Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO VAS ČEKA?

Dnevni horoskop za utorak 7. travnja: Lav ostvaruje poslovni plan, Škorpion uživa u danu

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za utorak 7. travnja: Lav ostvaruje poslovni plan, Škorpion uživa u danu
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 07. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Uspjeh u poslu ovisit će o vama. Preuzet ćete inicijativu i odlučno se postaviti u jednoj situaciji, pa će se, zahvaljujući takvom nastupu, dogoditi ono što priželjkujete. Skretat ćete pozornost drugih zbog svoga šarmantnog nastupa. Želite li nekoga osvojiti ili pridobiti za cilj, danas je pravi dan za takve akcije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Horoskop VIDEO
Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Dan je povoljan za razgovore, sastanke, posredovanje i ulaganja. Budite što aktivniji, a trebate li nešto kupiti ili prodati, ne odlučujte na brzinu nego dobro ispitajte sve mogućnosti. Posvetite više pozornosti zdravlju i izgledu. Obnovite garderobu i naručite se kod liječnika. Provjerite stanje svojih zubi kod stomatologa.

KOGA ŽELITE UZ SEBE? Što vaš znak Zodijaka čini privlačnim i simpatičnim? Otkrijte svoje najbolje osobine
Što vaš znak Zodijaka čini privlačnim i simpatičnim? Otkrijte svoje najbolje osobine

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Previše ste opterećeni mišljenjem okoline. Nečiji mrk pogled uperen u vas ne mora značiti da dotična osoba ima nešto protiv vas. Radite nešto što vas opušta i smiruje. Ako vam nije do društva, samoća će vam goditi i pomoći da u miru razmislite o situacijama koje su vam izvor briga. Mogli biste doći do dubokih saznanja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Rješenje teškoće financijske prirode je na pomolu, a u tome će vam pomoći partner ili član obitelji. Nečija preporuka ili potpora pomaže vam i u poslu. Odmarajte se više. Stres i umor bit će uzročnici slabije radne učinkovitosti, ali i mrzovolje koju ćete prenositi na bližnje. Treba li, odspavajte u popodnevnim satima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Uspostavljat ćete nove kontakte, mnogo pričati i biti skloni razgovarati o intimnim doživljajima i iskustvima. S najboljim prijateljem podijelit ćete svoje dvojbe, no znat ćete da su to stvari koje ipak morate riješiti s partnerom. Pronaći ćete način na koji ćete ostvariti ideju ili poslovni plan za koji nadređeni nisu imali sluha.

ŠTO PRVO PRIMIJETE NA VAMA Evo što je najljepše na svakom znaku Zodijaka: Lav ima divnu kosu, Rak lijepi torzo, Bik usne
Evo što je najljepše na svakom znaku Zodijaka: Lav ima divnu kosu, Rak lijepi torzo, Bik usne

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Iako vam poslovi donose veću zaradu, pripremite se na povećane troškove koji bi vam u određenim trenucima mogli uskratiti osjećaj sigurnosti. Pomno proučite sadržaj dokumenata koji potpisujete, a pri sklapanju ugovora konzultirajte odvjetnika. Ne reagirajte naglo na partnerove reakcije – možda ga nešto muči.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3

Steći ćete korisna poznanstva, doći do vrijednih informacija i proširiti svoje profesionalne obzore. Nakon što dnevne obaveze privedete kraju, pronalazit ćete zadovoljstvo na kavama s prijateljima, u razgledavanju gradskih izloga, kupnji proljetne odjeće i kozmetike. Odnos s bratom ili sestrom mogao bi se naći na „skliskom terenu“.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Donesete li o nečemu odluku ništa vam neće stajati na putu, a vaša će upornost i snaga volje biti iznimni. Dug boravak u zatvorenim prostorija prouzročit će nervozu, pa ćete jedva čekati kraj radnog vremena. Godit će vam šetnja, razgledavanje izloga ili kavica s prijateljima. Nekome ćete dati dragocjen savjet.

KOLIKO STE UREDNI? Tko je najprljaviji znak Zodijaka - Otkrijte tko živi u svinjcu, a tko čisti kao da nema sutra
Tko je najprljaviji znak Zodijaka - Otkrijte tko živi u svinjcu, a tko čisti kao da nema sutra

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 5

Budite pripravni na promjene u ljubavi i prihvatite ih bez otpora. Ako ste u vezi, njegujte kvalitetnu komunikaciju jer tjelesna strast ipak nije dovoljna. Budući roditelji smišljat će ime za svog potomka, a oni koji već imaju djecu, uživati u osmišljavanju novih načina zabave s njima ili ih upisati na kakav tečaj primjeren njihovoj dobi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Bit ćete skloni popuštanju. Ne želite li se dovesti u nezavidnu situaciju, prionite na posao. Poštujte rokove, ali i mišljenje kolega. Mogli biste se osjetiti neshvaćenima. Naći ćete se okruženi neistomišljenicima ili se u nečemu osjećati drukčijima od drugih. Nemojte to doživljavati kao nešto loše, možda je baš vaša prednost.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Inicijativa i idealizam tjerat će vas naprijed, a zapreke će predstavljati izazov koji će djelovati poticajno. Imat ćete odlične odnose s okolinom i popraviti one koji su narušeni. Mogli biste na internetu pronaći sadržaj za kojim tragate dulje vrijeme ili se priključiti kakvoj forumskoj raspravi i tu naći zabavu za sebe.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Obiteljski odnosi iziskuju više pozornosti. Nemojte izbjegavati kućne poslove. Pomognite roditeljima ili svojoj bračnoj partnerici ako je opterećena. Zahtjevi posla bit će u sukobu s planovima ljubavne prirode. Mogli biste odgoditi večernji izlazak zbog poslovnih obaveza, a partner za to baš i neće imati razumijevanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026