Dobili ste ponudu za posao, ali je ipak ne želite prihvatiti? Evo kako ćete je pristojno odbiti

Kada krećete u potragu za poslom, odbijanje ponuda za posao vjerojatno nije visoko na popisu vaših briga. Umjesto toga, radimo na usavršavanju naših životopisa, pišemo privlačna popratna pisma i pripremamo najbolje odgovore za najteži intervju.

POGLEDAJTE VIDEO: Pripazite na govor tijela na razgovoru za posao

Na kraju puta, nadamo se da ćemo dobiti posao o kojem smo sanjali. Ali što kada ponuda koju dobijete nije ponuda koju ste željeli? Što ako čekate drugi posao ili bolju ponudu? Ponekad nas proces zapošljavanja iznenadi i prepušteni smo teškim odlukama kako bismo ispunili trenutačne ciljeve u karijeri, piše CareerContessa.

Foto: Dreamstime

Kako pristojno odbiti ponudu za posao

Da odmah riješimo jednu stvar - ne trebate se osjećati krivima ako ponuda za posao nije u skladu s vašom trenutačnom karijerom. Ne trebate se pretjerano ispričavati, previše objašnjavati svoje razloge ili prihvatiti ponudu za posao reda radi. Ponekad ponude za posao nisu ono čemu smo se nadali ili zamišljali. Jednako kao što vas u određenoj tvrtki preskoče prilikom izbora zaposlenika, i vi kao kandidat imate pravo preskočiti ponuđeni posao. No to valja učiniti na pristojan način.

1. Budite zahvalni

Proces intervjua oduzima puno vremena za sve, stoga pokažite zahvalnost za vrijeme koje je netko utrošio na telefonske pozive, Zoom sastanke, intervjue u uredu i u konačnici za samu ponudu. Izrazite zahvalnost čovjeku koji vam je pomogao u procesu.

Foto: Dreamstime

2. Ukratko objasnite svoje razloge

Dok ste prolazili kroz proces intervjua, možda ste primijetili stvari koje vam se nisu baš svidjele. Možda ste proveli dosta vremena pregovarajući i komunicirajući svoje zahtjeve, a dobili ste nižu plaću od očekivane. U tom slučaju možda ćete moći pregovarati o svojoj plaći ili cjelokupnom paketu naknada. Kasnije ćemo govoriti o uobičajenim razlozima zbog kojih kandidati odbijaju ponude za posao. Međutim, naš savjet ostaje isti, bez obzira na sve. Ne morate objašnjavati svaki detalj. Zadržite se na jednom kratkom razlogu i prijeđite na sljedeći korak. Ako iz tvrtke zatraže dodatne detalje, možete konkretizirati.

3. Ostanite u kontaktu

To je energija koja treba pratiti svaku odbijenicu, osim ako ne odbijate ponudu za posao jer se tvrtka čini toksičnom ili neprofesionalnom. Držite vrata otvorenima za buduće prilike. Nadalje, ako ste otkrili da vam se ne sviđa sama tvrtka, ali ste uživali u razgovoru s anketarom, zadržite čovjeka u svojoj profesionalnoj mreži. Prije nego što se odjavite uz svoje srdačne pozdrave, podijelite podatke za kontakt. Uključite svoj LinkedIn, osobnu e-poštu i možda poveznicu na svoj radni portfelj.

Foto: Dreamstime

5 razloga za odbijanje ponude za posao

Bez obzira na vaš razlog, postoji nekoliko jednostavnih pravila koja valja primijeniti kada odbijate ponudu za posao. Budite puni poštovanja i zahvalnosti. Vodite se pristojnošću. Budite iskreni prema sebi.

1. Ako ste primijetili da nešto nije u redu

Zamislite ovaj scenarij. Prijavite se za poziciju iz snova u svojoj tvrtki iz snova i zovu vas na intervju! Apsolutno ste uzbuđeni i već se zamišljate u ulozi zaposlenika, a onda dolazi stvarnost. Dok prolazite kroz proces intervjua, počinjete primjećivati nedosljednosti i općenito neslaganje. Izreka "Nikad ne upoznaj svoje heroje" također se može primijeniti na takozvane "Tvrtke iz snova". Ako ste odvojili vrijeme da skinete ružičaste naočale dovoljno dugo da primijetite stvarno stanje, odlično ste postupili. Najveća opasnost leži u tome kad ignorirate znakove toksične radne atmosfere u korist sna.

Kada odbijate posao jer se čini toksičnim, neprijateljskim ili jednostavno nije ono što ste očekivali, dajte sve od sebe da vaše objašnjenje bude kratko. Ne morate dijeliti negativne elemente svoje odluke, pogotovo ako možda želite ostati u kontaktu s bilo kim u tvrtki.

2. Ako ste primili više ponuda za posao

Ako ste istovremeno dobili više ponuda za posao, možda se osjećate kao da ste na vrhu svijeta. No pred vama je težak zadatak, posebno ako su sve ponude privlačne. Morate odlučiti koja će vam donijeti profesionalni i osobni razvoj. Dok promišljate i žonglirate ponudama, kroz sedam točaka provjerite koja bi vam mogla biti najprihvatljivija. Provjerite je li ponuda službena, ispitajte financijske koristi, odredite učinak koji će novi posao imati na vaš osobni život, odaberite posao koji vam omogućuje korištenje i razvoj vaših vještina, istražite tvrtku, njezine zaposlenike i bivše zaposlenike te razmislite o drugim pogodnostima osim plaće, a na kraju vodite se intuicijom.

Foto: Dreamstime

3. Ako ponuda nije dovoljno dobra

Ovo je čest razlog za odbijanje ponude za posao. Ponekad kandidati rade sve što se od njih očekuje. Komuniciraju svoja očekivanja oko plaće, pregovaraju o fleksibilnosti i svim detaljima oko radnog mjesta. Tijekom intervjua potencijalno poslodavac vas hvali i govori kako vjeruje da isto mislite, a onda stiže ponuda za posao koja nema nikakve sličnosti s onim o čemu ste govorili tijekom višestrukih intervjua. U ovom trenutku, kao kandidat, imate dvije mogućnosti. Možete dati protuponudu tvrtki navodeći brojke koje ste spomenuli u intervjuu, ili odbiti ponudu.

4. Ako volite tvrtku, ali ne i posao

Baš kao što neki kandidati popravljaju svoje životopise, ponekad poslodavci čine isto s opisom poslova. Kako biste izbjegli prevaru zbog netočnog naziva posla i očekivanja koja stižu nakon što ste potpisali ugovor, postavljajte pitanja o tome kako izgleda jedan dan ili tjedan na tom poslu, koja znanja trebate imati ili kakvu podršku možete očekivati.

Foto: Dreamstime

5. Ako ste odlučili ostati na starom poslu

Poslodavci ne vole kada njihove ponude za posao koristite kao priliku za pregovaranje o povišici kod aktualnog poslodavca. Kao kandidat sigurno ne želite da potencijalni poslodavac gubi vaše vrijeme ako zna da vas sigurno neće zaposliti na to radno mjesto. Isto tako, poslodavci ne vole gubiti vrijeme na kandidate koji uopće ne žele taj posao. No ako ste među onima koji su pokušali tražiti drugi posao, a zatim spontano otkrili da im se ipak najviše sviđa onaj kojeg već imaju, možete i ne morate to spomenuti kad odbijate ponudu. No bez obzira na sve, vrijede ista pravila kao i kod ostalih razloga.

Najčitaniji članci