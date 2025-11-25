Dnevni horoskop za utorak 25. studenoga: Vodenjaci budite aktivni, Ribe unose promjene...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iznenadit će vas intenzitet ljubavnih zbivanja. Izađite u društvo, jer zahvaljujući prelasku Mjeseca vašim znakom bit ćete posebno šarmantni. Svojim ponašanjem spretno ćete prikrivati unutarnji nemir koji je tek prolazne prirode. Imat ćete priliku sami kreirati uvjete, nametnuti ritam djelovanja i pridobiti nekoga za svoje ciljeve.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnosi s partnerom mogli bi malo “zahladiti“, osobito ako ćete isticati samo svoje želje i potrebe. Pokušajte se što više uključiti u rješavanje obiteljskih problema, bez dubljeg zalaženja u nebitne detalje. Oprezno rukujte lomljivim predmetima i pazite da ne zaboravite bitne stvari. Budite oprezni pri plaćanju i podizanju gotovine.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Krasit će vas ljubaznost pa ćete biti omiljeni u svojoj okolini. Ugodni susreti i kontakti uljepšat će vam dan. Iz naizgled običnih situacija krit će se nove prilike pa će jednima dobro krenuti na poslovnom, a drugima na ljubavnom planu. Uvjerit ćete se da su vam ostvarenja nadohvat ruke i da je dovoljno samo malo truda.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pripazite se zabuna i pogrešnih procjena u radu s ljudima i izmjeni informacija. Izaberite društvo osoba s kojima vam razgovor neće biti naporan. Osjetit ćete snažan poriv da napravite ono o čemu posljednjih dana intenzivno razmišljate. Bilo da je riječ o ljubavi ili poslu, odlučno ćete napraviti prvi korak.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Dokažite da ste sposobni uraditi ono što se od vas očekuje. Nemojte se prepuštati tmurnim raspoloženjima i samosažaljenjima, a da prije toga ne date sve od sebe. Više samokontrole i promišljenosti olakšat će vam održavati dobre odnose s ljudima. Odgodite poslove koji mogu pričekati i usmjerite se na tekuće zadatke.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bit ćete spremniji na ustupke, a u osjećajnim odnosima romantičniji i senzualniji. Snaga vaše ambicije i težnja ka uspjehu neće proći nezamijećeno. Netko će prepoznati u vama osobu u koju vrijedi ulagati. Čisteći svoj dom, mogli biste naići na stare fotografije i albume koji će vas podsjetiti na dane djetinjstva.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Potpora i dobre vijesti stići će iz udaljenih krajeva. Neki će promijeniti mjesto boravka, a mladi se osamostaliti ili s partnerom krenuti u podstanarstvo. Bit ćete jaki na riječima, djelovat ćete ozbiljno, a osoba do čijeg mišljenja držite ukazat će vam osobito povjerenje. Ako ste mlađi, predstoji vam susret sa simpatijom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Planirajte zahtjevnije aktivnosti i ne dogovarajte sastanke – prebacite ih na neki drugi dan. Danas će biti istaknuta napetost i nerazumijevanje, pa ćete se prije posvaditi nego nešto dogovoriti. Pretjerana usmjerenost na poslovne obaveze i financije onemogućava vam uvid u neke druge, za vas podjednako bitne situacije.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Slobodno vrijeme provedite u veselom društvu koje će vam pomoći da zaboravite na probleme. Odnosi s rodbinom potaknut će vas da promijenite način razmišljanja i neke planove. Mogli biste se udružiti i zajedničkim snagama nešto ostvariti. Moguća je povoljna prilika za kupnju ili prodaju auta, mobilnog telefona ili računala.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Vaše će potrebe i troškovi biti neracionalni pa ćete morati početi više štedjeti. Razmišljajte ozbiljnije o svojoj budućnosti i raspitajte se o novim metodama štednje i ulaganja. Skladan odnos s partnerom donijet će vam željeni unutarnji mir. Neće van nedostajati nježnosti i romantike.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Znat ćete što želite i kako do toga doći. Nećete dopustiti da bilo tko utječe na vaše odluke. Budite aktivni i u privatnom životu. Osobu koja vam se sviđa iznenadite diskretnim darom ili maštovito osmišljenom večeri. Imate li osjećaj da vaš školarac nešto krije od vas, ne čekajte predugo nego razgovarajte s razrednikom.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Uznemirenost i predosjećaji činit će vas nemirnima cijeli dan. Intuitivno ćete izbjegavati blizinu osoba za koje osjećate da šire negativnu energiju. Napeti obiteljski odnosi narušavat će vaš unutarnji mir, što će vas prisiliti na radikalne rezove. Velike promjene kucaju na vrata, a neke ih vaše odluke samo još više ubrzavaju.