Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za subotu 6. rujna: Lav se povlači u samoću, Ribe će biti vođene intuicijom

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za subotu 6. rujna: Lav se povlači u samoću, Ribe će biti vođene intuicijom
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 06. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Danas radite samo ono što vas odmara i opušta. Nužan vam je mali odmak od svakodnevice i uobičajenog ritma. Nađete li se u situaciji u kojoj biste se najradije posvađali s partnerom, suzdržite se. Osjećate li nemir ili tjeskobu, opustit će vas šetnja ili razgovor s prijateljem.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Nećete imati mnogo vremena za odmor. Nešto u vama i oko vas tjerat će vas na stalnu aktivnost i užurbanost. Moguć je susret s sobom koju niste dugo vidjeli. Ako je to bivša simpatija, nije isključeno zbližavanje. Posvetite najmlađim ukućanima slobodne trenutke i uživajte u igri i zajedničkim aktivnostima.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Nedostajat će vam ustrajnosti. Glavom će vam se rojiti razne ideje i planovi, a zapravo nećete poduzimati ništa. Telefon će vam zvoniti, stizat će kratke i intrigantne ljubavne poruke. Bit ćete traženi, no to vas neće previše uzbuđivati. Uživat ćete u kolotečini i odmaranju, a živcirat će vas svaka situacija koja bi vas u tome mogla omesti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Nove ideje i kontakti očekuju vas u mjestima udaljenima od vašega grada. Putovanja u inozemstvo ili poznanstvo sa strancima obogatit će vaš društveni život. Dobro će vam doći bilo kakva aktivnost pa provedite dan u kretanju. Ljubavna zbivanja izmamit će vam osmijeh na lice – netko vam uzvraća osjećaje.

ASTRO PREKID Kako prekidaju vezu: Za Lava više ne postojite, Vaga glumi
Kako prekidaju vezu: Za Lava više ne postojite, Vaga glumi

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Odgovarat će vam potpuno povlačenje u samoću. Poželjet ćete se prepustiti maštanjima i unutarnjem monologu. Radije potražite društvo jer vam treba dobrog razgovora i razumijevanja. Nemojte slušati osobe koje ne razumiju vaš problem jer ćete se osjećati još lošije. U večernjim satima vaše će neraspoloženje popustiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Postavite granice prema onima koji previše očekuju od vas, ali obzirno da nekoga ne uvrijedite. Kako biste se bolje osjećali preporučuje se više šetnje i sporta, a manje vožnje automobilom ili boravka u zatvorenim prostorijama. Vodite računa da svojim nemarom i neodgovornošću ne upropastite jedno prijateljstvo.

Preparing For Roller Skating
Foto: Milan Markovic

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Ako ste u braku, vrijeme provedeno s partnerom i djecom nastojite provesti što kvalitetnije. Vraćate li se s putovanja, budite smireni i oprezni. Izbjegavajte brzu vožnju i pretjecanje. Ako ste imali problema sa zdravljem, osjetit ćete nalet energije i tjelesne snage. Oporavak će teći bolje od očekivanog.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vaše intelektualne sposobnosti bit će istaknute pa ćete u poslu briljirati originalnim idejama. Bit ćete otvoreni za sklapanje poznanstva, a jedna uglađena osoba učinit će vam se osobito privlačnom. Možda dođe do većeg zbližavanja, no to neće ovisiti o vama nego o drugoj strani.

PRETJERUJU LI? Kakvi su horoskopski znakovi kad popiju? Evo tko je zabavan, tko plače, a tko nestane...
Kakvi su horoskopski znakovi kad popiju? Evo tko je zabavan, tko plače, a tko nestane...

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Bit ćete umorni pa obaveze nećete obavljati s voljom. Obitelj će postavljati sve više zahtjeva pred vas pa ćete se osjećati sputano. Kako bi bio mir u kući, odricat ćete se i prešutjeti ono što vas smeta. Bit ćete skloni promjenama raspoloženja, osobito u blizini osoba s kojima već imate napete odnose.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Očekuju vas ugodni susreti s prijateljima. Bit ćete najglasniji u društvu i podizati raspoloženje duhovitim dosjetkama. Ljubavni odnosi ulaze u bolje razdoblje. Izgladit ćete nesporazum unutar doma ili razjasniti neku situaciju s prijateljem. Osjećaj umora u večernjim satima najbolje ćete riješiti ranijim odlaskom na spavanje.

Foto: Canva

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Očekuju vas strastveni trenuci s partnerom, a zbližit će vas i planovi vezani uz zajedničku budućnost. Više ćete razgovarati o svakodnevnim situacijama i tražiti načina kako da ugodite jedno drugom. Financijska situacija doživjet će poboljšanje koje neće biti veliko, ali će vas radovati.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Imat ćete dovoljno snage i elana za sve obaveze koje ćete s voljom obavljati. Vođeni intuicijom, u jednoj ćete napetoj situaciji donijeti ispravnu odluku i nekoga zadiviti. Razmišljat ćete o životu i primjećivati mnogo toga što drugima promiče. U nekim ćete se stvarima osjećati osamljenima i drukčijima od drugih ljudi.

SAZNAJTE KOJI JE VAŠ Koji anđeo vas čuva? Svaki znak Zodijaka ima svog zaštitnika
Koji anđeo vas čuva? Svaki znak Zodijaka ima svog zaštitnika

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Suđeno im je biti skupa: Najjači ljubavni parovi po horoskopu
SRODNE DUŠE

Suđeno im je biti skupa: Najjači ljubavni parovi po horoskopu

Bik i Rak u potpunosti razumiju jedan drugog. Ova dva horoskopska znaka su snažno povezani, kako na fizičkoj tako i na emocionalnoj razini, a ta povezanost s vremenom samo raste
20 trikova za nezaboravan seks
VRUĆI SAVJETI

20 trikova za nezaboravan seks

Mislili ste da znate sve trikove, no donosimo one koji će uistinu napraviti razliku u vašem krevetu, proučite ove savjete pa sebi i partneru priuštite nezaboravno iskustvo
Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh
UŽASNO LJUBOMORNI

Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh

Neki ljudi jednostavno ne mogu sakriti ljubomoru – čak i kada se pretvaraju da im je drago zbog tuđeg uspjeha, njihove oči govore drugačije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025