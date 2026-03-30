Mjesečni horoskop za travanj: Ribe su pune pozitive i energije, a Vage proživljavaju krizu...

Obratite pozornost na događanja koja će se odvijati oko 20. travnja. Skup planeta u znaku Ovna navješćuje neke važne odluke i događaje.

Ovan

Snažni planetarni utjecaji navješćuju mjesec važnih susreta, razgovora i rješavanja problema iz prošlosti. Saturn u vašem znaku traži odgovoran i smiren način djelovanja, dok vas Mars požuruje i želi sve i odmah.

Posao Pozicija Venere u vašem polju novca donosi dobre prilike za zaradu, kao i za sređivanje financijske situacije na praktičan i temeljit način. Od 15. u mjesecu Merkur se kreće vašim znakom i ukazuje na razvojne mogućnosti u poslu.

Ljubav Okolnosti vas pozivaju da raščistite neke stare nesporazume i zamjeranja kako biste mogli stvoriti prostor za promjenu prema boljem. U protivnom, jedan odnos mogao bi vam postati prilično zahtjevan, pa ćete se sve više distancirati.

Zdravlje Vodite računa o sebi i potrebama svog tijela. Više se odmarajte. Fizička aktivnost će vam pomoći da se oslobodite negativne energije i stresa.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Želite li nešto razjasniti ili bolje shvatiti, pokrenite razgovor oko 16. u mjesecu. Dan prije mladog Mjeseca u vašem znaku, dobra je prilika da nešto završite.

Savjet: Obratite pozornost na ono što se događa oko 20. u mjesecu.

Bik

Kretanje Venere vašim znakom naglasit će vašu ljepotu, šarm i one kvalitete zbog kojih vas drugi vole i cijene. Otvara vam se prostor za ispunjenje želja vašeg srca, možda i za jedno novo iskustvo na ljubavnom planu.

Posao Sada nije vrijeme za velike odluke. Mjesec je povoljan za planiranje i istraživanje, kao i za pripremu onoga što želite ostvariti do ljeta. No sada si treba dati više vremena da bolje vidite sve ono što se odvija pred vama.

Ljubav Neka iskustva ubrzat će otkucaje vašeg srca. Samci bi mogli privlačiti pažnju poput magneta, a mogući su i iznenadni susreti koji nose miris prošlosti. Ovo je mjesec senzualnosti i prilike da se približite ostvarenju jedne želje.

Zdravlje Proljetna energija donosi potrebu za povratkom prirodi i osluškivanjem vlastitog tijela. Obratite pažnju na glavu, uši i oči. Dobro je uzimati suplemente radi osnaživanja imuniteta.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: Spoj Mjeseca i Venere u vašem znaku oko 23. travnja donosi vam podršku, ljubav i razumijevanje vama dragih ljudi.

Savjet: Ne žurite se promjenama, osobito oko 24. u mjesecu.

Blizanci

Puni ste planova i ideja, no shvaćate da za sve ono što želite ostvariti, treba vremena i strpljenja. Neke okolnosti počet će vam se otvarati od druge polovine mjeseca, a 26.4. Uran prelazi u vaš znak i donosi jednu novu i svježu energiju u vaš život.

Posao Merkur, vaš vladar, potiče vas na razmjenu ideja, ali budite oprezni s potpisivanjem važnih ugovora sredinom mjeseca. Radije se posvetite završavanju zaostalih zadataka i redefiniranju ciljeva. Udruživanja mogu biti od pomoći.

Ljubav Očekujte dinamičan društveni život koji može donijeti uzbudljive obrate. Ako ste u vezi, zajednički izlasci i druženja s prijateljima osvježit će vaš odnos. Slobodni Blizanci mogli bi osjetiti snažnu kemiju s osobom koju poznaju otprije.

Zdravlje Vaša energija će varirati, pa je ključno pronaći balans. Pripazite na dišne puteve i pokušajte smanjiti unos kofeina i ugljikohidrata.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Oko 11. u mjesecu dolaze vam kreativna rješenja koja će vam pomoći da na novi način pristupite onome što vas muči.

