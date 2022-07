U potrazi ste za poslom? Ovih sedam grešaka trebate izbjeći

Pronašli ste oglas za odličan posao, za koji vam se čini da se savršeno uklapate, dotjerali životopis i napisali motivacijsko pismo, a onda doživjeli poraz: Niste ni u užem izboru? Moguće je, naravno, da je oglas samo fiktivan, te da već imaju kandidata za to mjesto, kao i da su se javili ljudi koji imaju više kvalifikacija od vas, ali i to da ste napravili neku grešku tijekom postupka prijave, ili regrutacije.

Postoje neke koje možda ni ne primjećujete, ali bi vas već u startu mogle eliminirati, Pa, krenimo redom: Evo sedam smrtnih grijeha koji vas mogu koštati posla:

1. Društvene mreže

O, da - poslodavci vole pogledati račun kandidata za posao na društvenim mrežama, kako bi vidjeli kakvi ste privatno. Dakle, pobrinite se da na vašem Facebook računu, Instagramu ili Twitteru, nema ništa sporno. Jedna od stvari zbog kojih bi vas mogli eliminirati su vaše golišave fotografije, fotografije na kojima ste pijani i u neugodnim pozama, postovi o pijanstvu, rasističke poruke ili svađalački ton i slično.

Ako mislite da poslodavac nema pravo provjeravati što radite u svoje privatno vrijeme, onda ostavite sve to na profilu - tako će vam se javiti samo oni koje stvarno nije briga za to. No, moguće propuštate dobre prilike.

2. 'Molim vas, zaposlite me, nećete požaliti'

Ovakva poruka kod poslodavca izaziva sumnju u vašu stručnost, spremnost da se uhvatite ukoštac s radnim zadacima i samopouzdanje i vjeru u to da ste dorasli tome poslu. S druge strane, ostavlja dojam da ste očajni te da ćete učiniti bilo što samo da dobijete bilo kakav posao.

Rečenica: 'Učinio bih sve da dobijem ovaj posao' neće poslodavca uvjeriti u to da ste zaista najbolji kandidat, nego ukazuje na to da uopće ne znate koje se karakteristike traže i nemate pojma koje vaše osobine su prednost.

3. Nespremni na razgovoru

Intervju za posao je prilika da poslodavac preispita ono što ste napisali u molbi i provjeri dublje neke detalje koji su njemu važni kod kandidata. Svakako biste morali biti spremni za takav razgovor - razmislite što se traži te koje se vaše prednosti uklapaju u to i kako ih najbolje predstaviti. Na primjer, ako poslodavac traži osobu koja će voditi ured, tad je jasno da će ga zanimati kako se snalazite u multitaskingu, pa oko toga morate biti jasni: Gdje, kada i kako ste to već dokazali.

No, razgovor za posao je i prilika da sami postavite pitanja, kako biste provjerili je li to pravi posao za vas. Time ćete i poslodavcu pokazati da razmišljate o tome kako i vi i on od vašeg zapošljavanja morate imati koristi.

4. 'Nisam uspio jer sam nesposoban'

To je jedna od najvećih gluposti koje možete pomisliti kad dobijete odbijenicu. Ne smijete se obeshrabriti i dopustiti da to poljulja vaše samopouzdanje. Naime, na većinu oglasa danas se javlja jako veliki broj ljudi, pa su takvi izbori pomalo i stvar sreće, a ne samo odraz vaših sposobnosti, znanja i spremnosti da odgovorite na izazove.

Umjesto da se podcjenjujete, radije razmislite jeste li na neki način mogli doraditi vašu prijavu ili naglascima u razgovoru dodatno istaknuti svoje prednosti, kako biste ispitivačima ipak 'zapeli za oko'. To će vam biti korisno za idući razgovor.

5. Zanemarujete umrežavanje

Dobra mreža prijatelja i poznanika može vam riješiti 'pola posla' oko traženja posla, zato kad tražite posao prvo obavijestite o tome prijatelje i poznanike za koje vjerujete da bi mogli nešto znati. Prije svega, netko od njih možda će znati za slobodno radno mjesto u svojoj tvrtki, ili u bivšoj tvrtki u kojoj su radili, pa vam mogu preporučiti kome da se javite. U nekim slučajevima možda ih možete iskoristiti kao preporuku, na primjer tako da istaknete da ste ranije surađivali s tim njihovim zaposlenikom, pa vjerujete da vam može dati preporuku. Na koncu, nije isključeno da će ih netko i pitati kakvi ste za suradnju, te vam to može biti prednost.

6. Javljate se na baš sve oglase

Slaganje generičkog životopisa koji šaljete na svaki mogući oglas s idejom da od 100 oglasa jedan po zakonu vjerojatnosti mora upaliti nije dobar pristup. Gubite vrijeme na prijave kod kojih bi vaša molba odmah mogla 'odletjeti' u neželjenu poštu, ili će se javiti 300 kandidata i izgubit ćete se u masi.

Nije stvar samo u tome da pristanete raditi bilo što, samo da vam netko plati to vrijeme koje ćete potrošiti na rad: Više šanse imat ćete tamo gdje kvalifikacijama barem donekle odgovarate potrebama. Naravno, ne znači da se ne trebate javiti i tamo gdje možda niste savršeno kvalificirani, jer nije isključeno da vas uzmu da bi vas dodatno obučili. No, izbjegavajte prijave za poslove o kojima baš ništa ne znate i ne zanimaju vas.

7. Ostavljate očite greške u životopisu

Neka netko od vaših ukućana pregleda vaš životopis i molbu za posao, ili motivacijsko pismo, kako bi ispravio eventualne pravopisne ili tehničke greške. Nepismena prijava, ili ona s puno pogrešaka, ukazuju na to da se ni ne trudite dobiti posao, a takvog radnika nitko ne želi, piše portal LifeHacker.

