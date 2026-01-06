Dnevni horoskop za utorak 6. siječnja: Biku godi promjena, Vaga se služi trikovima...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prihvatite svaku priliku da naučite nešto novo ili da upoznate nove ljude. Na taj ćete način promijeniti svjetonazore i otvoriti si vrata za nove poslove ili interese. Ništa ne stoji na putu vašem osobnom zadovoljstvu, a i komunikacija s partnerom postaje sve kvalitetnija. Putujete li, vodite računa o vremenskim uvjetima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moguće su nesuglasice na koje ne trebate obraćati previše pozornosti. Posvađate li se s ukućanima, nekoliko riječi isprike moglo bi sve popraviti. Godila bi vam bilo kakva promjena, možda putovanje ili zabava u dobru društvu. Izbjegnite razgovore o bitnim temama s nedovoljno pouzdanim osobama.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ostvarit ćete kvalitetniju komunikaciju s partnerom pa ćete riječima lakše izražavati osjećaje. U vama će jačati potreba da učinite nešto za sebe i da tijek zbivanja usmjerite u smjeru koji vama najviše odgovara. Imat ćete uspjeha u postizanju obiteljskog mira, raspravi s partnerom ili u razgovoru s djecom.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Istaknuta senzualnost obećava lijepe ljubavne trenutke. Jedina zapreka bit će vaše promjenjivo raspoloženje, čime ćete zbunjivati partnera. Oni koji danas rade jedva će dočekati kraj radnog vremena. Imat ćete veliku želju i volju da slobodno vrijeme provedete dinamično i sadržajno s vama posebnom osobom.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ispunjeni ste samopouzdanjem i samosviješću. Uspijevat ćete u naumima, a da se pritom nećete umarati. Vaša vizija dobrog provoda podrazumijeva društvo koje će vas obogatiti u intelektualnom smislu. Neće vas zadovoljavati plitki i jednosmjerni razgovori, pa ćete to neki osobama koje su upravo takve dati do znanja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete željni svoga mira, ali ga nećete imati. Nenajavljeni gosti mogli bi vam banuti na vrata pa ćete morati mijenjati planove. Nekima je moguć ugodan susret s osobom koju nisu dugo vidjeli, a nekada im je mnogo značila. Ako ste zaljubljeni u zauzetu osobu, ne povjeravajte se zajedničkim prijateljima!

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Postajete otporni na ono što vas je donedavna uspijevalo izbaciti iz takta. Bit ćete vješti u osvajanju osobe koja vam se sviđa. Služit ćete se trikovima i raznim mudrolijama ne biste li postigli cilj. Planovi za putovanje ili zabavu odvijat će se onako kako ste zamislili. Uživat ćete u druženju sa zanimljivim ljudima koje ćete susretati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partnerovu kritiku primit ćete vrlo teško, ali to nije razlog da izgubite vjeru u vlastite sposobnosti. Teško ćete se nositi sa stresom. Okružite se vedrim ljudima – možda vam pomogne njihovo dobro raspoloženje. Iako ste nestrpljivi da raščistite stvari, razgovore o nerazjašnjenim pitanjima iz prošlosti ne pokrećite.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ovaj dan nipošto nemojte provesti u četiri zida, jer su na pomolu ugodna poznanstva i zanimljivi obrati situacija. S partnerom ćete se odlično slagati i u intelektualnom i seksualnom smislu. Dobro su vam aspektirana putovanja u inozemstvo i kontakti sa strancima, pa ako vam se pruži prilika da barem nakratko otputujete, iskoristite je.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Iskoristite dan kako biste za obiteljskim stolom okupili ukućane i predložili im svoje planove. Iznenadit će vas njihova pozitivna reakcija i potpora. Vaše ljubavno samopouzdanje poljuljat će partnerova nespretna izjava. Nemojte mu zamjeriti jer će i sam ubrzo uvidjeti da je pogriješio i ispričati se.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte olako potpasti pod tuđi utjecaj. Sami najbolje znate što trebate učiniti i kakve odluke trebate donijeti. Ne dopustite da se preko vas poravnavaju tuđi neriješeni računi. Manje se opterećujte partnerovim kretanjima i sputajte ljubomoru. Biljni pripravci pomoći će vam u prevenciji nesanice.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete podložni tuđem utjecaju i skloni mijenjanju stavova. Bližnji neće imati mnogo razumijevanja za vas. Osjećat ćete se osamljeno, čak i ako ste u vezi. Od partnera nećete dobivati željenu razumijevanje i potporu, što će biti povod raspravama. No ovaj nalet negativnih okolnosti je prolazan pa ni posljedica neće biti.