Dnevni horoskop za utorak 2. lipnja: Vodenjak će si povećati prihode, Ovan je aktivan...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Lako ćete usvajati nove informacije i iskoristiti ih u pravom trenutku. Budite aktivni, kontaktirajte s ljudima i više se krećite. Iskoristite pogodan trenutak i istupite pred šefa sa svojim zahtjevima i prijedlozima. Ljubavni odnosi svježe zaljubljenih odisat će prisnošću i postojanošću, a manji problemi još će vas više zbližiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Tajna koju brižno čuva svaki znak Zodijaka, i ne otkriva je | Video: 24sata/pexels

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Slabije ćete spavati, možda imati glavobolju ili ćete biti neraspoloženi. Pomoći će vam lagana rekreacija, druženje i bavljenje hobijima. U rukovanju novcima mogli biste pokazivati naznake nepromišljenosti. Provjeravajte stanje na bankovnom računu. Mogli biste se upustiti u veće troškove vezane uz radove na kući.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Silom prilika mogli biste se družiti s ljudima s kojima nemate mnogo dodirnih točaka. Pokušajte se prilagoditi, možda ste se ih pogrešno procijenili. Pojedinci će mijenjati planove zbog privatnih obaveza ili problema. Tijekom dana osjećat ćete napetost, a s partnerom se porječkati i bez konkretnog razloga.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bavite li se poslom koji podrazumijeva detalje, provjerite sve podatke kako bi grešaka bilo što manje. Poslovni ritam neće vam ostavljati dovoljno vremena za ljubav, osjećaje i drage ljude. Najbolje će proći oni koji su na godišnjim odmorima - odnos s partnerom bitno će se poboljšati ako zajedno ljetujete.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zračit ćete šarmom i biti ljubazni. Pozitivan Mjesečev utjecaj pobrinut će se da vam ne uzmanjka poziva na druženje. Koliko god bili umorni nemojte ih odbiti, osobito ako ste osamljeni. Upravo bi večernji izlazak mogao kumovati ne samo vašem dobrom raspoloženju, nego i poznanstvu koje vas neće ostaviti ravnodušnima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Dođe li do udaljavanja između vas i partnera, ne dopustite da vas obuzme strah. To će vam pomoći da shvatite želite li povratak na staro ili početak s novom osobom. Samci, ovo je odlično razdoblje za nova poznanstva, a današnja moguća svađa s partnerom ipak će dobro završiti. Mlađi će naići na roditeljsko nerazumijevanje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Odnosi s rodbinom postaju sve važniji - netko od njih pomoći će vam da se izvučete iz financijskog škripca. Bavite li se poslom kreativnog predznaka, dat ćete najbolje od sebe. Ako ste na poslovnom putu, bit ćete zadovoljni postignutim rezultatima i novim kontaktima. Istaknuti su odnosi s rodbinom – mogli bi vas posjetiti.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Mnogo ćete se kretati i družiti, što će vas ispunjavati osjećajem zadovoljstva. Čut ćete vijest koja će vas razveseliti i koja će biti dobar povod za obiteljsko slavlje. Stoga nije isključeno da se večeras dobro proveselite. Nekome ćete učiniti uslugu ili dati savjet, a možda i posuditi novac te mu tako uvelike pomoći.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaše dobro raspoloženje pokretat će vas prema naprijed. U privatnom i ljubavnom životu napokon ćete donijeti odluke koje ste izbjegavali. Ostvarit ćete ugodne kontakte s partnerovom rodbinom i družiti se s osobama od kojih možete mnogo naučiti. Partner će vam dati do znanja da mu nedostajete i da bi vas htio malo više viđati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavat ćete pojedince koji previše zapitkuju ili su indiskretni. Pokušajte dan provesti u što mirnijem raspoloženju, ne dopuštajući da vas itko živcira. Pružite partneru konkretnije dokaze svoje ljubavi i naklonosti, osobito ako je nepovjerljiv i ljubomoran. Ako ste na plaži, pazite se sitnih nezgoda ili uboda insekata.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Zapreka će biti manje pa ćete raspolagati s više pokretačke energije. Nove mogućnosti otvaraju vam se na financijskom planu, kao i prigoda da povećate prihode. Ostvarit ćete dinamičnu komunikaciju i s prijateljima i s kolegama. No kako će od ranog jutra zvoniti telefon i mobitel, navečer ćete poželjeti sve isključiti.

Foto: 123RF

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Izvjesne su napete situacije ili će dominirati vaš osjećaj nezadovoljstva. Šefovi će vas nadzirati, opterećivati vas sve brojnijim radnim zadacima, a i kolege s kojima ćete surađivati mogli bi vas razočarati. Unatoč takvim prilikama, vaše će ambicije i dalje nezaustavljivo rasti pa nije isključeno da u naumima i uspijete.