Pročitajte dnevni horoskop za utorak 7. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za utorak 7. srpnja: Jarac je rastresen, Ribe poboljšavaju financijsko stanje
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
U partnerovom društvu dobra zabava je zajamčena, a neće vam nedostajati ni uzbuđenja kada ostanete nasamo. Imat ćete dovoljno snage i energije da konačno razriješite neke odnose i situacije. Tek kad to učinite, moći ćete slobodno i neopterećeno krenuti dalje. Zahvaljujući veselom i maštovitom partneru, dan će vam biti ljepši.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3
Odnos s partnerom bit će promjenjiv. Neki vaši prijateljski odnosi izazivat će kod njega burne reakcije i ljubomoru. Spremate li se posvetili zahtjevnijem intelektualnom zadatku, imajte na umu da vas koncentracija neće najbolje služiti. Poboljšat će se u večernjim satima, kada vam se vraća i bolje raspoloženje.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4
Napetost i odmjeravanje snaga s pojedincima na radnom mjestu izvlače na površinu vaše skrivene snage. Možete mnogo toga okrenuti u svoju korist, no budite smireni ako neka rješenja kasne. Ljubavna sreća sve je bliže zaljubljenima – simpatija vas primjećuje i sa zanimanjem promatra. Uskoro bi vam mogla i prići.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Budite oprezni na radnom mjestu, jer će vam netko htjeti naštetiti širenjem lažnih informacija o vama. Zbog nedavno učinjene pogreške, mogli biste se suočiti s neugodnim posljedicama. Realno sagledajte svoje postupke, to će vam biti najbolja smjernica u rješavanju problema. Na razgovoru za posao ostavit ćete upečatljiv dojam.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Pokrenite razgovor o osjetljivim temama i iznesite svoje prijedloge. Bliske osobe prepoznat će i više cijeniti vaš trud. Društveni život oslobodit će vas unutarnje napetosti, pa je izlazak više nego preporučljiv. Ljubavne izjave i izrazi nježnosti koje ćete razmjenjivati s partnerom dobit će konkretnije ruho, a planirat ćete i zajednički život.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Želite li nešto promijeniti u svom poslovnom životu i početi građenje nove karijere, pravo je vrijeme za to. Dobar prijatelj pružit će vam pomoć upoznavši vas s utjecajnim ljudima. Ako ste slobodni, slučajan susret probudit će osjećaje. Bit će to snažna privlačnost na prvi pogled, iako ćete se oboje pretvarati da se ništa ne događa.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4
Stvaralački i intelektualni rad obilježit će dan, a obilje mašte i osjećajna previranja samo će još više obogatiti vaš unutarnji život. No birajte s kim ćete se družiti, jer se s vašom preosjetljivošću mnogi se neće moći nositi. Vage u dužim vezama kritički će mjeriti partnerove sklonosti i afinitete, no pazite da vaša procjena ne bude preoštra.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3
Radost i ugodu crpit ćete iz hobija, putovanja, kulturnih zbivanja. Aktivnosti kojima se bavite u slobodno vrijeme ispunjavat će vas osobitim zadovoljstvom. Zaokupit će vas imovinska pitanja, ulaganja, krediti, uređenje životnog prostora. Razmatrat ćete poslovnu ponudu koja bi vam trebala donijeti više novca, ali i manje slobodnog vremena.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Ako ste slobodni, samoća vam neće predstavljati teret. Slobodne trenutke ispunit ćete zanimljivim sadržajima. Mnogo ćete se družiti i primati goste ili se posvećivati hobijima. Ne gubite nadu u vrijednost timskog rada i mogućnost rješavanja nesporazuma mirnim putem. Vrši li netko na vas pritisak, ne pojačavajte napetost.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Bit ćete rastreseni, ali i prilično zahtjevni u kontaktima sa bliskim ljudima. Stoga se nemojte previše čuditi ako se dogodi da neke vaše ideje i očekivanja neće biti u potpunosti prihvaćeni. Budući da vas posao danas i neće previše zanimati, pazite da vam posljedice vašeg ponašanja ne uzrokuju štetu.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Dan će biti pogodan za razmjenu informacija, kupnju stručne literature, kućanskih aparata te popravak starih predmeta. Nećete pogriješiti ako putem elektronske pošte ili SMS poruke uspostavite kontakt s osobom koja vas zanima, jer ni druga strana neće kriti otvorene simpatije prema vama.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
Budete li živčani zbog nagomilanog umora, vodite računa da se to ne odrazi na vaš odnos prema kolegama. Dan je odličan za sklapanje dogovora, osobito onih vezanih uz putovanje i obrazovanje. Poboljšat će vam se financijsko stanje, pa ćete razmišljati o nabavi nove garderobe i kućanskih potrepština.
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