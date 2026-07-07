Dnevni horoskop za utorak 7. srpnja: Jarac je rastresen, Ribe poboljšavaju financijsko stanje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U partnerovom društvu dobra zabava je zajamčena, a neće vam nedostajati ni uzbuđenja kada ostanete nasamo. Imat ćete dovoljno snage i energije da konačno razriješite neke odnose i situacije. Tek kad to učinite, moći ćete slobodno i neopterećeno krenuti dalje. Zahvaljujući veselom i maštovitom partneru, dan će vam biti ljepši.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Odnos s partnerom bit će promjenjiv. Neki vaši prijateljski odnosi izazivat će kod njega burne reakcije i ljubomoru. Spremate li se posvetili zahtjevnijem intelektualnom zadatku, imajte na umu da vas koncentracija neće najbolje služiti. Poboljšat će se u večernjim satima, kada vam se vraća i bolje raspoloženje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Napetost i odmjeravanje snaga s pojedincima na radnom mjestu izvlače na površinu vaše skrivene snage. Možete mnogo toga okrenuti u svoju korist, no budite smireni ako neka rješenja kasne. Ljubavna sreća sve je bliže zaljubljenima – simpatija vas primjećuje i sa zanimanjem promatra. Uskoro bi vam mogla i prići.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite oprezni na radnom mjestu, jer će vam netko htjeti naštetiti širenjem lažnih informacija o vama. Zbog nedavno učinjene pogreške, mogli biste se suočiti s neugodnim posljedicama. Realno sagledajte svoje postupke, to će vam biti najbolja smjernica u rješavanju problema. Na razgovoru za posao ostavit ćete upečatljiv dojam.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pokrenite razgovor o osjetljivim temama i iznesite svoje prijedloge. Bliske osobe prepoznat će i više cijeniti vaš trud. Društveni život oslobodit će vas unutarnje napetosti, pa je izlazak više nego preporučljiv. Ljubavne izjave i izrazi nježnosti koje ćete razmjenjivati s partnerom dobit će konkretnije ruho, a planirat ćete i zajednički život.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Želite li nešto promijeniti u svom poslovnom životu i početi građenje nove karijere, pravo je vrijeme za to. Dobar prijatelj pružit će vam pomoć upoznavši vas s utjecajnim ljudima. Ako ste slobodni, slučajan susret probudit će osjećaje. Bit će to snažna privlačnost na prvi pogled, iako ćete se oboje pretvarati da se ništa ne događa.

Foto: Vadym Drobot

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Stvaralački i intelektualni rad obilježit će dan, a obilje mašte i osjećajna previranja samo će još više obogatiti vaš unutarnji život. No birajte s kim ćete se družiti, jer se s vašom preosjetljivošću mnogi se neće moći nositi. Vage u dužim vezama kritički će mjeriti partnerove sklonosti i afinitete, no pazite da vaša procjena ne bude preoštra.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Radost i ugodu crpit ćete iz hobija, putovanja, kulturnih zbivanja. Aktivnosti kojima se bavite u slobodno vrijeme ispunjavat će vas osobitim zadovoljstvom. Zaokupit će vas imovinska pitanja, ulaganja, krediti, uređenje životnog prostora. Razmatrat ćete poslovnu ponudu koja bi vam trebala donijeti više novca, ali i manje slobodnog vremena.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ako ste slobodni, samoća vam neće predstavljati teret. Slobodne trenutke ispunit ćete zanimljivim sadržajima. Mnogo ćete se družiti i primati goste ili se posvećivati hobijima. Ne gubite nadu u vrijednost timskog rada i mogućnost rješavanja nesporazuma mirnim putem. Vrši li netko na vas pritisak, ne pojačavajte napetost.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete rastreseni, ali i prilično zahtjevni u kontaktima sa bliskim ljudima. Stoga se nemojte previše čuditi ako se dogodi da neke vaše ideje i očekivanja neće biti u potpunosti prihvaćeni. Budući da vas posao danas i neće previše zanimati, pazite da vam posljedice vašeg ponašanja ne uzrokuju štetu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dan će biti pogodan za razmjenu informacija, kupnju stručne literature, kućanskih aparata te popravak starih predmeta. Nećete pogriješiti ako putem elektronske pošte ili SMS poruke uspostavite kontakt s osobom koja vas zanima, jer ni druga strana neće kriti otvorene simpatije prema vama.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Budete li živčani zbog nagomilanog umora, vodite računa da se to ne odrazi na vaš odnos prema kolegama. Dan je odličan za sklapanje dogovora, osobito onih vezanih uz putovanje i obrazovanje. Poboljšat će vam se financijsko stanje, pa ćete razmišljati o nabavi nove garderobe i kućanskih potrepština.