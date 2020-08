A post shared by Leap of Dance Academy (@leapofdanceacademy) on Aug 5, 2020 at 3:04pm PDT

<p>Iako u današnje vrijeme mnogi vole isticati dosta loših stvari na društvenim medijima i internetu općenito (kojih, naravno, ima dosta), ova priča podsjeća na to kako internet može djelovati kao sredstvo za postići velike stvari.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Dječak <strong>Anthony Mmmesoma Madu</strong> je 11-godišnji baletni plesač iz Nigerije. Nedavno je video njega kako pleše bosonog na kiši postao popularan i čak mu je uspio zaraditi stipendiju na prestižnoj američkoj ljetnoj radionici.</p><p>- Kada ljudi vide balet oni misle da je on samo za cure, ali oni ne znaju da on nije samo za cure. Ja želim da me vide kao muškog baletnog plesača, da vide da postoji muški baletni plesač. Ja plešem balet jer volim plesati. Osjećaj koji me prolazi kad plešem je kao da sanjam - rekao je Anthony za BBC.</p><p>Ovaj video je podijelila njegova plesna škola koja se zove 'Leap of Dance Academy'. Uskoro je video postao viralan, dobio je preko tisuće pregleda, lajkova i komentara. Čini se da su ljudi apsolutno zapanjeni dječakovom predanošću i talentom.</p><p>Video je zamijetila i <strong>Cynthia Harvey</strong>, voditeljica njujorške ABT škole za ples Jacqueline Kennedy Onassis.</p><p>- Prijatelj koji živi u Velikoj Britaniji poslao mi je videozapis. Već sljedeći dan pokušavala sam ga naći - rekla je Cynthia, prenosi <a href="https://thewildchild.co.za/11-year-old-nigerian-boy-receives-a-scholarship-from-ny-dance-school-after-his-barefoot-ballet-performance-goes-viral/?fbclid=IwAR394Uj4jPpOyqhu-qqRrmMofS4FSPWRX0pmpJ45xIqzjIKIipBIhES1LyY" target="_blank">The wild child.</a></p><p>Na sreću, Cynthia Harvey uspjela je pronaći Anthonyja. Štoviše, ponudila mu je stipendiju za virtualnu trotjednu intenzivnu ljetnu radionicu u SAD-u.</p><p><strong>Daniel Ajala Owoseni</strong>, Anthonyjev učitelj, osnovao je plesnu školu u Lagosu 2017. Nažalost, ni nakon 3 godine škola još uvijek nema veliki prostor, nego samo za 12 učenika. Zbog toga većinu vremena vježbaju u vlastitom podrumu Daniela kao i u javnim prostorima u zajednici.</p><p>- Pokušavamo promijeniti stereotipe oko baletnog plesa. Dječaci zapravo mogu plesati balet. Balet nije samo za žene - rekao je učitelj Daniel.</p><h2>Anthony je trenutno na ABT virtualnoj intenzivnoj radionici</h2><p>- Zbog toga se osjećamo zahvalno i ponosno. Ne možemo vjerovati svojim očima i koliko podrške dobivamo, ponekad mislim da sanjam. Anthony je vrlo uzbuđen i uvijek je bio marljiv radnik, pa je sretan što nastavlja raditi prema svojim snovima i ima tu priliku. Anthony je trenutno na ABT virtualnoj intenzivnoj ljetnoj radionici. Glavni cilj naše škole je da naši učenici dobro predstavljaju balet u Nigeriji, pokazujući tako baletnu eleganciju, ali i pustivši da naša kultura sjaji - rekao je PR predstavnik Leap of Dance Akademije.</p><p>- Glavni cilj naše škole je da naši učenici predstavljaju balet u Nigeriji - dodao je.</p>