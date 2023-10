Imam 52 godine, a kad izađem s djecom, svi pitaju 'tko je mama'

Mama je rodila kćer u dobi od 45 godina i priznaje da su mnogi često zbunjeni kada je vide s njezinom djevojčicom i starijim sinom.

Patti je prvo dijete dobila s 22 godine, a sada je majka sedmogodišnje kćeri s 52 godine. Na društvenim mrežama su je pitali jesu li je ikada zamijenili za baku najmlađeg djeteta. I dok priznaje da joj se to ne događa kada izlazi samo s kćeri, zna se dogoditi ako je vani i sa sinovima.

- Kad smo vani kao obitelj, ili negdje s jednim ili više naših sinova, ponekad definitivno dođe do zabune, poput toga tko kome pripada. Nama je to smiješno - kaže mama.

Patti je dodala da će s godinama rađanja koje se protežu kroz toliko desetljeća neizbježno doći do 'preklapanja' među generacijama. I primjećuje da je, zapravo, dovoljno stara da bude baka svojoj kćeri.

- A ako se zabuna dogodi ovdje ili ondje, to jednostavno nije velika stvar. To što me netko iskreno pogrešno smatra bakom moje kćeri nije ništa više uvreda nego što je to što me netko pogrešno smatra sestrom mog prvorođenca kompliment - istaknula je Patti.

Dodavši da će stvarno postati baka u vrlo bliskoj budućnosti, Patti je zaključila kako voli njihovu obiteljsku dinamiku.

- Ovakva je naša obitelj trebala biti i mislim da je prelijepa - ističe mama.

Mnogi su komentirali da Patti izgleda mnogo mlađe od 52 godine.

- 52??!! Nema šanse!! Izgledaš tako mlado i lijepo!! - pisali su joj.

- Lijepa si i izgledaš tako mlado - složili su se.

Hvalili su Pattin izgled i istaknuli kako lijepo stari.

- Oni koji pitaju koja ti je rutina njege kože propuštaju činjenicu da je tvoj stav ono što te čini blistavom - misle pojedini.