Savjet: Držite fokus na bitnom, osobito oko 7. travnja.

Rak

Travanjska dominacija Ovna usmjerava vas prema ostvarenju poslovnih i životnih ciljeva. Shvaćate da ne možete više čekati i očekivati te da je vrijeme da poduzmete sve što možete, unatoč strahu i neizvjesnosti.

Posao Vaš trud konačno primjećuju nadređeni, u protivnom razmišljat ćete o promjeni posla. Fokusirajte se na dugoročne projekte jer će vam upornost donijeti neočekivani financijski bonus ili ponudu za napredovanje potkraj mjeseca.

Ljubav Emocije će biti intenzivne, a slobodni Rakovi mogli bi sresti nekoga preko poslovnih kontakata. Zauzeti će uživati u mirnijem razdoblju, pod uvjetom da otvoreno komuniciraju svoje potrebe partneru bez uobičajenog povlačenja u oklop.

Zdravlje Još uvijek se može provlačiti osjećaj umora ili naleta obeshrabrenosti, osobito oko 20. u mjesecu. Pazite na zube, glavu i pluća.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Ako vas zbrinjavaju financije u danima oko 24. travnja dolaze vijesti koje će vam pomoći da pronađete pozitivna rješenja.

Savjet: Ne boj se preuzeti inicijativu u ključnim trenucima 23. travnja.

Lav

Mjesec pred vama budi vas iz uspavanosti i budi znatiželju prema usvajanju novih iskustava, kao i za upuštanje u nove pustolovine. Putovanja su dobro aspektirana. Suradnja s udaljenim osobama otvara vam nove mogućnosti.

Posao Energija Sunca daje vam potreban vjetar u leđa za rješavanje zaostalih zadataka i preuzimanje vodstva. Ambicije su visoke, a vaša kreativnost na sastancima privući će pažnju utjecajnih osoba koje vam mogu ukazati povjerenje.

Ljubav Strasti će frcati na sve strane, no pripazi da vaš ponos ne zasjeni potrebe partnera u ključnim trenucima. Slobodni Lavovi bit će u centru pažnje gdje god se pojave, što donosi priliku za uzbudljivu i dinamičnu novu romansu.

Zdravlje Osjećat ćete se snažno, ali vaš kardiovaskularni sustav zahtijeva malo više pažnje i manje slanih namirnica. Pronađite ispušni ventil u sportu ili hobiju koji vas ispunjava.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: 24. travnja otvara vam nove mogućnosti za putovanje, obrazovanje i ispunjenje privatnih želja.

Savjet: Smanjite ljubavna očekivanja oko 18. u mjesecu.

Djevica

U prvoj polovini mjeseca očekuju vas važni razgovori kojima možete raščistiti neke nesporazume iz prošlosti. Od vas će se očekivati da komunicirate što jasnije o svojim potrebama, bilo da je riječ o poslu ili privatnom životu.

Posao Analitički pristup donijet će vam prednost u rješavanju kompliciranih problema koji muče vaše kolege već neko vrijeme. Očekuje vas i rješavanje važnih financijskih pitanja vezanih uz kredit ili imovinu koju dijelite s drugim ljudima.

Ljubav Naglasak je na razumijevanju; razgovor s partnerom o zajedničkim planovima ojačat će vašu vezu na dubljoj razini. Slobodne Djevice mogle bi se iznenaditi privlačnošću prema osobi koju su dosad smatrale samo dobrim prijateljem.

Zdravlje Vaš živčani sustav traži odmor, stoga je ključno da naučite odvojiti radno vrijeme od onog privatnog radi unutarnjeg mira. Mogli biste se podvrgnuti terapiji.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: 4. travnja - na ovaj dan Merkur, vaš vladar, stvara povoljan aspekt s Jupiterom koji vam omogućuje uspjeh u svim pregovorima ili važnim odlukama koje donosite.

Savjet: Pripazite da 25. u mjesecu ne požurite i tako pogriješite.

