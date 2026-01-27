Dnevni horoskop za utorak 27. siječnja: Bik dobro radi posao, Lavovi, ne odustajte pred ciljem

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Smatrate li da vaše sposobnosti ne dolaze dovoljno do izražaja, potrudite se nadređenima pokazati što znate. Nemojte ovisiti o tuđim mišljenjima i ne dopustite da vas kritike pokolebaju. Ustupci i dugi razgovori bit će prijeko potrebni želite li doznati što muči partnera. Moglo bi vas iznenaditi ono što ćete od njega čuti.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop



Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Šefovi će vas pohvaliti za dobro odrađen posao. Ako ste privatni poduzetnik, novac koji ste uložili počet će vam se isplaćivati. Sklad u privatnom životu ovisit će o vašem raspoloženju. Želite li izbjeći optužbe i svađe, prešutite ono što vas smeta. Školarci će šarmom i snalažljivošću uspjeti prikriti manjak znanja.

Foto: chuanchai pundej

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Netko će vam uputiti riječi koje će vas uvrijediti ili vas potaknuti da neke osobe ugledate u novom svjetlu. Ne doživljavajte osobno ono što ćete vidjeti ili čuti. Zaključite li da je vaše strpljenje pri kraju, priuštite sebi iskorak iz svakodnevice. Odgodite planirane dogovore i posvetite se aktivnostima koje vas opuštaju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

U ophođenju sa suprotnim spolom vodit će vas intuicija, zahvaljujući kojoj ćete znati kome se sviđate i tko ima kakve namjere. Privući ćete nečiju pozornost smislom za šalu i inteligentnim komentarima. Novo poznanstvo moglo bi značiti i novi ljubavni početak. Posjet prijatelja iz daljine mogao bi jako iznenaditi.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne posustajte pred ciljem, osobito ako je riječ o kupoprodaji nekretnina ili rješavanju nasljedstva. Neke će osobe pokazati svoje pravo lice, osobito one koje su s vama iz svojih interesa. Ne ignorirajte značaj znanja i sposobnosti kojima raspolažete. Vrijeme je da one koji vas iskorištavaju odstranite iz svoga života.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Uspostavit ćete bolju komunikaciju s partnerom i zadobiti njegovo povjerenje. Oboje ćete osjećati bliskost i biti sretni jedno pored drugog. Problemi će vas dodatno zbližiti, a bit ćete i vrlo usuglašeni u odgoju djece. Ako ste na putovanju gledajte kako ćete što sigurnije, a ne što brže stići do odredišta.



Foto: lev dolgachov

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Imat ćete malo vremena za sebe. Novac će vam kliziti iz ruku, uživat ćete u kupnji i trošenju, no bit ćete jednako vješti i u zarađivanju. Unatoč porastu poslova, a moguće i neugodnom razgovoru sa šefom, vaše raspoloženje bit će na zavidnoj razini. Poći će vam za rukom pretvoriti u prednost svoje nedostatke i ograničenja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 3

Nadahnuća i dobrih zamisli u poslu vam neće nedostajati. No kada je ljubav posrijedi, bilo bi dobro malo zastati i razmisliti. Dobro procijenite kakve su vam šanse kod osobe u koju ste zaljubljeni. Prije negoli se odlučite na djelovanje, pomno procijenite okolnosti kako biste shvatili vrijedi li se truditi oko druge strane.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uvest ćete reda u svoj život. Manje ćete trošiti, podmiriti dugovanja ili dodatno zaraditi. Nećete zapostaviti ni svoju intimu, osobito ako već uza sebe imate osobu koju volite. Doživi li vaš partner neku neugodnost, bit ćete mu moralna potpora i pomoći da na naizgled nerješive probleme gleda s više optimizma.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlično ćete se znati zabaviti, pomalo flertovati ili sjesti na kavu s prijateljima. Slučajan susret ili poznanstvo mogli bi imati sretnu završnicu. Planovi vezani za renoviranja doma, rješavanja stambenog pitanja ili ulaganja u nekretnine odvijat će se nesmetano. Iako ne bez stresa i problema, uradit ćete ono što ste zamislili.



Foto: QUNICA_STUDIO

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Želite li izbjeći nepotreban stres, ne dopustite da se problemi gomilaju. Netko će vas pokušati uvjeriti u nešto, ali će vam instinkt govoriti da ste vi u pravu. Iscrpljivat će vas obiteljske i ljubavne obaveze, a najviše partnerovo nastojanje da utječe na vaša mišljenja. Otvoreno ćete se pobuniti pa nije isključeno da se posvađate.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Učvrstit ćete nestabilne odnose s okolinom. Ozračje suradnje i razmjena ideja donijet će dobre rezultate. Partner će pokazati veći interes ne samo za vas, nego i za poboljšanje odnosa. Razveselit će vas vijest vezana uz rodbinu ili prijatelje. Susjedima ćete biti na raspolaganju i pomoći im oko selidbe ili kućnog popravka.