Dnevni horoskop za utorak 8. rujna: Ovnu ide u ljubavi, a Blizanci pokreću novi posao

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuje vas pravi nalet pozitivnih prilika, pa se povećavaju vaše šanse kod osobe koja vam se sviđa. Bračne veze postaju stabilnije. Partner će vas češće htjeti imati u svojoj blizini, govoriti vam i pokazivati koliko mu značite. Neki od vas mogli bi promijeniti stil, frizuru ili način života, uvodeći novu prehranu i zdravije namirnice.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuju vas teškoće u ostvarenju željenog ljubavnog odnosa. Nećete biti spremni na ustupke koje će zahtijevati razvoj vaše veze. No ako se na poslu budete susretali s problemima, teško ćete se opustiti i prepustiti ljubavi. Svoju nervozu prenosit ćete i na okolinu pa nisu isključene sitnije obiteljske razmirice.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Povećano vam je zanimanje za nove spoznaje, što će vas potaknuti na pohađanje tečajeva, instrukcija ili samostalno svladavanje vještina. Neki će razmišljati da s bliskim prijateljem pokrenu zajednički posao, što će biti sjajna ideja. Oni koji su u braku pokušat će unijeti više strasti i tako oživjeti svoju vezu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Riješite barem dio poslovnih problema jer je zapreka manje, a i pravne poslove uspješno ćete okončati. Mogli biste nešto predstaviti u medijima ili biti pozvani da nešto komentirate. Samci će imati zanimljivih ljubavnih prigoda, uživati u upoznavanju i otkrivanju zajedničkih interesa. S više optimizma gledat ćete na ljubavnu budućnost.

Foto: lev dolgachov

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S lakoćom ćete istaknuti svoje potencijale. Očekuju vas novčani dobici povezani s prijašnjim ulaganjima. Agresivnost i borbenost neke od vas natjerat će da učine ključni korak u svojoj karijeri, makar uz napore i neugodnosti. Poboljšana koncentracija uvelike će vam pomoći u svim nedaćama, najviše u ljubavnima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Energiju ćete usmjeriti na karijeru, unaprijed spremni na prepreke i podmetanja. Ljubavni život bit će gurnut u drugi plan, usprkos želji da ne zanemarujete obitelj. Oholi pojedinci uzet će sebi za pravo da vam dijele mudre savjete. Ne dopustite da vas nepotrebno uznemire. Odnos s bivšim partnerom naglo bi mogao zaživjeti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Odlično ćete se snalaziti u napetim situacijama i nametnuti se dobrim idejama. Neka pitanja vezana uz preuređenje stana, preseljenja ili kupoprodaje nekretnine zadavat će vam brige, ali biste ih mogli djelomično riješiti. Usmjerit ćete se na rješavanje obiteljskih i bračnih problema - nužni su ustupci i popuštanje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Unutarnji nemir poticat će vas da se ponašate nepredvidljivo. Nešto ćete reći i poslije shvatiti da je bilo pametnije prešutjeti. Oslonite se na druge, tražite savjet i pomoć kad god se osjetite nemoćnima. U braku će nedostajati dobre komunikacije. Partner vas ne razumije i ne pomaže vam koliko očekujete.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Do izražaja će doći vaša iskrenost i komunikativnost. Rado ćete pomagati drugima, a ni oni vama neće ostajati dužni. Bit ćete spremni na ustupke i razgovor. Nečega ćete se odreći kako biste olakšali jednu situaciju ili razvili dogovor. Samci bi se trebali iskrasti iz svoja četiri zida i potražiti zadovoljstvo dalje od televizora ili računala.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Partner ili ukućani zamjerat će vam da ih zanemarujete. Imajte u vidu da put do ustupaka vodi preko razgovora i objašnjavanja. Mogle bi vas snaći promjene, bilo da se radi o premještaju, terenskom poslu ili promjenama u poslovanju vaše tvrtke. Vodite evidenciju o kreditnim obvezama ili nepodmirenim računima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte se opterećivati mislima o poslu, a stres i brige prenositi na ukućane. Pokušajte se opustiti i što manje misliti o lošim stvarima. Izbjegnite sukob sa starijim članom obitelji jer koliko god mislili da ste u pravu, druga će strana uporno tjerati inat. Imate li djecu, morat ćete se baviti njihovim problemima, školom ili zdravljem.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Maštoviti ste i sposobni pa ćete biti uspješni u poslovima gdje se traži inicijativa i kreativan duh. Jedna osoba ometat će vaš poslovni napredak, ali znat ćete se izboriti za ono što vam pripada. Niste li zadovoljni svojim izgledom, odnosno tjelesnom težinom, promijenite režim prehrane. No najvažnije je da ne izostavite doručak!