Vaga

Travanj stavlja snažan naglasak na sedmu kuću, što znači da će svi vaši odnosi - od poslovnih partnerstava do onih najintimnijih, doći u prvi plan. Planeti vas potiču da pronađete ravnotežu između vlastitih potreba i očekivanja okoline.

Posao Vaša sposobnost diplomacije bit će na testu jer se suočavate s kolegama koji imaju drukčije prioritete od vaših. Morat ćete uložiti dodatan napor u pregovore kako biste osigurali da vaši interesi ostanu zaštićeni u dinamičnom radnom okruženju.

Ljubav Odnosi zahtijevaju vašu punu prisutnost; ovo je vrijeme kada se rješavaju dugogodišnje nedoumice ili učvršćuju veze. Suočit ćete se s onim što ne funkcionira u vašem odnosu, pa bi neke veze mogle proći i kroz krizu.

Zdravlje Pripazite na rad bubrega i unosite dovoljno tekućine kako biste isprali nakupljeni stres koji se može odraziti na vaše opće stanje.

Ocjena mjeseca: 3

Najsretniji dani: Skladan aspekt Venere s Jupiterom, 13. travnja aspekt ističe vaš šarm i donosi lakoću u rješavanju nesuglasica.

Savjet: Postavite jasne granice i stanite iza sebe 17. travnja.

Škorpion

Travanj vas usmjerava na svakodnevicu jer jaka šesta kuća u znaku Ovna potiče vašu radnu disciplinu i brigu o tijelu. Dok rješavate praktične obveze, Venera u sedmoj kući unosi toplinu i sklad u vaša najbliža partnerstva i važne odnose.

Posao Energija Ovna u šestoj kući daje vam nevjerojatnu odvažnost, pa ćete s lakoćom rješavati i najzahtjevnije projekte koji su vam dosad stajali po strani. Vaša će učinkovitost biti na vrhuncu, no pripazite da ne postanete previše kritični prema suradnicima.

Ljubav Venera u sedmoj kući ukazuje na period cvjetanja u odnosima. Vaša potreba za bliskošću naići će na topao i iskren odgovor od strane partnera. Ako ste slobodni, privući ćete stabilnu osobu koju očarava vaš intenzitet i spremna je na ozbiljnije korake.

Zdravlje Obratite pažnju na zdravlje, obavite redovitu kontrolu i ne nabijajte si stres i prevelika očekivanja. Naučite stati i odmoriti se.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Suradnja Venere i Jupitera mogla bi vas oko 13. u mjesecu usmjeriti na jedan susret ili suradnju koji osim veselja donose i neke dobitke.

Savjet: Budite oprezniji u prometu i komunikaciji 9. travnja.

Strijelac

Travanjski utjecaji bude vašu kreativnu energiju, strast i želju za životnim radostima. Dok Venera u šestoj kući omogućuje dobit od rada sa ženama, Jupiter u Raku otvara vrata emocionalnim transformacijama i rješavanju važnih financijskih pitanja.

Posao Venera u šestoj kući donosi Vam neviđenu lakoću u obavljanju svakodnevnih zadataka i poboljšava odnose s kolegama na radnom mjestu. Neke dobre stvari mogu doći kroz poslovanje s hranom i kroz suradnju s financijskim institucijama.

Ljubav Jaka peta kuća, osobito u drugoj polovini mjeseca pretvara vaš ljubavni život u pravu avanturu. Zračit ćete magnetizmom koji će privlačiti nove prilike za flert i zabavu. Povećana je mogućnost i za trudnoću.

Zdravlje Energija vam je na vrhuncu, no pripazite da ne pretjerate s hranom ili pićem tijekom društvenih okupljanja. Fokusirajte se na tretmane vezane uz tijelo i ljepotu.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: Snažni aspekti vam mogu donijeti sudbinski važan financijski uvid ili neočekivani dobitak oko 24. u mjesecu.

Savjet: Oko 7. u mjesecu ne ulazite u prepirke s ukućanima.

