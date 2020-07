Dnevni tulum po ljeti ne treba nužno završiti mamurlukom

Pivo, likeri ili zaslađeni sokovi u kombinaciji s alkoholom mogli bi pogoršati mamurluk. Jetra prerađuje šećer i alkohol koji ste konzumirali pa razina šećera u krvi pada. Birajte 'bistrija' pića

<p>Tijekom ljetnih mjeseci odmaranje uz bazen ili na plaži s društvom često je nezamislivo bez koktela ili nekog alkoholnog pića, no gdje je alkohol tu je i potencijalni mamurluk. Izloženost vrućini i suncu samo po sebi dovodi do osjećaja malaksalosti, pogotovo ako ste pritom popili svoje omiljeno piće. </p><h2>Pametno birajte vrstu pića</h2><p>Pivo, likeri ili zaslađeni sokovi u kombinaciji s alkoholom mogli bi pogoršati mamurluk. Jetra prerađuje šećer i alkohol koji ste konzumirali pa razina šećera u krvi pada.</p><p>Birajte 'bistrija' pića. Izbjegavajte ona na bazi pšenice i s umjetnim sladilima kao i likere s visokim udjelom konzervansa, posebice tamna s umjetnim bojilima. Najbolje je birati alkoholna pića u kombinaciji s mineralnom vodom. Tamna pića ili ona s umjetnim bojilima također su recept za mamurluk. </p><h2>Popijte veliku čašu vode između dva pića</h2><p>Pripazite na dehidraciju tijekom pijenja, posebice na ljetnom suncu. Budući da je alkohol diuretik, može vas prilično dehidrirati. </p><h2>Nađite mjesto u hladu</h2><p>Iako izlaganje suncu ne utječe izravno na sposobnost vašeg tijela da apsorbira alkohol, može utjecati na dehidraciju. Alkohol također može omesti sposobnost vašeg tijela da kontrolira toplinu, što može čak dovesti i do toplotnog udara. U svakom slučaju pripazite na vrućinu i alkohol u kombinaciji i imajte mjeru, piše <a href="https://www.insider.com/how-to-avoid-hangover-day-drinking-avoid-sun-and-sugar-2020-7" target="_blank">Insider. </a><br/> </p>