Dobar posao u Fendiju: Tvrtka otvara mega tvornicu u kojoj će educirati nove generacije

Fendi je neki dan otvorio novi proizvodni pogon za linije kožne galanterije nedaleko Firence. U tvornici je trenutno zaposleno 125 ljudi, no uskoro će ih biti 400, u sljedeći par mjeseci kako planira kompanija. No, to nije sve - u sljedeće tri godine tamo će raditi oko 700 ljudi.

Foto: Instagram / ginemargrethe

Ova je investicija LVMH-a, koja je vlasnik Fendija, najveća koju su ikad napravili na nekoj talijanskoj lokaciji, iznosi vrtoglavih 50 milijuna eura, odnosno oko 376 milijuna kuna.

POGLEDAJTE VIDEO: Torbice od drva

Sama tvornica također je inovativna kao građevina, prekrivena je drvećem i solarnim pločama, a tu su i velika stakla koja otkrivaju pogled na krajolik. Osim toga, oko zgrade je maslinik od 700 stabala koji će proizvoditi 900 litara ulja godišnje, a u njemu će se nalaziti i škola za kožarske majstore, za buduće generacije, piše NSS mag. Zgradu je dizajnirao studio Piuarch iz Milana.

Foto: Instagram / ginemargrethe

Kreativna direktorica brenda Silvia Venturini Fendi vodi dizajnerske procese te je direktna nasljednica ove obiteljske kompanije.

Jedan od problema s kojima se suočavaju ovakve kompanije je nedostatak majstora, stoga će novootvoreni projekt pružati obrazovanje na tom području, upravo kako bi osigurali nastavak tradicije talijanske izrade.

Danas je Fendi jedan od najvećih svjetskih brendova, potpisuju niz kreacija koje su planetarno popularne - primjer je 'baguette' torbica nastala početkom stoljeća, no nedavno revitalizirana u raznim varijantama.

Najčitaniji članci