Dnevni horoskop za utorak 15. rujna: Riba je na pragu veze, a Vage su hrabre i snalažljive...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Neka vam se na listi prioriteta nađu novac i financije. Podmirite dugovanja, platite režije i počnite više novca odvajati na stranu. Osoba suprotna spola mogla bi vam pristupiti provokativno. Nemojte se povući već zaigrajte njenu igru nadmudrivanja i dvosmislenih izjava. Uvjerit ćete se da igra riječi može biti vrlo erotična.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Sudjelovat ćete u tračevima i češće se baviti tuđim problemima. Pokušat ćete prikriti jednu istinu i tako se zaštiti od ljutnje bliskih osoba. Očekuje vas porast obaveza prema bližnjima, pa biste uslijed napornog tempa mogli zanemariti svoju vezu. Bračni partner spreman vam je pomoći, samo ako mu pokažete malo dobre volje.

Foto: Fotolia

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Previše ste zauzeti poslom pa bi bilo dobro da više mislite na obitelj i njihove potrebe. Lukavim dosjetkama pokušajte izbjeći naporne ljude i zahtjevne obaveze. Poći će vam za rukom dostojanstveno obaviti razgovor za koji ste mislili da će biti mučan i rastati se bez povrijeđenih osjeća. Bit ćete privlačni suprotnom spolu i flertovati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarni utjecaji podržavaju vas u ostvarenju ljubavnih planova. Pritom nemojte zanemariti negativan utjecaj nekih osoba i okolnosti na vaše stavove i odluke. Ne podliježite sugestiji i neprovjerenim glasinama. Uživat ćete u spoznaji da vas važne osobe smatraju sugovornikom koji ima što za reći, ali i ponuditi.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaš umor i nezadovoljstvo nastali su zbog zamornih međuljudskih odnosa. Iako vam neće manjkati novih ideja, potreban vam je netko tko će vas potaknuti da ih ostvarite. Klonite se prometnih gužvi, riskantnih situacija i živčanih pojedinaca jer ćete biti skloniji nezgodama. Rasprava s roditeljima mogla bi završiti svađom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dan je povoljan za poduzimanje radnji vezanih za učenje i putovanja, za komunikaciju sa strancima i za sve što se tiče umjetnosti i stvaralaštva. Vaša će popularnost u društvu narasti, a osobe koje vas ogovaraju ili vam zavide naći će se u manjini. Uživat ćete u druženju s ljudima, telefonskim razgovorima i kavama s kolegama.

Foto: 123RF

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte razmišljati o stvarima na koje ne možete utjecati. Smisao za praktično pomoći će vam u donošenju intimne odluke - učinite konkretne korake prema nečijem srcu. Neće vam nedostajati hrabrosti, a niti snalažljivosti. Mogući su novčani dobici, možda plaća, honorar ili isplata kakve odštete.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U naponu ste snage, a samopouzdanje vam ništa ne može narušiti. Proljepšat ćete se i osvajati sa sjajem u očima. Naći ćete se okruženi mnoštvom ljudi, poznanika, suradnika, prijatelja. Za slobodne je ovo idealna prilika da probiju svoj zaštitni oklop i učine korak naprijed – pokažite svima koliko ste šarmantni i posebni.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neće vam odgovarati veća društva. Željet ćete da vas svi puste na miru i ne miješaju se u vaš život. Bit ćete osjetljivi i samokritični. U takvom ozračju ponašat ćete se odbojno prema partneru koji to ne zavređuje. U odnosima s ljudima budite što jasniji. Nemojte davati lažne nade osobi koja vam se ne sviđa.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Potreba za kretanjem tjerat će vas na izlaske. Nigdje se nećete dulje zadržavati pa vam dinamike neće nedostajati. Zahvaljujući izraženoj intuiciji, bez teškoća ćete pogađati partnerove misli, osjećati njegova raspoloženja i ispunjavati mu želje i prije nego li ih izgovori. Intuicija će vam koristiti i u procjeni ljudi.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pripremite se na mogućnost zastoja i pomanjkanja ideja. Ne odlučujte naprečac i ne trošite vrijeme i energiju na osobe koje to ne zavređuju. Partner će očekivati da mu ugađate, ali nakon napornog radnog dana vama će najviše biti do odmora. Objasnite mu da ste umorni, kako se ne bi naljutio na vas.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mislite li da ljubavna veza u koju se upuštate nema budućnosti, mogli biste se prevariti. Čak i ako započne samo kao flert, poslije bi moglo niknuti pravo prijateljstvo, a potom i strastvena ljubav. Ništa nećete moći predvidjeti i zato će vam biti uzbudljivo. Neočekivano poslovno putovanje donosi vam mogućnosti kojima se niste nadali.