Dnevni horoskop za utorak 26. kolovoza: Ovnovi su osjetljivi, Jarac ima ljubavne probleme...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete osjetljivi i tankih živaca, pa izbjegavajte ljude i situacije koji vas mogu iživcirati. Radna okolina ispunjena je užurbanošću, a količina posla prevelika da biste imali vremena za razmišljanje o obiteljskim stvarima. No nakon radnog vremena pokušajte najmilijima nadoknaditi propušteno. Pripazite na probavu i pazite što jedete.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Zaokupljeni ste svakodnevnim obavezama i poslovnim promjenama. Očekuju vas novi trenuci vezani za imovinska pitanja, potpisivanje ugovora ili novi posao, ali kroz sve to pratit će vas živciranje i nesporazumi. Samci će okrenuti novu ljubavnu stranicu. U vaš život neočekivano će ušetati nova osoba i zaokupiti vaše misli.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete ništa trpjeti, a ni podnositi. Životne okolnosti približit će vas kraju nekih situacija i odnosa, a iskoristit ćete ih da biste odlučno krenuli u sasvim novom smjeru. Vijest koju ćete primiti SMS-om ili mailom potaknut će vaše nade. Romantičan susret dogodit će se na mjestu zaštićenom od znatiželjnih pogleda.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete zaposleni u svom domu. Možda preuređujete kuću, kupujete novi namještaj ili bojite zidove. Zateći će vas nenajavljen posjet ili poziv. Ne odlučujte se na razgovor s bliskim osobama osim ako niste spremni razumjeti i prihvatiti njihove stavove. U protivnom bi moglo doći do svađe i neugodnih situacija.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bit ćete spremni na akciju u svakom trenutku, pa će vas dosada zaobići u širokom luku. Spretno ćete se nositi s poslovima koji su povezani s trgovinom i radom sa strankama, biti dobro informirani i korak ispred konkurenata. Možda ćete poslove obavljati s osobama iz obiteljskog kruga ili putem njih doći do obećavajućih prilika.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Vodite više računa o svojim troškovima i pravodobno plaćajte račune. Dobar izvor dodatnih prihoda bit će honorarni rad, osobito studentima i mladima. Neke će okolnosti i situacije iz prošlosti ponovno dobiti na značaju. Pristupit ćete im odlučnije i mudrije jer ste ipak mnogo toga naučili na pogreškama.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Što god danas budete radili, ljudi će vas zapaziti i steći o vama lijepu sliku. Imat ćete osjećaj da ste među pravim osobama i da se krećete u dobrom pravcu. Potvrdu svoje ljubavi dobit ćete na način koji ste dugo priželjkivali i to će vas primiriti u vašim sumnjama. Trebate li podiči kakve formulare ili izvaditi dokumente, zapreka neće biti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nerado ćete otvarati vrata poznatima ili se izolirati od drugih ne javljajući se na telefon. Previše buke i razgovorljivih ljudi moglo bi vam ići na živce. Opuštat će vas radovi u kući, pospremanje i čišćenje, a nije isključeno da pritom pronađete zametnutu stvar koju ste donedavno bezuspješno tražili.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Pred vama je dan intenzivne komunikacije i planova u koji su uključeni drugi ljudi, a moguće je i putovanje u većem društvu. Burno ćete proživljavati neke situacije, a mnogi će radi kvalitetnijeg iskoraka u budućnost rješavati probleme iz prošlosti. Držat ćete do svog izgleda, pa će mnogi hvaliti vaš način odijevanja ili novu frizuru.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ljubavni problemi još uvijek su mogući. No sve ovisi o vašoj sposobnosti da kontrolirate sebe i objektivno razmislite o onome što želite postići svojim djelima i na koji način. Izuzetno će vam goditi putovanja, šetnje i društvo koje vas neće opterećivati problemima. Pripazite na probavu, izbjegavajte ljutu i prženu hranu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Lakše ćete ostvariti svoje ljubavne želje, upoznati privlačnu osobu ili proživjeti nezaboravne trenutke uza svoga partnera. Putovanja i nova poznanstva neki će iskoristiti u poslovne svrhe ili doći do korisnih spoznaja. Surfate li internetom, mogli biste naići na stranicu duhovnog sadržaja i to će vas jako zaintrigirati.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Dinamika i užurbanost obilježit će dan. Ni uz najbolju volju nećete imati vremena zadovoljiti sve svoje raznovrsne interese i potrebe. Nećete paziti koliko novaca imate u novčaniku i tek će vas minus kartici upozoriti da bi bilo pametno zaustaviti se. Pažnju koju vam netko posveti nemojte odmah tumačiti kao zaljubljenost.