Dnevni horoskop za utorak 22. rujna: Vage su pune energije, Djevice čeka zaokret u karijeri

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Imat ćete odlične predispozicije za učenje, polaganje ispita ili svladavanje znanja stranih jezika. Vaše se zavodničke sposobnosti povećavaju. Sve ćete adute baciti na jednu osobu ili na jedan susret, a izgledi za uspješan ishod su veliki. Bračni odnosi postat će čvršći ne budete li prema partneru prezahtjevni.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne ulazite u rasprave s ukućanima, makar se radilo o situaciju u kojoj ste u pravu. Rasprave odgodite za neki drugi dan. Humor i optimizam bit će ključni elementi, stoga nastojite biti opušteniji. Vaši se ljubavni planovi sporije ostvaruju. Ne požurujte drugu stranu i nemojte ustrajati pod svaku cijenu na onome do čega vam je stalo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Naći ćete se u raznolikim situacijama i imati priliku pokazati svoju spretnost. Zvjezdani aduti su u vašem rukavu, osobito ako se budete manje opterećivali obavezama. Radne zadatke ispunjavat ćete s entuzijazmom. Sretne ruke bit ćete u trgovini, učenju i prevođenju. Privlačit će vas ezoterija ili alternativa, pa ćete i na taj način proširiti svoje vidike.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Moguće su dobre vijesti vezane uz nasljedstvo, zajam, pozajmicu. Novčana ulaganja sada će vam se itekako isplatiti, osobito ako pokreće privatni posao ili se s nekim upuštate u partnerstvo. Obratite pozornost na zdravlje. Uravnotežite tijelo i duh, bavite se sportom, krenite na dijetu. Manje boravite u zadimljenim prostorijama.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnos s partnerom iziskivat će više vaših ustupaka nego što možete dati. Mislit ćete da više dajete nego druga strana. No trezvenošću ćete uspjeti smiriti situaciju. Potrebe djece ili starijih ukućana bit će prilične, ali vam ta žrtva neće teško pasti. Ako ste u vezi, sve ste bliže odluci o zajedničkom životu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Imate li bračnih problema ili je iz vama nedokučivih razloga došlo do prekida veze, iskoristite dan za pomirenja. Ne odustajte ni ako vas partner ignorira. Mogući su nagli zaokreti u karijeri, promjena posla ili privikavanje na novog šefa. Doći ćete do vrijednih spoznaja o kolegama, a netko od njih neće se pokazati previše kolegijalnim.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspolagat ćete s mnogo energije, koju ćete jednako uspješno koristiti i u poslu i u ljubavi. Društveni život donijet će vam mnogo toga lijepoga, a samcima poznanstvo koje će prerastati u nešto više. Roditelji će se intenzivnije baviti djecom, osobito ako imaju teškoća u učenju. Morat ćete im mnogo pomagati oko školskih zadataka.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Morat ćete se suočiti s poslovnim zaostacima i razlikama u ljudskim karakterima. Bit ćete skloni lošim procjenama i nepromišljenim reakcijama, koje će se loše odraziti na odnos s bližnjima. Nastojte ispuniti dana obećanja, ne želite li zaoštriti odnos s partnerom. Izbjegavajte žurbu i površnost i objasnite ukućanima da vam treba odmor.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odlična moć zapažanja dat će vam prednost u borbi sa suparnicima. Dobre prilike pojavit će se na području obrazovanja, rada u drugom gradu te u izdavaštvu, a neki će na terenski rad. Manje slušajte što vam partner govori, a više pratite njegova djela. Očuvate li u svojoj vezi nježnost i bliskost, vaš će odnos ojačati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Planeti upućuju na češće kontakte s mlađim osobama, djecom, pripadnicima suprotnog spola i intelektualcima. Prijateljstva će vam biti važna, no nemojte se previše povjeravati drugima. Mogli biste se razočarati u kolegi ili osobi koju ste smatrali odanim prijateljem. Za rješavanje novčanih pitanja nećete biti previše motivirani.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete uspješni u svim aktivnostima, a osobito onima vezanima uz upoznavanje i pregovore. Izići ćete kao pobjednik iz svih potencijalno osjetljivih situacija. Predstoji li vam razgovor s članom rodbine, shvatit ćete da vladate situacijom. Netko će vam se obratiti za uslugu, a vi ćete rado izići ususret.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ne igrajte zakulisne igrice. Odlučite li nešto skriti ili ne izgovoriti, svi su izgledi da ćete biti otkriveni. Ljubavni život bit će prožet neizvjesnošću. Bavit ćete se nagađanjima o nečijim sklonostima prema vama i iščekivanjem nečije reakcije. Danas ne započinjite s nikakvim akcijama jer su velike šanse da se ne ostvare.