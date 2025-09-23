KOJI STE VI TIP?
Tko misli samo na jednu stvar, a tko je najveći romantik Zodijaka
U ljubavi je svatko drugačiji - neki sanjaju o bajkovitim pričama i romantici, dok drugi ne razmišljaju previše i vode se samo strastima. Zodijak otkriva tko će vam pisati ljubavna pisma i planirati izlaske uz svijeće, a tko će razmišljati o tjelesnoj privlačnosti
Donosimo vam rang listu Zodijaka, i muških i ženskih u kojima detaljno opisano kako svaki znak horoskopa doživljava ljubav.
1. RIBA MUŠKARAC - Muška Riba živi u svom svijetu bajki i snova. Za njega ljubav je sveta i duboka; lako se zaljubi i cijelog sebe daje partneru. Njegova nježnost i suosjećajnost čine ga idealnim romantičarem.
RIBA ŽENA - Ona je prava princeza bajke – sanja o srodnoj duši i vječnoj ljubavi. Ona uvijek traži dublje emotivno povezivanje i ne zadovoljava se površnom privlačnošću.
2. RAK MUŠKARAC - Muški Rak je brižan i zaštitnički nastrojen. Njegova ljubav se izražava kroz pažnju i stalnu brigu; želi dom, obitelj i osjećaj sigurnosti.
RAK ŽENA - Ona je emotivna i nježna. Njena romantika je u svakodnevnim gestama – kuhanju, toplim riječima, malim iznenađenjima koja griju srce.
3. VAGA MUŠKARAC - Muške Vage voli zavođenje i sitne romantične geste. On je džentlmen u pravom smislu, uživa u udvaranjima i voli da sve izgleda elegantno i skladno.
VAGA ŽENA - Žena Vaga obožava ljubavne igre i pažnju. Za nju je romantika ravnoteža između emocija i stila – voli udvaranje, ali i da se osjeća cijenjeno.
4. LAV MUŠKARAC - Muški LAV voli grandiozne geste i osjećaj da je junak vaše ljubavne priče. Njegova romantika je spektakl – večere, pokloni, iznenađenja.
ŽENA LAVICA - LAVICA voli biti obasipana pažnjom i divljenjem. Ona daje strast i ljubav, ali traži da joj partner uzvrati pažnju i pokaže divljenje.
5. BIK MUŠKARAC - Muški Bik je stabilan i senzualan; romantiku kombinira s tjelesnom bliskošću. Njegova ljubav se pokazuje kroz dodire, pažnju i pouzdanost.
BIK ŽENA - Žena u ovom znaku voli sigurnost i fizičku bliskost, ali istovremeno cijeni romantične geste poput svijeća, večera i poljubaca u tišini.
6. STRIJELAC MUŠKARAC - Muški Strijelac voli avanture i slobodu, ali kad ga uhvati romantični trenutak, potpuno se prepušta. Njegov entuzijazam može brzo nestati ako osjeti ograničenja.
STRIJELAC ŽENA - Ona voli uzbuđenje i putovanja, a romantiku vidi kroz doživljaje i zajedničke avanture. Nije od klasičnih ruža i svijeća, ali voli uzbuđenje u ljubavi.
7. OVAN MUŠKARAC -Impulzivan i strastven, muškarac u ovom znaku često stavi strast ispred romantike. Voli osvajati i biti dominantan, a ljubavne geste su mu često sekundarne.
OVNICA ŽENA - Ona gori brzo i snažno; njezina ljubav je intenzivna, ali više fizička nego bajkovita. Njezina strast ostavlja snažan dojam.
8. JARAC MUŠKARAC - Jarac pokazuje ljubav kroz djela, a ne riječi. On je ozbiljan i pouzdan partner koji se rijetko prepušta romantičnim fantazijama, ali uvijek ispunjava obećanja.
JARČICA ŽENA - Ona je hladna na prvu, ali kad voli, radi to ozbiljno i trajno. Njezina ljubav je stabilna, ali ne voli pretjerane romantične geste.
9. BLIZANAC MUŠKARAC - Blizanac je šarmer i flert majstor. Ljubav mu je često igra, a pažnju lako dijeli; romantika mu može biti zabavna, ali površna.
BLIZANKA ŽENA - Blizanka voli igru i flert, uživa u razigranim situacijama, ali rijetko sanjari o bajkovitoj ljubavi.
10. ŠKORPION MUŠKARAC - Intenzivan i strastven, muškarac Škorpion često stavi tjelesnu privlačnost ispred nježnosti. Njegova ljubav je moćna, duboka i ponekad opsesivna.
ŠKORPIONKA ŽENA - Ona je magnetski privlačna i strastvena; emocije i tjelesna povezanost kod nje idu ruku pod ruku. Romantika nije uvijek prioritet – strast jest.
11. VODENJAK MUŠKARAC - Muški Vodenjak cijeni mentalnu povezanost više od klasične romantike. Voli originalne i nekonvencionalne ljubavne pristupe.
VODENJAK ŽENA - Ona je neovisna i posebna; romantiku doživljava na svoj hladan i intelektualan način, često više kroz ideje nego geste.
12. DJEVICA MUŠKARAC - On je racionalan i kritičan; romantiku vidi kao nepotrebnu dramatiku. Ljubav pokazuje kroz praktične geste, ne kroz velike riječi.
DJEVICA ŽENA - Ona je pak oprezna i analitična; rijetko dopušta mašti da preuzme kontrolu, pa romantične bajke rijetko doživljava u stvarnosti.
