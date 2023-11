'Dobila sam kćer s 51, i lakše mi je nego kad sam imala sina s 21'

Doktorica Renee Hoenderkamp rodila je kćer Alice u 51. godini. Kad je svom sinu rekla da je trudna u dobi od 50 godina, on je bio prilično zaprepašten.

- Sina sam rodila kad sam imala 21 godinu, a planirala sam roditi još jedno dijete u 51., kada većina razmišlja o unucima, a ne o tome da se upusti u još jedan krug beskrajnog mijenjanja pelena i besanih noći. Imati dvoje djece s razlikom u dobi od 30 godina omogućuje mi da usporedim trudnoću i majčinstvo u razmaku od tri desetljeća, i, usprkos svim kritikama usmjerenim na starije majke poput mene, mogu reći da imati dijete u 50-ima je najbolja stvar koju sam ikada napravila - kaže Renee.

Njezina kći Alice sada ima pet godina, a ona 56, i osim bolova u zglobovima i menopauze, voli svaku minutu kasnog majčinstva.

- Zapravo, rekla bih da je ovaj put cijeli proces bio lakši, imam više vremena, strpljenja, vjere u sebe i sigurno sam puno bolja mama nego što sam bila prije 30 godina. Ljuti me način na koji se ponekad kritizira starije majke. Pretpostavljaju da ćete biti biti potpuno iscrpljeni i da ćete biti prestari da se nosite s kušnjama i nevoljama tinejdžera. To je potpuno pogrešno - ističe Renee.

Foto: DREAMSTIME

Renee smatra da će kasne trudnoće postati sve češća pojava. Kao liječnica opće prakse, svojim pacijentima uvijek govori da ne gube nadu, ističući da 'nikad nije kasno'. Žene imaju opcije koje uključuju prirodnu trudnoću, vlastite zamrznute jajne stanice ili smrznute embrije, ili donorske jajne stanice ili embrije.

- Drago mi je što vidim da se sve više žena odlučuje na ovo. Mnoge starije majke s kojima razgovaram slažu se da su bolji roditelji s 50 nego što su bile s 20. Ipak, starije su žene sklone privući kritike dok muškarci visokog profila, očevi djece u svojim 80-ima, pritom ne bivaju kritizirani. Moja trudnoća s Calumom, koji sada ima 34 godine, nije bila planirana. Bila sam s njegovim ocem pet godina, ali oboje smo bili vrlo mladi, on je imao 24, ja samo 21 godinu. Razišli smo se prilično brzo nakon što se Calum rodio, iako smo ostali prijatelji i on je uvijek igrao važnu ulogu u našem životu - priča mama, koja je tada bila samohrana majka s hipotekom za plaćanje, i nije imala izbora nego se vratiti na posao kada je on imao samo 28 dana.

Njezina je karijera napredovala vrlo brzo.

- Kad je Calum imao 12 godina, odlučila sam promijeniti karijeru i studirati medicinu. Tamo sam upoznala partnera Colina, kirurga. Ja sam imala 43, a on 50 godina i bio je razveden s petero djece, tako da smo svi zajedno s Calumom bili jedna velika sretna obitelj. Moje dvije najbolje prijateljice rodile su s 43 i 49 godina, pa sam imala jaku vjeru da bi se nešto moglo dogoditi. A ako razmislite o tome, za one koji žele dijete, ali ne mogu zatrudnjeti prirodnim putem, postoji mnogo opcija - ispričala je.

Za nju je zdrava trudnoća bila stanje uma, odbijala je vjerovati da će to biti teško s 50 godina. Bila je odlučna to učiniti kako treba. Iako su je isprva uputili na 'jedinicu za trudnoću visokog rizika', u Londonu, liječnici su je otpustili isti dan, rekavši joj da je u znatno boljem stanju od većine 30-godišnjaka u njihovim knjigama, prenosi Daily Mail.

- Mislim da izgledam mlađe, pa me vjerojatno nećete prepoznati kao stariju majku - kaže Renee, koja je radila kao liječnica opće prakse i, iako su prijatelji i obitelj znali, odlučila trudnoću zadržati za sebe, na poslu do 24 tjedna.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Njezin trbuh je bio veoma mali te je vjerojatno mogla i duže skrivati.

- Svakako mi je pomoglo to što se nikada nisam stvarno osjećala trudnom. Jedan od razloga zašto sam tajila svoju trudnoću je taj što je jedna od mojih šefica protiv ideje da starije žene imaju djecu. Vjeruje da je glupo zatrudnjeti nakon 30. U stvari, kad sam joj na kraju rekla, pitala me jesam li razmišljala o prekidu trudnoće - priča Renee, dodajući da je istina da trudnoća, u bilo kojoj dobi, može biti ili laka, ili teška, problematična i složena.

