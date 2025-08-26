Obavijesti

Komentari 0
Dnevni horoskop za utorak 26. kolovoza: Ovnovi su osjetljivi, Jarac ima ljubavne probleme...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 26. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Bit ćete osjetljivi i tankih živaca, pa izbjegavajte ljude i situacije koji vas mogu iživcirati. Radna okolina ispunjena je užurbanošću, a količina posla prevelika da biste imali vremena za razmišljanje o obiteljskim stvarima. No nakon radnog vremena pokušajte najmilijima nadoknaditi propušteno. Pripazite na probavu i pazite što jedete.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Zaokupljeni ste svakodnevnim obavezama i poslovnim promjenama. Očekuju vas novi trenuci vezani za imovinska pitanja, potpisivanje ugovora ili novi posao, ali kroz sve to pratit će vas živciranje i nesporazumi. Samci će okrenuti novu ljubavnu stranicu. U vaš život neočekivano će ušetati nova osoba i zaokupiti vaše misli.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Nećete ništa trpjeti, a ni podnositi. Životne okolnosti približit će vas kraju nekih situacija i odnosa, a iskoristit ćete ih da biste odlučno krenuli u sasvim novom smjeru. Vijest koju ćete primiti SMS-om ili mailom potaknut će vaše nade. Romantičan susret dogodit će se na mjestu zaštićenom od znatiželjnih pogleda.

ZAŠTO STE SAMI? Za svaki znak Zodijaka: Osobine zbog kojih vam propadaju veze
Za svaki znak Zodijaka: Osobine zbog kojih vam propadaju veze

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bit ćete zaposleni u svom domu. Možda preuređujete kuću, kupujete novi namještaj ili bojite zidove. Zateći će vas nenajavljen posjet ili poziv. Ne odlučujte se na razgovor s bliskim osobama osim ako niste spremni razumjeti i prihvatiti njihove stavove. U protivnom bi moglo doći do svađe i neugodnih situacija.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Bit ćete spremni na akciju u svakom trenutku, pa će vas dosada zaobići u širokom luku. Spretno ćete se nositi s poslovima koji su povezani s trgovinom i radom sa strankama, biti dobro informirani i korak ispred konkurenata. Možda ćete poslove obavljati s osobama iz obiteljskog kruga ili putem njih doći do obećavajućih prilika.

Female boss developing project plan with her employees
Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 5

Vodite više računa o svojim troškovima i pravodobno plaćajte račune. Dobar izvor dodatnih prihoda bit će honorarni rad, osobito studentima i mladima. Neke će okolnosti i situacije iz prošlosti ponovno dobiti na značaju. Pristupit ćete im odlučnije i mudrije jer ste ipak mnogo toga naučili na pogreškama.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Što god danas budete radili, ljudi će vas zapaziti i steći o vama lijepu sliku. Imat ćete osjećaj da ste među pravim osobama i da se krećete u dobrom pravcu. Potvrdu svoje ljubavi dobit ćete na način koji ste dugo priželjkivali i to će vas primiriti u vašim sumnjama. Trebate li podiči kakve formulare ili izvaditi dokumente, zapreka neće biti.

SVE IM JE TEŠKO Nije do vas, zvijezde su krive... Najljeniji horoskopski znakovi
Nije do vas, zvijezde su krive... Najljeniji horoskopski znakovi

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nerado ćete otvarati vrata poznatima ili se izolirati od drugih ne javljajući se na telefon. Previše buke i razgovorljivih ljudi moglo bi vam ići na živce. Opuštat će vas radovi u kući, pospremanje i čišćenje, a nije isključeno da pritom pronađete zametnutu stvar koju ste donedavno bezuspješno tražili.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 5

Pred vama je dan intenzivne komunikacije i planova u koji su uključeni drugi ljudi, a moguće je i putovanje u većem društvu. Burno ćete proživljavati neke situacije, a mnogi će radi kvalitetnijeg iskoraka u budućnost rješavati probleme iz prošlosti. Držat ćete do svog izgleda, pa će mnogi hvaliti vaš način odijevanja ili novu frizuru.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Ljubavni problemi još uvijek su mogući. No sve ovisi o vašoj sposobnosti da kontrolirate sebe i objektivno razmislite o onome što želite postići svojim djelima i na koji način. Izuzetno će vam goditi putovanja, šetnje i društvo koje vas neće opterećivati problemima. Pripazite na probavu, izbjegavajte ljutu i prženu hranu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Lakše ćete ostvariti svoje ljubavne želje, upoznati privlačnu osobu ili proživjeti nezaboravne trenutke uza svoga partnera. Putovanja i nova poznanstva neki će iskoristiti u poslovne svrhe ili doći do korisnih spoznaja. Surfate li internetom, mogli biste naići na stranicu duhovnog sadržaja i to će vas jako zaintrigirati.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Dinamika i užurbanost obilježit će dan. Ni uz najbolju volju nećete imati vremena zadovoljiti sve svoje raznovrsne interese i potrebe. Nećete paziti koliko novaca imate u novčaniku i tek će vas minus kartici upozoriti da bi bilo pametno zaustaviti se. Pažnju koju vam netko posveti nemojte odmah tumačiti kao zaljubljenost.

JESTE LI SREĆKOVIĆ ILI BAKSUZ? Evo koji znakovi Zodijaka imaju najviše sreće, a koji najmanje
Evo koji znakovi Zodijaka imaju najviše sreće, a koji najmanje