Jarac

Ovo je period u godini u kojem vas planetarne energije usmjeravaju na neriješene situacije iz prošlosti. Nešto treba vidjeti, posložiti, imati jasne granice prema drugima. Značajna zbivanja odvijaju se u vašem domu i obitelji, osobito oko 17. i 20. u mjesecu.

Posao Prva polovina mjeseca je povoljna za susrete, razgovore i sastanke koji vam omogućuju da dođete do korisnih informacija. Moguća su kraća putovanja, prilika da se javite na neki natječaj ili da unaprijedite svoje znanje kroz učenje.

Ljubav Budući da biste se mogli osjećati opterećenije dnevnim zaduženjima, nećete imati energije za potrebe drugih ljudi. Venera u Biku vas ipak mazi kroz neka lijepa iskustva koja idu kroz djecu i vama drage ljude.

Zdravlje Trebat će vam više odmora. Život pod pritiskom odgovornosti donosi iscrpljenost i zasićenost. Opustite se boravkom u prirodi. Pripazite na zube i glavu.

Ocjena mjeseca: 3

Najsretniji dani: Petak, 10. travnja ističe vaše komunikativne vještine i sposobnost da s lakoćom dođete do onoga što vam sada najviše treba.

Savjet: Nekad treba stati, prihvatiti i vidjeti što dalje, osobito oko 20. u mjesecu.

Vodenjak

Vaš planet vladar Uran, 26. travnja prelazi iz znaka Bika u Blizance. Prije toga boravit će na zadnjem stupnju Bika i za očekivati je da ćete dobiti jasan uvid o tome što trebate završiti i koje načine ponašanja više ne možete nositi u budućnost.

Posao Poslovne okolnosti su za vas podržavajuće. Očekuju vas i neke pozitivne financijske vijesti, ali i prilika da kroz upornost i strpljivost u komunikaciji dođete do cilja, unatoč mogućim zastojima i zaprekama. Važno je da ne odustajete.

Ljubav Trebat će vam mirna luka, neko mjesto i osoba s kojom osjećate povezanost i pripadnost. Užurbani travanjski dani traže povlačenje upravo na takva mjesta. Partner možda neće biti u najboljoj formi. Pitanje je koliko mu možete pomoći.

Zdravlje Što manje sjedenja, a što više kretanja - poruka je travanjskih planeta. Pripazite na prste, ruke i noge. Odmarajte um kroz svjesno disanje i prisutnost.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Nešto važno se otkriva i spoznaje za vikend, 11. i 12. travnja. To će vam dati više jasnoće i odlučnosti za odluke koje su pred vama.

Savjet: 19. u mjesecu nemojte odgovarati na pritiske i ucjene.

Ribe

U prvoj polovini mjeseca Merkur u vašem znaku ukazuje na povećanu poslovnu i društvenu aktivnost. Očekuju vas zanimljivi razgovori, ali i raspetljavanje nekih situacija iz prošlosti. Financijske okolnosti zahtijevat će vašu punu pažnju.

Posao Ovo je mjesec velikih financijskih odluka. Čak pet planeta u vašem drugom polju pozivaju vas da se pozabavite svojom egzistencijom, podmirite dugovanja i iskoristite prilike koje bi u budućnosti mogle donijeti porast zarade.

Ljubav Zajedničko putovanje s voljenom osobom i odmak od svakodnevice unaprijedit će vašu ljubavnu priču. Ako ste sami, očekuje vas nešto novo, nešto što će vas probuditi i vratiti nadu da je ljubav ipak moguća i onda kada se prestajete nadati.

Zdravlje Puni ste energije i entuzijazma, kao da ulazite u novo poglavlje života. Budi se stvaralačka energija. Imate potrebu više brinuti o sebi i činiti za svoju dobrobit.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: Kada se Mjesec u vašem znaku i Jupiter u Raku povežu, a što će se dogoditi 14. travnja, nešto obećavajuće dolazi vam ususret.

Savjet: Oko 25. u mjesecu ne žurite s odlukom. Ne vidite dobro cijelu sliku.