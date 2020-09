Do nedavno smo živjeli s njima, a sad ih gotovo nitko ne koristi

Kad nešto kupimo, želimo da nam ono služi što dulje. No ponekad se dogodi da stvari koje smo kupili brzo izađu iz mode ili ih zamijene neke bolje inovacije

<h2>1. Mala crna haljina</h2><p>Moda nikada ne stoji, a čak i klasični predmeti mogu izgubiti na važnosti. Primjerice, malu crnu haljinu u stilu Coco Chanel, koja je prije bila jedan od osnovnih odjevnih komada, zamijenila je mala bijela haljina. Trend su već prihvatile Jennifer Lopez, Hailey Bieber i druge slavne dame.</p><h2>2. Bež hulahopke</h2><p>U prošlosti su bež hulahopke koje su odgovarale nijansi ljudske kože bile nezamjenjiv odjevni predmet koji se mogao kombinirati s bilo čime. Ali danas sve češće možemo vidjeti crne i šarene hulahupke na pisti i crvenom tepihu.</p><h2>3. Sportski satovi</h2><p>Prije se ovaj funkcionalni dodatak mogao kombinirati s bilo kojom vrstom odjeće, bilo da je to klasična ili sportska. Međutim, sada sve više ženstveni satovi s tankim remenom ponovno dobivaju na značaju. Oni mogu nadopuniti elegantan izgled čak i bolje nego što bi to mogla elegantna narukvica.</p><h2>4. USB stick</h2><p>Prije su USB stickovi bili odgovorni za mnoge važne funkcije - koristili su se za pohranu podataka, prijenos datoteka s jednog računala na drugo, gledanje filmova i fotografija na TV zaslonu, reprodukciju glazbe spajanjem na zvučnike i još mnogo toga. Ali danas je pohrana u 'cloud' obliku, a virtualni strojevi i pogoni te prijenosni zvučnici postali su relevantniji.</p><h2>5. Balerinke</h2><p>U 2000-ima svaka bi žena nosila balerinke sa svojim omiljenim trapericama ili haljinom. Ali današnja moda zahtijeva malo više raznolikosti. Trenutno je poželjno iskombinirati romantičan izgled s tenisicama ili čizmama. Danas se traperice bolje kombiniraju s natikačama, oxfordskim cipelama ili drugom obućom predstavljenom u muškoj modi.</p><h2>6. Kapa</h2><p>Svojevremeno je ova kapa bila obavezan komad odjeće. Ali danas jesensko-zimska moda diktira drugačija pravila igre. Trenutno su više u modi šeširi poput onoga Robina Hooda s dijagonalnim reverom, turbani i šalovi.</p><h2>7. Mokro-suhi usisavač</h2><p>Prije su mokro-suhi usisavači mogli uštedjeti vrijeme onima koji su htjeli očistiti domove bez trošenja previše vremena. Međutim, danas ovaj izum ima dostojnog konkurenta, mop na paru. Možete istodobno njime očistiti pod i usisati tepihe.</p><h2>8. Bež cipele</h2><p>Prije su se cipele 'nude' boje mogle vidjeti na stranicama bilo kojeg časopisa i vjerovalo se da pristaju uz svaku odjeću. Međutim, u današnje vrijeme moderne su cipele kontrastnih boja, posebno crvene i plave.</p><h2>9. Glomazna torba</h2><p>Prije su se velike, ogromne torbe smatrale prikladnima za sve prigode. Ali danas su ih zamijenile ne manje praktične torbice, izdužene torbice i kožni ruksaci.</p><h2>10. Keramičke pločice</h2><p>Dizajnersko rješenje za kuhinjske zidove - keramičke pločice imaju značajan nedostatak. Naime, fuge između pločica vrlo je teško očistiti. Zato su posljednjih godina uklonjive tapete, koje se puno lakše čiste, postale sve popularnije.</p><h2>11. Kuhinjski procesor hrane</h2><p>Bilo je trenutaka kada je svaka domaćica sanjala da posjeduje procesor hrane. Ali danas su takvi kućanski uređaji izgubili svoju popularnost. Umjesto jednog glomaznog uređaja, bolje je kupiti nekoliko malih koji su specijalizirani za jednu ili dvije funkcije, poput sokovnika ili uređaja za proizvodnju jogurta.</p><h2>12. Sjeckalica za hranu</h2><p>Ovaj kuhinjski aparat, od kojeg se može napraviti pire od krumpira, smoothie ili sladoled, bio je popularan prije nekoliko godina. Ali danas ljudi više vole uređaje za sladoled ili smoothie. Toliko je bolje kada postoji poseban uređaj za kuhanje svakog jela zasebno.</p><h2>13. Tuš kabina</h2><p>Do nedavno tuš kabine mogle su se naći u mnogim domovima. Ali danas su izgubile na popularnosti jer zauzimaju previše prostora u kupaonici. Glave tuša koje su pričvršćene za strop, postaju sve popularnije. Također, upravljačke ploče za tuširanje pomoći će vam da doživite pravi salon za hidromasažu kod kuće. Možete pronaći mnogo različitih opcija. Na primjer, postoje naočale dizajnirane za upotrebu za računalom, za vožnju, sport i na kraju za korekciju vida. Ovisno o tome što vam treba, lako možete odabrati opciju s antirefleksnim premazom ili s posebnim korektivnim lećama, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/10-once-popular-things-that-have-become-totally-outdated-798791/" target="_blank">Bright Side</a>.</p>