Što očekuje svaki znak Zodijaka sad kad je Neptun ušao u Ovna?

1. OVAN: S Neptunom u tranzitu kroz vaš znak veći dio sljedećeg desetljeća, pozvani ste igrati glavnu ulogu u razvoju čovječanstva. Bit ćete potaknuti da ostvarite svoje snove. Više nije dovoljno sanjariti – potkrijepite svoje ideale i čežnje proaktivnim, dosljednim djelovanjem. Vaše iscjeljenje dolazi kroz primijenjenu autonomiju, individualnost i preuzimanje odgovornosti za to kako se vaš život odvija. | Foto: Fotolia