To je vrlo individualna stvar, kaže, i godine su samo jedan mali faktor. Da, starije majke su u opasnosti od genetskih komplikacija i potencijalnih problema, ali proces praćenja i testiranja sada je vrlo sofisticiran i to je jako ohrabrujuće, smatra ona. Bila je itekako svjesna svega što bi moglo poći po zlu pa je plaćala privatno testiranje, kako bi bila sigurna da sve ide kako treba.

- Sjećam se olakšanja kad sam vidjela i čula taj sićušni otkucaj srca, kao da je bilo jučer. Cijelo iskustvo je bilo drukčije od onoga kad sam imala 20 godina i bila potpuno nesvjesna bilo kakvih potencijalnih rizika ili komplikacija - prisjeća se Renee.

Pazi na prehranu, voli trčati i nije dopustila da je trudnoća spriječi da se pridržava rasporeda od 5 km tri puta tjedno sve do kraja, i svaki je dan pedantno radila vježbe za dno zdjelice i trbušne mišiće.

- Iako je Calumov porod bio brz i prilično lak, Colin me nagovorio da se naručim za carski rez. U početku sam bila užasnuta, ali moj se liječnik složio, rekavši mi da postoji visok rizik kod starijih majki i da postoji ionako velika vjerojatnost da će stvari završiti hitnim carskim rezom - kaže liječnica.

Alice je rođena u 38. tjednu, a ona se vratila kući u roku od 18 sati nakon poroda, i otišla u kupovinu nakon dva dana.

- Bila sam tako ponosna na svoju kondiciju, stvarno me držala u dobrom stanju. Sjećam se da sam ih, kad su me pripremali za porod, zamolila da paze na moje trbušne mišiće, a poslije su mi rekli im je ovo bio prvi carski rez na kojem su zapravo naišli na puni komplet trbušnjaka - ističe ona.

Foto: Dreamstime

Sada, kada se druži s drugim mamama, misli da se prilično dobro uklopila.

- Svakako ne izgledam kao da sam Aliceina baka. Ali kad novi prijatelji otkriju moje godine, njihova je reakcija obično iznenađenje. Obično uzviknu da mora da sam iscrpljena i pitaju redovito kako se snalazim - kaže Renee.

Tvrdi da joj je cijeli proces znatno lakši nego kad je imala 21 godinu. Kao liječnica, zna kada se treba zabrinuti, a kada ostati mirna, i to iskustvo uklanja toliko stresa koji je imala kao mlada mama.

- Također, sretna sam što imam daleko veću financijsku sigurnost nego s 21, i to uklanja veliki sloj stresa. I dalje radim kao liječnica opće prakse i voditeljica, ali honorarno. Nisam ambiciozna kao prije. Nagon za karijerom je nestao. Kad nije sa mnom, Alice je s mojom mamom koja živi odmah iza ugla. To je još jedna velika razlika, moja mama je radila kad je Calum bio mlad, ali sada ima 80 godina i rado je odustala od posla kako bi mi pomogla - priča ona.

Briga za Alice dala joj je 'novi život'.

- Kad je Calum bio malen, bila sam toliko zaposlena da priznajem da su mi bebe bile dosadne, ali s Alice sam bila očarana svakom minutom. Svaka faza doprinosi čudu i vrlo sam svjesna da sam propustila sve ovo sa svojim sinom - priznaje.

Calum i njegova djevojka dobili su dijete, njezinu unuku, Bellu, samo dva mjeseca nakon rođenja Alice. Djevojčice su teta i nećakinja, i sjajno se slažu.

Svi provode zajedno puno vremena, i s Colinovom djecom, a Alice je odrasla obožavajući činjenicu da ima hrpu braće i sestara, no Renee priznaje da majčinstvo u 50-ima nije potpuno jednostavno. Iako je doživjela nekoliko napadaja menopauze, nakon tri mjeseca dojenja prešla je na bočice, te je razina njezinih hormona potpuno pala u menopauzi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Alice napreduje. Mislim da je ona svijetli primjer starijeg i mudrijeg roditelja s više vremena za sudjelovanje u odgoju. Potpuno sam svjesna da ću imati 69 kada Alice bude imala 18, a 71 godinu kada ona bude imala 20. Njezin tata, Colin, sada ima 63 godine i kaže da ga nije briga ako netko misli da je on Alicein djed - kaže Renee koja je jako ponosna što je njezina mama, i ponosna što je naporno radila da ostane mlada, u formi i zdrava.

Ima savjet za sve žene njezine dobi.

- Moj savjet ženama u mojoj životnoj dobi bio bi 'navalite', ali posvetite pažnju kondiciji. Vaša početna točka diktira vaše putovanje i krajnju točku. Roditi dijete u 51. najbolja je stvar koju sam ikada napravila. Ne bih mogla zamisliti život bez Alice. Gledajući ju ne mogu, a da ne pomislim kako bi život bio prazan bez nje. A to što sam u svojim 50-ima omogućilo mi je da uživam u svakom prekrasnom trenutku i još mnogo toga - istaknula je.