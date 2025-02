Dnevni horoskop za utorak 11. veljače: Jarac ne smije puno trošiti, Lav stječe nove prijatelje

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S lakoćom ćete istaknuti svoje potencijale. Očekuju vas novčani dobici povezani s prijašnjim ulaganjima. Agresivnost i borbenost neke od vas natjerat će da učine ključni korak u svojoj karijeri, makar uz napore i stres. Poboljšana koncentracija uvelike će vam pomoći u svim nedaćama, najviše u ljubavnim.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Previše osobno doživljavat ćete ljubavna zbivanja i preuzimati odgovornost za situacije koje s vama nemaju nikakve veze. Bitan vam je osjećaj unutarnje sigurnosti koju ćete htjeti crpiti iz ljubavi, no partner će biti okrenut sebi, a ne vama. Nemojte mu to otvoreno zamjeriti jer možda je samo loše volje.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Poslovni vam je život pod odličnim planetarnim utjecajima, pa slobodno dajte zamaha svojim ambicijama! Aktualizirat će se poslovi vezani uz medije, trgovinu i pružanje raznih usluga i informacija. Podržite partnera u njegovim poslovima, jer će to pozitivno utjecati na vašu budućnost i zajednički život.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Iako ćete tjerati svoju volju, više ćete uspjeha polučiti osluhnete li potrebe okoline. Uspijete li svoju kreativnost i vrline istaknuti na najbolji način, otvorit ćete put ka ostvarenju cilja. Živjet ćete u skladu sa svojim svjetonazorom i novčanim mogućnostima i to će biti razlog za vaš unutarnji mir i osjećaj zadovoljstva.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Omiljeni ste i nezamjenjivi u radnoj okolini. Neposrednošću i prijateljskim gestama stvorit ćete si krug novih prijatelja. Uživat ćete u spoznaji da se oko vas formira grupa istomišljenika. Slobodni će sve više razmišljati o jednoj šarmantnoj osobi, a zauzeti biti izloženi drugim iskušenjima – flert s nekim poprima ozbiljnije razmjere.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Napetost i nervoza koju osjećate posljedica su poslovnih zaostataka ili zaostataka u učenju. Napravite plan kako se riješiti tih zaostataka po danima i prioritetima, jer iscrpljujući se od posla niste nikome od koristi. Pokušajte se opustiti sportom ili šećući u prirodi, najbolje uz osobu koja vam je draga i ugodna za razgovor.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

S partnerom ćete uspostaviti vrlo kvalitetan odnos, čak i ako ste bili u svađi. Razgovarat ćete o nekim temama kojih se prije niste doticali i shvatiti da su vas životne okolnosti udaljile jedno od drugog. Samci će ostvariti poznanstvo putem prijatelja, a planeti podržavaju takve susrete i idućih dana.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Kriza u koju je upao vaš i partnerov odnos je kratkotrajna, ali vam uzima puno energije. Mnogo je napora potrebno uložiti da biste riješili nesporazume i izveli stvari među vama na čistac. Što se tiče vašeg posla, ne ignorirajte pogreške koje vam se događaju, jer bi posljedice mogle biti dalekosežnije nego što vam se sada čini.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlično su vam aspektirana putovanja, inozemstvo i sport, a oni koji se bave duhovnim radom doći će do dubljih spoznaja o sebi. Slobodne će privući netko koga znaju iz viđenja, no kako je do kontakta još dalek put, vrijeme je da nešto poduzmete. Šarma vam neće nedostajati, stoga hrabro istupite s prijedlogom za večernji izlazak.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pojačajte mjere predostrožnosti kako biste izbjegli nepotrebne kupnje i troškove, ili nasjeli na nečije lažno obećanje. Bit ćete izloženi partnerovim lošim raspoloženjima i ljubomori, a ni vi mu nećete ostajati dužni pa nisu isključene svađe. Pri sređivanju pravnih pitanja i kod sudskih sporova, naići ćete na nepotrebno odugovlačenje.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete neobjektivni i zaokupljeni sobom te zanemariti partnera. Uključite ga u svoje planove, pokažite mu da vam je stalo do njegovog mišljenja. Samci, niste li spremni za trajniji odnos, kratko vrijeme samoće bit će vam od veće koristi nego površna veza koja će vas samo iscrpiti. Pripazite na zdravlje, osobito na krvni tlak.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

U intenzivnom ste razdoblju u kojem će mnogi događaji dobiti na važnosti. Probojniji ste i sve češće želite da se vaša riječ čuje. Otkrit ćete nove životne sadržaje koji odgovaraju vašem temperamentu. Roditeljima među vama predstoje ozbiljni razgovori s tinejdžerima, osobito ako su popustili u učenju.