi, no to vas neće previše uzbuđivati. Uživat ćete u kolotečini i odmaranju, a živcirat će vas svaka situacija koja bi vas u tome mogla omesti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nove ideje i kontakti očekuju vas u mjestima udaljenima od vašega grada. Putovanja u inozemstvo ili poznanstvo sa strancima obogatit će vaš društveni život. Dobro će vam doći bilo kakva aktivnost pa provedite dan u kretanju. Ljubavna zbivanja izmamit će vam osmijeh na lice – netko vam uzvraća osjećaje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Odgovarat će vam potpuno povlačenje u samoću. Poželjet ćete se prepustiti maštanjima i unutarnjem monologu. Radije potražite društvo jer vam treba dobrog razgovora i razumijevanja. Nemojte slušati osobe koje ne razumiju vaš problem jer ćete se osjećati još lošije. U večernjim satima vaše će neraspoloženje popustiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Postavite granice prema onima koji previše očekuju od vas, ali obzirno da nekoga ne uvrijedite. Kako biste se bolje osjećali preporučuje se više šetnje i sporta, a manje vožnje automobilom ili boravka u zatvorenim prostorijama. Vodite računa da svojim nemarom i neodgovornošću ne upropastite jedno prijateljstvo.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako ste u braku, vrijeme provedeno s partnerom i djecom nastojite provesti što kvalitetnije. Vraćate li se s putovanja, budite smireni i oprezni. Izbjegavajte brzu vožnju i pretjecanje. Ako ste imali problema sa zdravljem, osjetit ćete nalet energije i tjelesne snage. Oporavak će teći bolje od očekivanog.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaše intelektualne sposobnosti bit će istaknute pa ćete u poslu briljirati originalnim idejama. Bit ćete otvoreni za sklapanje poznanstva, a jedna uglađena osoba učinit će vam se osobito privlačnom. Možda dođe do većeg zbližavanja, no to neće ovisiti o vama nego o drugoj strani.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete umorni pa obaveze nećete obavljati s voljom. Obitelj će postavljati sve više zahtjeva pred vas pa ćete se osjećati sputano. Kako bi bio mir u kući, odricat ćete se i prešutjeti ono što vas smeta. Bit ćete skloni promjenama raspoloženja, osobito u blizini osoba s kojima već imate napete odnose.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Očekuju vas ugodni susreti s prijateljima. Bit ćete najglasniji u društvu i podizati raspoloženje duhovitim dosjetkama. Ljubavni odnosi ulaze u bolje razdoblje. Izgladit ćete nesporazum unutar doma ili razjasniti neku situaciju s prijateljem. Osjećaj umora u večernjim satima najbolje ćete riješiti ranijim odlaskom na spavanje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Očekuju vas strastveni trenuci s partnerom, a zbližit će vas i planovi vezani uz zajedničku budućnost. Više ćete razgovarati o svakodnevnim situacijama i tražiti načina kako da ugodite jedno drugom. Financijska situacija doživjet će poboljšanje koje neće biti veliko, ali će vas radovati.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete dovoljno snage i elana za sve obaveze koje ćete s voljom obavljati. Vođeni intuicijom, u jednoj ćete napetoj situaciji donijeti ispravnu odluku i nekoga zadiviti. Razmišljat ćete o životu i primjećivati mnogo toga što drugima promiče. U nekim ćete se stvarima osjećati osamljenima i drukčijima od drugih ljudi.