Što očekuje svaki znak Zodijaka sad kad je Neptun ušao u Ovna?

Neptun je ponovno ušao u Ovna 26. siječnja 2026. i tu će ostati do 2039., što znači godine astrološkog utjecaja. Budući da Neptunu treba oko 165 godina da obiđe svih dvanaest znakova zodijaka, ovaj tranzit se događa jednom u životu, utječući na svaki znak. Kolektivno možemo očekivati da će izaći na površinu važne istine koje će nas pozivati da poduzmemo proaktivne mjere
Neptun u Ovnu poziva na pionirski rad. Da bismo to učinili, moramo iskreno pogledati što funkcionira, a što ne. Evo što to znači za vas.
1. OVAN: S Neptunom u tranzitu kroz vaš znak veći dio sljedećeg desetljeća, pozvani ste igrati glavnu ulogu u razvoju čovječanstva. Bit ćete potaknuti da ostvarite svoje snove. Više nije dovoljno sanjariti – potkrijepite svoje ideale i čežnje proaktivnim, dosljednim djelovanjem. Vaše iscjeljenje dolazi kroz primijenjenu autonomiju, individualnost i preuzimanje odgovornosti za to kako se vaš život odvija.
2. BIK: Ovaj period im donosi fokus prema unutra. Njihovo iscjeliteljsko putovanje postaje ključno. Da bi ostvarili svoje snove, ovaj pragmatični zemljani znak mora naučiti biti više u skladu sa svojim unutarnjim svijetom, emocijama i slijepim točkama. Samo kroz namjernu prisutnost mogu se iznivelirati. Ego i ponos nestaju. Moraju na prvo mjesto staviti brigu o sebi i duhovno vodstvo.
3. BLIZANCI: U sljedećem desetljeću usredotočuju se na svoj društveni rast. Njihova potreba za autentičnim, iskrenim prijateljstvom postaje neophodna. Timski rad omogućuje ostvarenje sna. Međutim, možda će prvo morati prihvatiti samoću kako bi pronašli svoje pravo pleme. Ovaj tranzit će ih osnažiti da pronađu iscjeljenje zamjenjujući hiperindividualnost interpersonalnim sustavima podrške.
4. RAK: Izlazi iz sjene dok Neptun ulazi u Ovna. Ovaj vodeni znak prestaje glumiti skromnost, umanjujući svoj potencijal. Mogućnosti ih uzbuđuju. Vrijeme je da slijede svoj poziv ili duhovnu svrhu, ispreplićući je sa svojom ulogom u društvu ili karijernim odlukama. Instinkti preuzimaju, vodeći ih do jače javne slike.
5. LAV: Ovaj tranzit Neptuna u Ovnu gura Lava da izađe u svijet. Izvan njihove zone udobnosti nalaze se milijuni neistraženih potencijala i mogućnosti. Umjesto da se prilagode ideologijama onih na koje su navikli, svemir ih gura da putuju, doslovno ili metaforički, i upoznaju ljude koji im pomažu da pronađu svoju autentičnu istinu.
6. DJEVICA: Vaši intimni odnosi donose vam duhovno putovanje. Pripremite se saznati više o sebi kroz duševno zrcaljenje od drugih. Vaša sjenovita strana mora naučiti izaći iz sjene, znajući da je i ona vrijedna ljubavi, brige i pažnje. Okretanjem nesvjesnog svjesnom, dobivate više osnaživanja i istinsku vezu s drugima.
7. VAGA: Osjećat će se osnaženo. Proaktivna uloga u partnerskom životu daje im više samopouzdanja. Vrijeme je da pasivnost nestane. Umanjivanje vlastitih želja više ne odgovara njihovom stilu. Tijekom ovog razdoblja svog života žele sjati i biti voljeni zbog onoga što jesu, a ne zbog onoga kako ih drugi žele oblikovati.
8. ŠKORPION: Nabijen je energijom i motiviran da postane najbolja verzija sebe. Njihove dnevne rutine mijenjaju se kako bi odražavale njihove individualne potrebe, želje i ciljeve. Umjesto da se izgube u bezumnoj produktivnosti, žele biti strateški, svjesni i oprezni u pogledu toga gdje ulažu svoje vrijeme i energiju. Ovaj tranzit ih čini svjesnijima, osnaženima i samopouzdanima u pogledu smjera u kojem žive.
9. STRIJELAC: Pronalazi radost dok Neptun ulazi u Ovna. Polako, ali sigurno, uče shvaćati život manje ozbiljno i otkrivati čaroliju u svakodnevnim trenucima. Kreativnost, romantika i razigrani hobiji su u uzletu. Pronalaženje motivacije i pogona za ponovno povezivanje sa svojim unutarnjim djetetom donosi duboku lakoću i iscjeljenje. S energijom u koraku, ovaj vatreni znak spreman je sanjati veće snove.
10. JARAC: Osjeća se pozvanim da se brine o svom osobnom životu i potrebama. Motivacija dolazi kroz emocionalnu inteligenciju, svjesnost i iscjeljenje. Besciljno trčanje uokolo više ne odgovara njihovom načinu života. U ovom trenutku žude za bliskim društvom, skladnom domaćom udobnošću i lakoćom. Moraju ponovno shvatiti što obitelj znači i pronaći ljude koji odgovaraju njihovim potrebama kako bi rasli.
11. VODENJAK: Poboljšava svoju komunikaciju, obrazovanje i intelektualne sposobnosti. Osnaživanje dolazi kroz njihove cerebralne aktivnosti. Pisanje, učenje, podučavanje, čitanje, putovanja i druga obrazovna iskustva grade njihovo samopouzdanje. Ovaj horoskopski znak namijenjen je pronalaženju rasta kroz pristup njihovoj prirodnoj inteligenciji i ulaganju više vremena i energije u njezin razvoj.
12. RIBE: Počinju preispitivati svoj odnos prema poslu, novcu i resursima. Njihovo samopoštovanje raste dok preuzimaju inicijativu da svoje ideale ostvare kroz pragmatično donošenje odluka. Osnaživanje dolazi kroz davanje prioriteta profesionalnom rastu i traženju onoga što im je praktično potrebno za napredak, a ne samo za preživljavanje.
